Sao nữ thủ vai "trà xanh" hot nhất hiện nay: Từ nhỏ đã xinh như búp bê, bố mẹ phải vội đưa vào showbiz... vì sợ bị bắt cóc!

Đây là khởi đầu khá kỳ lạ cho sự nghiệp của một ngôi sao, rất khác với những lý do thông thường.

Bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn vừa lên sóng đã tạo nên cơn sốt trên khắp châu Á. Giữa dàn diễn viên đình đám, khán giả đặc biệt dành sự quan tâm đến cái tên Lee Se Young. Hóa thân thành nhân vật Rashta - cô nàng "trà xanh" với vẻ ngoài ngây thơ vô số tội nhưng tâm cơ mưu mô, Lee Se Young đang là cái tên khiến dân tình sôi sục.

Ghét nhân vật bao nhiêu, khán giả lại càng phải ngả mũ thán phục, u mê trước nhan sắc điểm 10 cùng diễn xuất đỉnh cao của nữ diễn viên bấy nhiêu. Đằng sau ánh hào quang và thành công rực rỡ hiện tại của mỹ nhân sinh năm 1992 là một câu chuyện tuổi thơ vô cùng đặc biệt: Lý do cô bước chân vào làng giải trí từ khi còn là một đứa trẻ hóa ra lại bắt nguồn từ một nỗi sợ hãi thót tim của chính đấng sinh thành!

Lee Se Young gây ấn tượng mạnh với vai diễn Rashta trong Hoàng Hậu Tái Hôn. Ảnh: X

Hiện tượng "trà xanh" Rashta khiến khán giả ghét cay ghét đắng

Trở lại với bom tấn Hoàng Hậu Tái Hôn, Lee Se Young một lần nữa chứng minh khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh. Không còn hình ảnh nàng công chúa thanh thuần, đoan trang hay những vai diễn hiền lành quen thuộc, cô đã có một bước lột xác ngoạn mục khi hóa thân thành Rashta - một nhân vật phản diện mang danh "trà xanh" kinh điển của nguyên tác webtoon nổi tiếng.

Trên phim, Rashta xuất hiện với bộ dạng vô cùng đáng thương, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, giọng nói nũng nịu cùng biểu cảm ngây thơ vô hại. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bọc "nạn nhân" yếu đuối đó lại là một tâm cơ thâm độc, từng bước thao túng lòng người để leo lên vị trí cao quý.

Vẻ tâm cơ khó đỡ của nhân vật Rashta. Ảnh: X

Chính sự thể hiện xuất thần của Lee Se Young đã khiến người xem phải "nghiến răng nghiến lợi" vì quá nhập tâm. Những phân cảnh Rashta dùng chiêu trò nước mắt để tranh sủng hay mỉm cười đắc ý sau lưng Hoàng hậu nhanh chóng phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội, biến nhân vật này trở thành "trà xanh" bị ghét nhất màn ảnh Hàn hiện nay. Đỉnh cao của diễn xuất chính là việc khán giả ghét nhân vật bao nhiêu, thì lại càng ca ngợi tài năng và nhan sắc không góc chết của Lee Se Young bấy nhiêu.

Lee Se Young diễn xuất nhập tâm nhân vật phản diện. Ảnh: X

Từ nhỏ đã xinh nổi bật, mẹ cho đi đóng phim vì sợ bị bắt cóc

Để có được một Lee Se Young bản lĩnh, tỏa sáng rực rỡ và sở hữu visual điểm 10 như hiện tại, ít ai biết rằng cô đã có một hành trình chạm ngõ nghệ thuật từ khi còn là một đứa trẻ mầm non. Lee Se Young năm nay 34 tuổi nhưng đã có đến 30 năm tuổi nghề. Lý do đằng sau việc bố mẹ đưa cô gia nhập làng giải trí sớm đến vậy lại khiến ai nấy nghe qua cũng phải ngỡ ngàng đến bật cười.

Sinh năm 1992, từ khi mới chỉ là một cô bé vài tuổi, Lee Se Young đã xinh xắn như búp bê sống. Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao cùng nụ cười rạng rỡ. Giữa bạn bè đồng trang lứa, trông Lee Se Young nổi bật hơn hẳn.

Ảnh: X

Lee Se Young xinh xắn như búp bê từ nhỏ. Ảnh: X

Vào những năm thập niên 1990 tại Hàn Quốc, nạn bắt cóc trẻ em diễn biến khá phức tạp và gây hoang mang cho các bậc phụ huynh, bố mẹ của Lee Se Young cũng không nằm ngoài sự lo lắng cực độ ấy. Vì con gái sở hữu ngoại hình quá đỗi nổi bật, đi đến đâu cũng gây chú ý và được người lạ trầm trồ khen ngợi, bố mẹ cô đã vô cùng bất an.

Sợ rằng gương mặt quá mức xinh xắn của Lee Se Young sẽ lọt vào tầm ngắm của những kẻ xấu, gia đình cô nghĩ ra một giải pháp bảo vệ khác thường: đưa con vào showbiz. Họ nghĩ rằng nếu khuôn mặt con được công chúng nhận diện, kẻ xấu sẽ e ngại, và nếu chẳng may có chuyện, việc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn nhờ gương mặt con đã được mọi người biết đến.

Ảnh: X

Vì lo sợ con bị bắt cóc, bố mẹ đã đưa cô vào showbiz. Ảnh: X

Đây là khởi đầu khá kỳ lạ cho sự nghiệp của một ngôi sao. Năm 1996, khi mới 4 tuổi, Lee Se Young đã bắt đầu xuất hiện trước máy quay. Cô bé tham gia các chương trình dành cho thiếu nhi và từng bước làm quen với môi trường nghệ thuật. Điều bất ngờ là Lee Se Young dần thực sự yêu thích diễn xuất chứ không làm với tâm thế bị ép buộc.

Nữ diễn viên từng chia sẻ mình thích cảm giác được khen ngợi sau khi hoàn thành cảnh quay. Cô bé có lịch trình khác với các bạn, tự lập từ rất sớm, luôn ngoan ngoãn sạch sẽ, không khóc nhè dù mệt mỏi hay buồn ngủ, vì mẹ vẫn tiếp tục cho cô đi thử vai. Từ một quyết định xuất phát từ nỗi lo của người mẹ, diễn xuất dần trở thành niềm đam mê và con đường sự nghiệp mà Lee Se Young theo đuổi đến tận ngày nay.

Quyết định của bố mẹ vô tình mở ra sự nghiệp cho Lee Se Young. Ảnh: X

Từ sao nhí đình đám đến nữ diễn viên thành công ngày nay

Không ngủ quên trên danh xưng "sao nhí xinh đẹp", Lee Se Young đã trải qua một quá trình nỗ lực bền bỉ để khẳng định năng lực. Năm 2003, cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình đình đám Nàng Dae Jang Geum với vai diễn đối thủ của Jang Geum. Vai diễn này đã khiến cả 1 thế hệ khán giả khắp châu Á phải nhớ đến gương mặt của Lee Se Young. 1 năm sau, vai diễn trong phim điện ảnh When I Turned Nine giúp cô giành giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc tại Chunsa Film Art Awards lần thứ 12.

Lee Se Young ghi dấu ấn đậm nét trong phim Nàng Dae Jang Geum. Ảnh: X

Khi trưởng thành, Lee Se Young từng trải qua giai đoạn chuyển mình không dễ dàng. Trong tâm trí khán giả, các sao nhí sẽ mãi bé nhỏ đáng yêu, nên không thể chấp nhận ngay hình ảnh trưởng thành lột xác của họ. Nhưng với nền tảng diễn xuất vững chắc từ thời nhỏ, cộng thêm sự kiên trì, mỹ nhân sinh năm 1992 dần khẳng định được năng lực tại làng điện ảnh Hàn Quốc.

Năm 2016, Lee Se Young gây chú ý với The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop, đồng thời giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại KBS Drama Awards 2016 và Baeksang Arts Awards 2017. Năm 2019, cô tiếp tục ghi dấu trong Quân vương giả mạo, đóng cùng Yeo Jin Goo. Hình tượng Hoàng hậu Yoo So Woon thanh lịch, dịu dàng giúp Lee Se Young củng cố danh tiếng mỹ nhân cổ trang.

Từ sao nhí, Lee Se Young chuyển mình thành công khi trưởng thành. Ảnh: X

Đặc biệt, năm 2021 đánh dấu bước ngoặt lớn với Cổ tay áo màu đỏ, Lee Se Young đóng cặp cùng Lee Junho. Trong phim, cô vào vai cung nữ Seong Deok Im thông minh, mạnh mẽ, luôn đấu tranh giữa tình yêu dành cho quân vương và khát vọng tự do. Diễn xuất giàu cảm xúc giúp nữ diễn viên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại MBC Drama Awards 2021.

Sau đó, cô tiếp tục thử sức với nhiều thể loại qua The Law Cafe (2022), The Story of Park's Marriage Contract (2023) và What Comes After Love (2024). Qua mỗi tác phẩm, Lee Se Young đều cho thấy khả năng biến hóa, không bị đóng khung trong một kiểu nhân vật.

Ảnh: X

Cô là ngôi sao nổi bật của dòng phim cổ trang. Ảnh: X

Đời tư sạch bóng scandal, không điều tiếng suốt 3 thập kỷ

Trái ngược với sự đanh đá, thủ đoạn của "trà xanh" Rashta trên phim, ngoài đời thực, Lee Se Young lại nổi tiếng là một người nghệ sĩ có đời tư trong sạch, khiêm nhường và luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô chưa từng vướng phải bất kỳ scandal động trời hay lùm nào liên quan đến thái độ ngôi sao. Đồng nghiệp luôn dành cho Lee Se Young những lời khen có cánh bởi sự kính nghiệp, tính cách thân thiện, luôn nở nụ cười rạng rỡ ở phim trường.

Ảnh: Instagram

Lee Se Young lúc nào cũng xinh đẹp, chuyên nghiệp, chưa vướng phải điều tiếng gì. Ảnh: Instagram

Mỹ nhân 34 tuổi tốt nghiệp Đại học Sungshin Women’s University danh tiếng với chuyên ngành Truyền thông. Cô từng được gọi là “nữ hoàng học đường” thời sinh viên, vừa xinh đẹp nổi bật, chăm chỉ học hành lại được bạn bè yêu mến. Không scandal lớn, không drama tình cảm ồn ào, sự nghiệp 30 năm của Lee Se Young được xây dựng trên sự ổn định và chuyên nghiệp.

Cô chọn cách sống kín tiếng, tận hưởng bình yên bên gia đình và những chú thú cưng sau ánh đèn sân khấu. Sự tận tụy với nghề cùng lối sống chuẩn mực chính là thứ "vũ khí" lợi hại nhất giúp Lee Se Young ngày càng chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả.

Ảnh: Instagram