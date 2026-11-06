Kim Woo Bin "ghen tuông" tới mức này khi vợ Shin Min Ah tình tứ âu yếm "thái tử" Joo Jin Hoon

Những khoảnh khắc thân mật tình tứ của Shin Min Ah và Joo Ji Hoon đang nhận được sự chú ý lớn.

Shin Min Ah đang trở thành tâm điểm chú ý khi tái xuất màn ảnh với siêu phẩm The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn), đóng cùng dàn sao đình đám Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young. Dù mới lên sóng 4 tập, bộ phim đã nhanh chóng gây sốt, đặc biệt là phân cảnh thân mật nóng bỏng giữa cặp đôi hoàng đế - hoàng hậu do Shin Min Ah và Joo Ji Hoon thủ vai. Những khoảnh khắc tình tứ của cả hai lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Bên cạnh sức hút của tác phẩm, đông đảo khán giả còn tò mò về phản ứng của Kim Woo Bin khi chứng kiến bà xã có những cảnh âu yếm với bạn diễn nam trên màn ảnh.

Sự trở lại của Shin Min Ah trong bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn đang nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Ảnh: X.

Cô có cảnh quay 18+ nóng bỏng với tài tử Joo Ji Hoon.

Trước sự tò mò của công chúng, Shin Min Ah mới đây đã thẳng thắn tiết lộ thái độ của ông xã trước những cảnh quay tình cảm của cô với Joo Ji Hoon cũng như những đồng nghiệp khác giới. Không hề giấu giếm, nữ diễn viên tiết lộ Kim Woo Bin thực sự không thích xem những phân đoạn như vậy: "Anh ấy rất ghét, rất ghét xem chúng. Thậm chí, anh ấy còn tránh theo dõi những bộ phim tình cảm mà tôi đóng".

Đáng chú ý, dù thừa nhận chồng có phần ghen tuông, Shin Min Ah lại tỏ ra vô cùng thích thú trước phản ứng này. Bởi lẽ, Kim Woo Bin dù không thoải mái khi thấy vợ thân mật với người đàn ông khác trên màn ảnh nhưng chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc của cô. Nữ diễn viên cho biết ông xã hiểu rõ những cảnh quay tình cảm là một phần tất yếu của vai diễn và luôn dành cho cô sự tin tưởng, tôn trọng cần thiết. "Anh ấy biết những cảnh quay như vậy là một phần của vai diễn. Chúng tôi đều là nghệ sĩ thực thụ, cho nên anh ấy không can thiệp vào công việc diễn xuất của tôi", người đẹp chia sẻ.

Tiết lộ của Shin Min Ah nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều khán giả không khỏi bật cười trước màn ghen tuông có phần đáng yêu của Kim Woo Bin, đồng thời dành lời khen cho cách ứng xử văn minh, tinh tế của tài tử. Dù chẳng hề muốn nhìn thấy bà xã tình tứ bên người đàn ông khác, anh vẫn đủ thấu hiểu để không áp đặt hay cản trở sự nghiệp của vợ. Chính thái độ vừa có chút ghen tuông, vừa đầy tôn trọng ấy càng khiến chuyện tình của cặp đôi nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng.

Shin Min Ah tiết lộ Kim Woo Bin thực sự không thích xem những phân đoạn tình cảm giữa cô và bạn diễn nam trên màn ảnh. Ảnh: X.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Tới tháng 12/2025, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á. Được biết, hôn lễ của cặp đôi vàng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver.

Do đám cưới cặp đôi vàng diễn ra vô cùng cẩn mật, kín đáo, có rất ít ảnh được tuồn ra bên ngoài nên netizen đã vô cùng tò mò về những gì diễn ra trong buổi lễ này. Đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin.

Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình. Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau “1 trời 1 vực” thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Shin Min Ah được cho biết khóc suốt hôn lễ, còn Kim Woo Bin hiện rõ sự phấn khích dâng trào. Ảnh: X

Nguồn: Nate