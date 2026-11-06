Xoài Non hỏi Gil Lê: "Anh lấy em không?"

Gil Lê trao ánh mắt tình tứ, cười liên tục khi nghe câu nói của Xoài Non.

Sau thời gian công khai chuyện tình cảm, Xoài Non và Gil Lê ngày càng thoải mái thể hiện những cử chỉ ngọt ngào trước đám đông. Mới đây, trong tiệc sinh nhật của Xoài Non, một màn tương tác giữa cả hai bất ngờ khiến dân tình thích thú.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Xoài Non diện chiếc áo đen hở lưng quyến rũ, đứng sát bên Gil Lê. Hot girl 2k2 vừa ngân nga bài hát Cầu Hôn vừa hướng ánh mắt về phía người yêu. Những câu hát như "Anh có yêu em không, có muốn về nhà với em không" được Xoài Non thể hiện với chất giọng ngọt ngào cộng thêm xíu nũng nịu như đang thủ thỉ với người kế bên. Đặc biệt, khi câu "Anh lấy em không?" được cất lên, Gil Lê đứng cạnh chỉ biết mỉm cười, ánh mắt không rời Xoài Non.

Xoài Non hát bài Cầu Hôn trong tiệc sinh nhật

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi khiến các khách mời có mặt trong buổi tiệc thích thú. Sau thời gian công khai chuyện tình cảm, Gil Lê và Xoài Non ngày càng thoải mái thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương trước bạn bè và công chúng. Việc lựa chọn Cầu Hôn trong một dịp đặc biệt cũng khiến dân tình rôm rả bàn tán phải chăng Gil Lê và Xoài Non đang "phát tín hiệu" ngày trọng đại của cặp đôi không còn xa.

Nhiều fan ngóng chờ ngày Gil Lê và Xoài Non chính thức về chung một nhà

Đầu tháng 8/2024, nghi vấn hẹn hò càng được chú ý khi cả hai được bắt gặp có cử chỉ thân mật, thậm chí hôn nhau trong lúc đi chơi pickleball lan truyền trên mạng xã hội. Thời điểm ấy, Xoài Non và Gil Lê chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nhưng những lần xuất hiện cạnh nhau cùng loạt tương tác tình cảm khiến dân tình liên tục bàn luận.

Tại buổi họp báo ra mắt chương trình Chị Đẹp mùa 1, Gil Lê từng giới thiệu Xoài Non là "người yêu" khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Đây được xem là một trong những lần công khai đáng chú ý đầu tiên của cặp đôi trước truyền thông.

Không lâu sau đó, Gil Lê và Xoài Non tiếp tục xuất hiện trong những dịp quan trọng của gia đình đối phương, qua đó cho thấy người thân trong nhà đã rõ về mối quan hệ của cặp đôi.

Gil Lê và Xoài Non đều đã dắt đối phương về ra mắt gia đình

Bên cạnh sự ủng hộ, Gil Lê và Xoài Non cũng gặp không ít bình luận kém duyên hậu công khai tình cảm. Hồi tháng 5 năm ngoái, Gil Lê cũng trực tiếp lên tiếng về những bình luận tiêu cực nhắm vào mối quan hệ. Giọng ca sinh năm 1991 cho biết bản thân trở thành nạn nhân của các đoạn clip bị cắt ghép, cùng những câu chuyện bị đặt điều trên mạng xã hội. "Nhiều lúc có cảm giác vượt ngưỡng sức chịu đựng của bản thân ghê", Gil Lê chia sẻ.

Đáng chú ý, trước bình luận mỉa mai cho rằng Gil Lê phải dựa vào chuyện tình cảm và ồn ào đời tư để thu hút sự chú ý, Gil Lê đã có màn phản hồi khá thẳng thắn. Cụ thể, khi một tài khoản nhận xét: "Ca sĩ flop nhờ chuyện yêu đương và drama mới lên được", Gil Lê đáp lại đầy mỉa mai: "Em đúng hết, em tuyệt vời. Chúc mừng em".

Bên cạnh sự ủng hộ, Gil Lê và Xoài Non gặp không ít bình luận tiêu cực nhắm thẳng vào mối quan hệ của cả hai

Ảnh: FBNV