Bạn gái "đẹp nhất thế giới" của T.O.P tức giận, tuôn trào cả sớ khi nhắc đến chuyện hẹn hò?

Trong suốt 17 năm qua, ở bất kỳ khoảnh khắc nào, tôi luôn làm việc bằng tất cả sự chân thành và nỗ lực hết mình. Tôi cũng chỉ là con người, nên cũng có những lúc cảm xúc dao động và bất ổn. Nhưng ngay cả những lúc như vậy, tôi chưa từng làm việc hời hợt hay thiếu trách nhiệm với những công việc được giao.

Trong suốt khoảng thời gian 17 năm đó, bên cạnh tôi đã có nhiều người hâm mộ luôn ủng hộ và sát cánh, chẳng mong cầu điều gì mà chỉ mong tôi được hạnh phúc. Dù là khi tôi hoạt động năng nổ hay lúc vắng bóng không tin tức, các bạn vẫn luôn âm thầm chờ đợi và ủng hộ tôi với một lòng không đổi. Tôi luôn muốn trân trọng bảo vệ những tấm lòng đáng quý đó, và mong rằng các bạn sẽ hạnh phúc hơn vì tôi. Điều đó đến nay vẫn không hề thay đổi.

Lý do tôi viết những dòng này là vì muốn gửi đến những người tự xưng là "người hâm mộ", những kẻ đang cố tình viết những bài đăng ác ý, phớt lờ sự tự do và lựa chọn của tôi sau khi tôi thừa nhận chuyện công khai hẹn hò. Tôi mong các bạn hãy bình tâm nhìn lại xem bản thân thực sự muốn và mong chờ điều gì ở 1 nghệ sĩ, và ở cá nhân con người tên là Nana. Tôi đã cố gắng thấu hiểu mọi lời nói và hành động của các bạn, nhưng tôi thực sự không thể hiểu nổi.

Tôi đã làm sai điều gì quá đáng sao?

Các bạn đã phải chịu tổn thất gì vì tôi sao?

Tôi có gây ra rắc rối nào về mặt đạo đức không?

Tôi xin nói rõ ràng rằng đối với chuyện hẹn hò, quá trình cho đến lúc tôi thừa nhận đó là đời tư cá nhân và là cuộc sống của riêng tôi.

Tôi không nghĩ đó là điều mà mình phải xin lỗi.

Điều tôi thấy có lỗi là vì tôi mà những người hâm mộ chân chính đã phải nghe, phải thấy, phải cảm nhận những lời lẽ chỉ trích và chịu tổn thương lẽ ra không đáng có từ những người mà tôi nghĩ vốn dĩ không phải là fan thực sự.

Xin đừng làm tổn thương thêm những người hâm mộ đã yêu thương và tôn trọng con người Nana như một cá nhân bình thường, vượt ra ngoài khuôn khổ của một người nghệ sĩ. Xin đừng gây thêm tổn hại nào nữa.

Tôi chân thành xin lỗi những người hâm mộ đang âm thầm chịu đựng. Và tôi sẽ luôn ghi nhớ sự trân quý cũng như lòng biết ơn đối với từng lời động viên mà các bạn đã gửi đến tôi. Tôi nhất định sẽ đền đáp các bạn bằng những điều thật tốt đẹp.