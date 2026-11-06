Bạn gái "đẹp nhất thế giới" của T.O.P tức giận, tuôn trào cả sớ khi nhắc đến chuyện hẹn hò?
Khác với nhiều nghệ sĩ, Nana - T.O.P không hề giấu giếm chuyện tình cảm của mình.
Vào tối ngày 5/11, Nana bất ngờ đăng tải thông điệp dài với thái độ bức xúc lên trang cá nhân. Lý do là bởi đã có một số khán giả phản ứng gay gắt về chuyện cô hẹn hò với T.O.P (cựu thành viên BIGBANG), cũng như đăng tải những bài viết bất lợi về cô.
Nguyên văn thông điệp của "gương mặt đẹp nhất thế giới":
Trong suốt 17 năm qua, ở bất kỳ khoảnh khắc nào, tôi luôn làm việc bằng tất cả sự chân thành và nỗ lực hết mình. Tôi cũng chỉ là con người, nên cũng có những lúc cảm xúc dao động và bất ổn. Nhưng ngay cả những lúc như vậy, tôi chưa từng làm việc hời hợt hay thiếu trách nhiệm với những công việc được giao.
Trong suốt khoảng thời gian 17 năm đó, bên cạnh tôi đã có nhiều người hâm mộ luôn ủng hộ và sát cánh, chẳng mong cầu điều gì mà chỉ mong tôi được hạnh phúc. Dù là khi tôi hoạt động năng nổ hay lúc vắng bóng không tin tức, các bạn vẫn luôn âm thầm chờ đợi và ủng hộ tôi với một lòng không đổi. Tôi luôn muốn trân trọng bảo vệ những tấm lòng đáng quý đó, và mong rằng các bạn sẽ hạnh phúc hơn vì tôi. Điều đó đến nay vẫn không hề thay đổi.
Lý do tôi viết những dòng này là vì muốn gửi đến những người tự xưng là "người hâm mộ", những kẻ đang cố tình viết những bài đăng ác ý, phớt lờ sự tự do và lựa chọn của tôi sau khi tôi thừa nhận chuyện công khai hẹn hò. Tôi mong các bạn hãy bình tâm nhìn lại xem bản thân thực sự muốn và mong chờ điều gì ở 1 nghệ sĩ, và ở cá nhân con người tên là Nana. Tôi đã cố gắng thấu hiểu mọi lời nói và hành động của các bạn, nhưng tôi thực sự không thể hiểu nổi.
Tôi đã làm sai điều gì quá đáng sao?
Các bạn đã phải chịu tổn thất gì vì tôi sao?
Tôi có gây ra rắc rối nào về mặt đạo đức không?
Tôi xin nói rõ ràng rằng đối với chuyện hẹn hò, quá trình cho đến lúc tôi thừa nhận đó là đời tư cá nhân và là cuộc sống của riêng tôi.
Tôi không nghĩ đó là điều mà mình phải xin lỗi.
Điều tôi thấy có lỗi là vì tôi mà những người hâm mộ chân chính đã phải nghe, phải thấy, phải cảm nhận những lời lẽ chỉ trích và chịu tổn thương lẽ ra không đáng có từ những người mà tôi nghĩ vốn dĩ không phải là fan thực sự.
Xin đừng làm tổn thương thêm những người hâm mộ đã yêu thương và tôn trọng con người Nana như một cá nhân bình thường, vượt ra ngoài khuôn khổ của một người nghệ sĩ. Xin đừng gây thêm tổn hại nào nữa.
Tôi chân thành xin lỗi những người hâm mộ đang âm thầm chịu đựng. Và tôi sẽ luôn ghi nhớ sự trân quý cũng như lòng biết ơn đối với từng lời động viên mà các bạn đã gửi đến tôi. Tôi nhất định sẽ đền đáp các bạn bằng những điều thật tốt đẹp.
Bức thư này đã nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội. Tại showbiz Hàn, "hẹn hò" là từ khóa nhạy cảm, có thể nhấn chìm sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ. Chính vì vậy, nhiều người chọn giấu kín đời tư trước cái nhìn của khán giả. Tuy nhiên, T.O.P - Nana đã mạnh dạn công khai, thậm chí đáp trả lại "những người không phải fan" làm tổn thương họ.
Sáng 2/10, cả châu Á dậy sóng khi Dispatch tung ảnh hẹn hò của T.O.P và Nana. Theo Dispatch, cặp sao chính thức trở thành người yêu từ tháng 6. Mối quan hệ của họ nảy nở sau khi hợp tác quay MV Studio 54 vào tháng 1 năm nay. Dù lịch trình công việc cá nhân bận rộn, cặp đôi vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Trong đó, T.O.P thường xuyên chủ động đến khu vực nhà Nana để hẹn hò. Vào ngày 24/9, trước khi Nana lên đường tham dự Tuần lễ thời trang Milan, T.O.P đã đến nhà của bạn gái để thăm cô. Đến ngày cuối cùng của tháng 9 và ngày đầu tiên của tháng 10, họ liên tiếp gặp gỡ. Những lúc có lịch trình, nam ca sĩ di chuyển bằng xe của công ty, còn những ngày trống lịch, anh sử dụng taxi.
Một người thân cận của cả hai tiết lộ với Dispatch, cặp đôi có rất nhiều điểm chung như họ đều là lứa idol gen 2 từng khuấy đảo Kpop 1 thời. Trong đó, T.O.P là thành viên của BIGBANG, còn Nana là thành viên After School. Họ cũng giống nhau ở việc tự xây dựng cho mình một thế giới thời trang riêng, nổi tiếng phong cách độc đáo, cá tính và mang tính thể nghiệm tiên phong. Không chỉ vậy, thời gian qua, Nana và T.O.P còn mở rộng lĩnh vực hoạt động từ thần tượng sang diễn viên. Điều này khiến cả hai có nhiều chủ đề tương đồng để trò chuyện, chia sẻ với nhau.
Không để dân tình chờ đợi lâu, trả lời phỏng vấn của tờ Newsen, công ty quản lý Sublime của Nana đã chính thức xác nhận nữ diễn viên này đang trong mối quan hệ yêu đương với T.O.P. "Cả hai thực sự đã quen nhau thông qua quá trình quay MV. Họ đang vui vẻ tìm hiểu, hẹn hò với nhau", công ty quản lý Sublime của Nana cho biết.
Thế nhưng, mối quan hệ của cặp đôi mới lại phải đón nhận làn sóng phản đối từ nhiều khán giả, nguyên nhân chủ yếu đến từ những lùm xùm trong quá khứ liên quan tới họ. Được biết, T.O.P bị xử phạt vì sử dụng cần sa hồi năm 2017, còn Nana từng dính nghi vấn bạo lực học đường.
Trong đó, T.O.P gặp áp lực lớn khi bị nhiều fan ruột quay lưng như Choi Seung Hyun Dot Com - fansite đồng hành cùng T.O.P từ 2006 - thông báo chấm dứt hoạt động sau gần 20 năm, hủy bỏ buổi triển lãm mang tên OFF GRID : NEW GROUND nhằm tôn vinh thần tượng. Đến trưa 1/11, T.O.P đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến đội ngũ quản trị fansite đồng hành suốt 20 năm cùng những người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình.
Nguồn: Instagram