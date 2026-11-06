Jisoo hẹn hò Chủ tịch sinh năm 1996, cùng bạn trai khiêu vũ trên sóng truyền hình

Màn tương tác của Jisoo và Chủ tịch kém 1 tuổi đã khiến cho người hâm mộ “quắn quéo”.

Sáng 5/11, tờ Osen đưa tin, nữ diễn viên Jisoo (tên đầy đủ là Ha Jisoo) đang hẹn hò với nam ca sĩ kiêm CEO Lee Chan Hyuk (nhóm nhạc AKMU). Đáng chú ý, cặp đôi mới đây còn cùng xuất hiện trên sóng truyền hình và khiến dân mạng dậy sóng với những tương tác đầy ngọt ngào.

Theo nguồn tin, Jisoo - Lee Chan Hyuk vừa tham gia ghi hình cho chương trình giải trí Omniscient Interfering View (đài MBC). Tập phát sóng hôm đó đã hé lộ cuộc sống bận rộn hàng ngày của nhóm AKMU. Được biết, sau khi thành lập công ty quản lý riêng mang tên Cemter of Inspiration, Lee Chan Hyuk đang miệt mài chuẩn bị cho concert với tư cách CEO kiêm nghệ sĩ của công ty. Sau khi kết thúc cuộc họp, Lee Chan Hyuk cùng em gái - Lee Su Hyun và các nhân viên tham gia vào 1 hoạt động của công ty. Đáng chú ý, hoạt động còn có sự xuất hiện của Jisoo - bạn gái Lee Chan Hyuk.

Trong 1 phân đoạn, Lee Chan Hyuk và Jisoo đã được sắp xếp trở thành bạn nhảy của nhau. Trước ống kính, cặp đôi nhìn nhau mỉm cười, rồi nhanh chóng nắm tay khiêu vũ và cùng hòa chung vào niềm vui với nhân viên trong công ty của đàng trai.

Màn tương tác trên sóng truyền hình của Jisoo - Lee Chan Hyuk đã khiến cho mạng xã hội bùng nổ. Ảnh: Naver

Còn nhớ Lee Chan Hyuk và Jisoo bén duyên qua MV Dance được phát hành hồi năm 2023. 2 năm sau đó, Lee Chan Hyuk - Jisoo lần đầu vướng tin hẹn hò. Khi ấy, truyền thông Hàn cho hay, 2 nghệ sĩ đã bí mật hẹn hò với nhau được hơn 1 năm. Tuy nhiên, phía Lee Chan Hyuk lúc đó lại chỉ đưa ra câu trả lời lấp lửng: “Vì là đời tư của nghệ sĩ nên chúng tôi không thể xác nhận được”. Dựa trên cách phản hồi của nam ca sĩ họ Lee, công chúng đều tin chắc chắn rằng anh chàng thực sự đang hẹn hò Jisoo.

Tới năm nay, Jisoo tiếp tục góp mặt trong MV ca khúc Paradise of Rumors của AKMU được phát hành vào tháng 4. Khi ấy, Jisoo từng gây chú ý khi chia sẻ vài bức ảnh được chụp lại trong quá trình quay video âm nhạc lên trang cá nhân. Ngay dưới bài đăng, Lee Su Hyun (em gái Lee Chan Hyuk) đã để lại bình luận ủng hộ “Cô tiên hồng đáng yêu nhất thế giới” nhằm thể hiện tình cảm quý mến của mình dành cho “chị dâu tương lai”. Đáp lại tình cảm từ Lee Su Hyun, Jisoo đã dùng loạt biểu tượng cảm xúc hình trái tim trong màn tương tác với đối phương.

Lee Chan Hyuk - Jisoo bén duyên qua MV Dance cách đây 3 năm. Ảnh: Nate

Jisoo tiếp tục xuất hiện trong MV Paradise of Rumors của AKMU nhằm tiếp lửa và ủng hộ tinh thần cho bạn trai. Ảnh: X Em gái cũng ủng hộ mối quan hệ của Lee Chan Hyuk với Jisoo. Ảnh: Nate

Jisoo có tên đầy đủ là Ha Jisoo, sinh năm 1995, chính thức ra mắt qua MV I GO của Stella Jang khi vừa tròn 23 tuổi. Kể từ đó tới nay, cô đã liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim ngắn và các video âm nhạc của các nghệ sĩ ở làng giải trí Hàn Quốc. Theo thời gian, Jisoo dần tích lũy được lượng fan nhất định nhờ diện mạo và khí chất rất riêng.

Trong khi đó, Lee Chan Hyuk sinh năm 1996, kém Jisoo 1 tuổi. Anh cùng em gái - Lee Su Hyun gây chú ý khi trở thành bộ đôi giành chiến thắng ở Kpop Star 2. Sau đó, 2 anh em nhà họ Lee cùng gia nhập YG, hoạt động dưới tên AKMU trong thời gian dài. AKMU chính thức ra mắt vào năm 2014 với full album đầu tay mang tên PLAY, và nhóm đã nhanh chóng gặt hái được những thành tích đáng ngưỡng mộ trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ ở Hàn Quốc.

Sau 12 năm gắn bó, Lee Chan Hyuk - Lee Su Hyun chính thức thông báo rời YG Entertainment để thành lập công ty riêng và tự quản lý hoạt động âm nhạc của bản thân.

Jisoo có tên đầy đủ là Ha Jisoo, đã hoạt động nghệ thuật được 8 năm. Ảnh: X

Lee Chan Hyuk cùng em gái lập nhóm AKMU, gặt hái được nhiều thành công trên các bảng xếp hạng trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Ảnh: Nate

Nguồn: Kbizoom