Người khiến Nhã Phương phải thay đổi

Nhã Phương và sao nữ này thường xuyên xuất hiện cùng nhau, netizen trông như sinh đôi.

Nếu trước đây Nhã Phương thường xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng cùng những bộ váy điệu đà, kín đáo thì thời gian gần đây, nữ diễn viên đã có màn thay đổi phong cách khá rõ rệt. Không chỉ làm mới kiểu tóc, cô còn ưu tiên những trang phục tôn vóc dáng, khoe đường cong và mang đến cảm giác năng động, trẻ trung hơn.

Không chỉ vậy, cách trang điểm, lựa chọn góc chụp và tạo dáng của Nhã Phương cũng có nhiều thay đổi. Hình ảnh mới mẻ này khiến không ít người bất ngờ, bởi so với diện mạo quen thuộc trước kia, nữ diễn viên dường như đang bước sang một phong cách hoàn toàn khác.

Trước đây, Nhã Phương quen thuộc với hình ảnh dịu dàng, nhẹ nhàng

Gần đây cô có sự thay đổi sành điệu, trẻ trung hơn hẳn

Và nếu thường xuyên theo dõi những khoảnh khắc đời thường của Nhã Phương, khán giả có thể nhận ra người góp công lớn trong màn biến hóa này chính là Sĩ Thanh. Xuất phát từ sở thích tập luyện thể thao cùng nhau, cả hai dần trở thành đôi bạn thân thiết, thường xuyên đồng hành trong những hoạt động làm đẹp, mua sắm và chụp ảnh.

Trong một đoạn clip được chia sẻ, Nhã Phương từng cho thấy cô chỉ sở hữu một số món mỹ phẩm cơ bản và chưa thực sự thành thạo các bước trang điểm để khai thác hết ưu điểm trên gương mặt. Chứng kiến điều này, Sĩ Thanh đã trực tiếp hướng dẫn bạn thân theo hình thức "một kèm một", chỉ từng bước từ cách sử dụng mỹ phẩm đến lựa chọn phong cách phù hợp. Thậm chí, Nhã Phương còn rủ Sĩ Thanh đi mua sắm, sắm thêm nhiều món đồ trang điểm để thử nghiệm những diện mạo mới.

Sĩ Thanh là "thầy" dạy make up riêng cho Nhã Phương

Nhã Phương đã có thể tự trang điểm để tôn những đường nét đẹp trên khuôn mặt

Nhã Phương cũng thử nhiều kiểu tóc mới để tìm đổi mới bản thân

Không chỉ làm mới nhan sắc, Sĩ Thanh còn góp phần thay đổi gu ăn mặc của Nhã Phương. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng mỗi khi cả hai có kế hoạch chụp ảnh, quay clip hay đi mua sắm, Nhã Phương chỉ cần chuẩn bị giày dép, còn quần áo và phụ kiện đã có Sĩ Thanh lo liệu. Nhờ cô bạn có gu thẩm mỹ và đặc biệt yêu thích làm đẹp, Nhã Phương có thêm nhiều cơ hội thử sức với những phong cách vốn không phải lựa chọn quen thuộc trước đây.

Điều thú vị là khi xuất hiện chung trong các bộ ảnh, hai mỹ nhân còn có nhiều điểm tương đồng về cách trang điểm, lựa chọn trang phục lẫn biểu cảm tạo dáng. Không ít cư dân mạng nhận xét cả hai trông giống chị em, thậm chí có những khoảnh khắc nhìn qua còn tưởng sinh đôi. Từ đôi bạn cùng tập luyện, Sĩ Thanh và Nhã Phương giờ đây còn trở thành "cạ cứng" trong hành trình làm đẹp, cùng nhau khám phá những phong cách mới.

Sĩ Thanh là stylist cho những bộ ảnh dạo phố, đi mua sắm của Nhã Phương

Cả hai có sở thích diện những trang phục hao hao nhau

Nhã Phương và Sĩ Thanh còn bị nhầm lẫn như chị em sinh đôi vì phong cách và vóc dáng hao hao

Nhã Phương ngày càng táo bạo trong cách ăn diện

Cách tạo dáng chụp ảnh của Sĩ Thanh và Nhã Phương cũng có nhiều nét tương đồng

Cuộc sống hiện tại của Nhã Phương

Sau khi lập gia đình, Nhã Phương có giai đoạn hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc con cái. Tuy nhiên, nữ diễn viên không hoàn toàn rời xa màn ảnh mà vẫn lựa chọn những dự án phù hợp với quỹ thời gian và định hướng cá nhân. Cô cũng duy trì việc tập luyện, chăm sóc vóc dáng và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.

Ở thời điểm hiện tại, Nhã Phương cho thấy sự cân bằng giữa vai trò người mẹ, người vợ và công việc nghệ thuật. Bên cạnh hình ảnh dịu dàng quen thuộc, nữ diễn viên cũng thoải mái thử nghiệm những phong cách mới, tự tin khoe vẻ ngoài ngày càng trẻ trung, quyến rũ. Và có lẽ, sự đồng hành của những người bạn thân có cùng sở thích như Sĩ Thanh cũng là một trong những điều giúp cuộc sống của cô thêm nhiều màu sắc.

Trong tâm thư gần nhất đăng trên trang cá nhân, Nhã Phương nói: "Tôi, Diễn viên Nhã Phương, với tư cách là một người phụ nữ độc lập trong xã hội có thể có những suy nghĩ của riêng mình, một người nghệ sĩ độc lập có tên tuổi riêng trong làng nghệ thuật có thể có những tư duy phản biện của riêng mình".

Nhã Phương vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống trong thời gian qua

Ảnh: FBNV