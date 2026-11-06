Chiếc đồng hồ khiến Kỳ Duyên lỗ hơn 200 triệu/năm

Kỳ Duyên rao bán chiếc đồng hiệu, giá chênh lệch gây chú ý.

Chuyện sao Việt thanh lý đồ cá nhân vốn không còn xa lạ với công chúng. Tuy nhiên, mỗi lần người nổi tiếng mở phiên pass đồ, mức giá và những món hàng được đưa lên sàn lại trở thành chủ đề bàn tán. Có người gây tranh cãi khi rao bán đồ đã qua sử dụng với giá vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, trong khi một số trường hợp khiến dân tình choáng ngợp với những món đồ có giá trị lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng gia nhập đường đua thanh lý đồ hiệu khi bất ngờ đăng bài tìm chủ nhân mới cho một chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 126503. Theo chia sẻ, đây là món phụ kiện nàng hậu mua mới vào ngày 23/8/2025, mặt đồng hồ kích thước 40mm cùng thiết kế cọc số đính kim cương. Người đẹp nhận xét mẫu đồng hồ này có kiểu dáng đẹp, dễ đeo và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Đáng chú ý nhất chính là mức giá sang nhượng được Kỳ Duyên công khai. Nàng hậu cho biết từng mua chiếc đồng hồ với giá 820 triệu đồng, hiện tình trạng còn khoảng 99%. Do ít sử dụng, hai bên mặt đồng hồ vẫn còn nguyên seal nên cô quyết định nhượng lại với mức giá khoảng 600-650 triệu đồng. Như vậy, so với giá mua ban đầu, Kỳ Duyên có thể chấp nhận khoản chênh lệch khoảng 170-220 triệu đồng, tùy mức giá giao dịch thực tế. Đây cũng là điều không quá hiếm gặp trên thị trường đồ hiệu đã qua sử dụng, ngay cả với những món phụ kiện có giá trị rất lớn.

Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ rao bán chiếc đồng hồ từng mua với giá hơn 800 triệu đồng

So với mức giá cô đưa ra hiện tại, Kỳ Duyên sẽ phải chịu lỗ tầm 200 triệu đồng sau hơn 1 năm mua

Kỳ Duyên cho biết do ít đeo nên đồng hồ mới đến 99%

Hoa hậu Kỳ Duyên giàu cỡ nào?

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Sau một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, người đẹp tiếp tục tạo dấu ấn khi giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024 và đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe cùng năm, lọt Top 30 chung cuộc. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Kỳ Duyên còn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, tham gia chương trình truyền hình và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Tháng 4/2026, Hoa hậu Kỳ Duyên tậu chiếc Porsche Taycan màu hồng. Theo thông tin được chia sẻ, nàng hậu đã chờ khoảng 3 tháng để sở hữu mẫu xe điện này. Porsche Taycan có giá khởi điểm tại Việt Nam hơn 4,6 tỷ đồng, tùy phiên bản và trang bị.

Kỳ Duyên chạy xe xịn có giá tầm hơn 4,6 tỷ đồng

Không gian sống của Kỳ Duyên cũng khiến nhiều người tò mò. Dịp Tết Nguyên đán 2026, nàng hậu lần đầu chia sẻ hình ảnh căn hộ mới tại TP.HCM. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng gam màu trung tính, chủ đạo là sắc trắng. Khu vực phòng khách và bếp được bố trí liên thông, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng.

Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy Kỳ Duyên khá chú trọng đến việc chăm chút tổ ấm. Nội thất được lựa chọn theo hướng tối giản nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng. Dù không công khai giá trị căn hộ, việc chuyển sang không gian sống cao cấp cho thấy người đẹp đang tận hưởng thành quả sau nhiều năm làm việc.

Cô sống trong căn hộ cao cấp ở TP.HCM

Bên cạnh xe sang và nhà đẹp, Kỳ Duyên còn có sở thích sưu tầm những món đồ mang giá trị thẩm mỹ và kinh tế. Đáng chú ý là bộ sưu tập Bearbrick được nàng hậu trưng bày trong nhà. Những mô hình nghệ thuật này được sắp xếp như một showroom thu nhỏ, có hệ thống đèn LED chiếu sáng riêng. Đây cũng là thú chơi được nhiều người yêu thích thời trang và văn hóa đại chúng quan tâm, bởi một số phiên bản Bearbrick giới hạn có giá trị sưu tầm đáng kể.

Ngoài ra, Kỳ Duyên còn thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục, túi xách và phụ kiện đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp. Phong cách của nàng hậu có sự biến hóa linh hoạt, khi thanh lịch, sang trọng lúc lại cá tính, thời thượng. Những lần xuất hiện tại sự kiện hay trong các chuyến du lịch, mua sắm đều thu hút sự chú ý bởi cách đầu tư hình ảnh chỉn chu.

Kỳ Duyên sở hữu nhiều món đồ hiệu đắt tiền

Cô có cuộc sống giàu có, sang chảnh bên cạnh Thiên Ân