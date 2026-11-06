Diễn viên hài từng nặng 150kg: Tự nhận “hạng A về tài sản”, có cơ ngơi 10.000m² đẹp như resort

Ở tuổi 55, anh vẫn duy trì công việc nghệ thuật và dành nhiều tâm huyết cho không gian sống.

Từng tự nhận là nghệ sĩ “hạng A về tài sản”

Hoàng Mập tên thật Bùi Minh Hoàng, sinh năm 1971 tại Cần Thơ, là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài và phim truyền hình phía Nam. Bên cạnh diễn xuất, nam nghệ sĩ còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, đứng sau nhiều dự án như Lọ Lem Sài Gòn, Cưới chạy, Đời như ý và Nhà ông Hoàng có ma.

Trong chương trình Chuyện cuối tuần phát sóng năm 2020, Hoàng Mập từng gây chú ý khi thẳng thắn nhận mình không phải ngôi sao hạng A trong lĩnh vực diễn xuất, nhưng lại tự tin thuộc nhóm “hạng A” nếu xét về tài sản.

Nghệ sĩ cũng cho biết bản thân từng phải bán nhiều căn nhà để có kinh phí sản xuất phim. Dù vậy, anh luôn cố gắng đảm bảo việc thanh toán thù lao cho diễn viên và ê-kíp sau khi hoàn thành các dự án. Phát ngôn này từng khiến công chúng tò mò về tiềm lực kinh tế của nam diễn viên, nhất là khi anh sở hữu nhiều bất động sản có diện tích lớn.

Hoàng Mập là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài và phim truyền hình phía Nam.

Sở hữu biệt phủ 1.600m² tại Đồng Nai

Một trong những cơ ngơi nổi tiếng nhất của Hoàng Mập là khu biệt phủ rộng hơn 1.600m² tại Trảng Bom, Đồng Nai, cách trung tâm TP.HCM khoảng 50km. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ Bắc Bộ, nổi bật với hệ thống cột gỗ, mái ngói truyền thống và những món đồ cổ được gia đình nam nghệ sĩ kỳ công sưu tầm.

Hoàng Mập từng tiết lộ anh đưa một ngôi nhà cổ từ Nam Định vào miền Nam, thuê đội thợ từ miền Bắc để dựng lại công trình. Quá trình xây dựng và hoàn thiện kéo dài nhiều năm. Không gian bên ngoài được bố trí cây xanh, sân vườn, tiểu cảnh cùng hồ cá Koi có mức đầu tư được báo chí nhắc đến khoảng 5 tỷ đồng.

Không chỉ là nơi sinh hoạt của gia đình, biệt phủ còn được sử dụng làm bối cảnh cho nhiều bộ phim do Hoàng Mập sản xuất. Tháng 6/2025, nam diễn viên xác nhận rao bán cơ ngơi này vì muốn thuận tiện hơn trong việc di chuyển, quản lý nhà cửa và tập trung cho khu nhà vườn tại Lâm Đồng.

Một trong những cơ ngơi nổi tiếng nhất của Hoàng Mập là khu biệt phủ rộng hơn 1.600m² tại Trảng Bom, Đồng Nai.

Không gian bên ngoài được bố trí cây xanh, sân vườn, tiểu cảnh cùng hồ cá Koi có mức đầu tư được báo chí nhắc đến khoảng 5 tỷ đồng.

Hoàn thành cơ ngơi 10.000m² ở Lâm Đồng sau gần 3 năm xây dựng

Đầu năm 2026, Hoàng Mập tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh khu nhà vườn rộng khoảng 10.000m² tại Di Linh, Lâm Đồng. Đây là công trình được anh ấp ủ nhiều năm với mong muốn tạo nên nơi nghỉ dưỡng cho bản thân và gia đình khi bước vào tuổi xế chiều.

Theo chia sẻ của nghệ sĩ, khu nhà vườn mất gần 3 năm từ khi khởi công đến lúc hoàn thiện. Quá trình xây dựng cũng có thời điểm gián đoạn vì vấn đề tài chính. Cơ ngơi được quy hoạch thành 4 khu vực, gồm nhiều căn nhà riêng biệt với tổng cộng khoảng 10 phòng ngủ. Các công trình được thiết kế theo phong cách Á Đông, sử dụng nhiều vật liệu gỗ và kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Xung quanh là những triền đồi xanh, vườn cây, hồ nước, tiểu cảnh và lối đi lát đá. Không gian rộng rãi, yên tĩnh khiến nhiều người ví nơi đây như một khu nghỉ dưỡng cao cấp giữa cao nguyên. Đặc biệt, nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho việc bố trí nội thất, lựa chọn đồ trang trí và chăm chút từng khu vực trong khuôn viên.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, gia đình Hoàng Mập đã đón năm mới tại cơ ngơi này. Sau nhiều năm thi công và tích góp, việc hoàn thành ngôi nhà được xem là một dấu mốc đáng nhớ đối với nam diễn viên.

Đầu năm 2026, Hoàng Mập tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh khu nhà vườn rộng khoảng 10.000m² tại Di Linh, Lâm Đồng.

Theo chia sẻ của nghệ sĩ, khu nhà vườn mất gần 3 năm từ khi khởi công đến lúc hoàn thiện.

Khối tài sản đáng chú ý sau nhiều năm làm nghệ thuật

Dù sở hữu những cơ ngơi rộng lớn, Hoàng Mập từng thừa nhận con đường tích lũy tài sản không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đồng thời làm sản xuất phim và kinh doanh. Anh từng chia sẻ chuyện phải bán nhà, xoay xở tài chính để duy trì các dự án khi gặp khó khăn.

Bên cạnh sự nghiệp, Hoàng Mập còn có cuộc hôn nhân kín tiếng bên bà xã và hai con gái. Anh thường dành những lời trân trọng cho người vợ đã đồng hành, vun vén gia đình trong nhiều năm.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, Hoàng Mập không chỉ để lại dấu ấn qua những vai diễn mà còn gây chú ý bởi hành trình tích góp, đầu tư và xây dựng những cơ ngơi mang đậm dấu ấn cá nhân.