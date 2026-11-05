Cặp "vợ chồng son" vượt mặt Trấn Thành

Sau “đám cưới” gây xúc động ở Running Man Vietnam 2026, Quân A.P và bạn gái Lê Khanh tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Cặp “vợ chồng son” vượt qua Trấn Thành, đứng đầu bảng xếp hạng những thành viên và khách mời gameshow được nhắc đến nhiều nhất trong tuần.

Theo bảng thống kê do Socialite công bố, trong giai đoạn từ ngày 28/10 đến 3/11/2026, Quân A.P dẫn đầu danh sách với 52.811 lượt đề cập. Xếp thứ hai là Lê Khanh - vị hôn thê của nam ca sĩ với 24.609 lượt đề cập, trong khi Trấn Thành đứng ở vị trí thứ ba với 20.199 lượt. Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh cả ba cùng xuất hiện trong Running Man Vietnam 2026 và tập phát sóng có sự góp mặt của Lê Khanh đang tạo được hiệu ứng trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành cũng chia sẻ lại bảng xếp hạng kèm lời chúc dành cho hai người: “Tui như chủ hôn vậy á!!!! Chúc mừng vc Tám Quân - Lê Khanh nha em!!!!! Thương thương!!!”.

Cách gọi thân mật của nam MC khiến nhiều khán giả thích thú.

“Đám cưới” bất ngờ

Tối 30/10, tập 14 Running Man Vietnam 2026 lên sóng với điểm nhấn là sự xuất hiện của Lê Khanh bên cạnh Quân A.P. Trong chương trình, nam ca sĩ đảm nhận nhân vật Tám Quân, còn bạn gái xuất hiện trong vai trò khách mời và trực tiếp tham gia các thử thách cùng dàn cast.

Điều khiến tập phát sóng trở nên đặc biệt là ê-kíp bất ngờ chuẩn bị một lễ đường dành riêng cho hai người. Không gian được trang trí bằng hoa tươi, có sự góp mặt của nhóm nhạc UPRIZE với tiết mục âm nhạc dành tặng cặp đôi. Quân A.P diện vest, Lê Khanh xuất hiện trong trang phục màu hồng, cùng nhau bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của các thành viên Gia tộc R.

Đây là món quà đặc biệt của chương trình dành cho hai người sau 14 năm gắn bó. Dù vậy, khoảnh khắc này vẫn khiến nhiều thành viên xúc động. Trấn Thành và Anh Tú Atus không giấu được nước mắt khi chứng kiến giây phút của cặp đôi.

Trấn Thành sau đó gửi lời khuyên đến hai người, nhắn nhủ rằng trong cuộc sống hôn nhân, khi xảy ra giận hờn hay bất đồng, cả hai hãy nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc để biết cách nhường nhịn và trân trọng nhau.

Sau khi lên sóng, tập 14 Running Man Vietnam 2026 ghi nhận hiệu ứng đáng chú ý khi đạt 1 triệu lượt xem trên YouTube sau 10 phút, với lượng người xem cùng lúc lên tới 284.000. Nhiều phân đoạn trong lễ cưới cũng tiếp tục được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Mối tình 14 năm kín tiếng của Quân A.P và Lê Khanh

Trước khi công khai chuyện tình cảm, Quân A.P vốn khá kín tiếng về đời tư. Nam ca sĩ và Lê Khanh quen nhau từ thời học cấp hai, đã có 14 năm bên nhau. Theo chia sẻ của Quân A.P, cả hai từng trải qua giai đoạn chia tay rồi tái hợp, trước khi quyết định đồng hành lâu dài.

Ngày 27/10, Quân A.P phát hành MV “3 phải 6 đừng”, trong đó Lê Khanh đảm nhận vai nữ chính. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nam ca sĩ công khai xuất hiện cùng bạn gái trong sản phẩm âm nhạc. Sau đó, anh tiếp tục chia sẻ về mối quan hệ kéo dài nhiều năm và cho biết cảm thấy thời điểm hiện tại đã chín muồi để công khai hạnh phúc riêng.

Lê Khanh không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Cô từng theo học Đại học Luật Hà Nội và có lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Việc xuất hiện trong MV của Quân A.P cũng như tham gia Running Man Vietnam giúp cô nhận được thêm sự quan tâm từ công chúng.

Với câu chuyện tình yêu bắt đầu từ thời học trò, màn xuất hiện chung trên truyền hình và món quà đám cưới bất ngờ, Quân A.P - Lê Khanh trở thành một trong những cặp đôi được chú ý trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

(Tổng hợp)