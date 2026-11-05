Ninh Dương Lan Ngọc: “Sức khỏe là nền tảng để sự nghiệp đi xa hơn”

Hơn một thập kỷ gắn bó với nghề, Ninh Dương Lan Ngọc hiểu rằng để bền bỉ theo đuổi những điều mình trân trọng, sức khỏe luôn là nền tảng quan trọng.

‏Đồng hành cùng chiến dịch "Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên", nữ diễn viên chia sẻ góc nhìn về việc chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe để vững vàng cho những dự định phía trước.‏

‏"Sức khỏe cần được ưu tiên, vì đó là thứ giúp mình có thể tiếp tục công việc, theo đuổi đam mê và đi đường dài với những điều mình lựa chọn." Chia sẻ này cô đúc kết được trên hành trình làm nghề của mình.‏‏ ‏

‏Để có được vị trí như hôm nay, Ninh Dương Lan Ngọc đã đi qua không ít thăng trầm. Tình yêu nghề cùng sự yêu thương của khán giả luôn là động lực để cô cống hiến, thử sức với nhiều vai diễn và lĩnh vực khác nhau. Trong guồng quay ấy, đôi khi sức khỏe lại là điều được nghĩ đến sau cùng.‏

Đồng hành cùng chiến dịch "Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên", diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc mong chị em cùng nhắc nhau chăm sóc sức khỏe từ hôm nay, để giữ đủ năng lượng cho những điều mình theo đuổi.

‏Tương tự, nhiều phụ nữ hiện đại cũng bước vào sự nghiệp với nhiều hoài bão, muốn chinh phục những nấc thang mới. Lúc này, sức khỏe của bản thân có thể chỉ được chú ý khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường.‏

Trong khi đó, có những rủi ro sức khỏe diễn ra rất âm thầm, ‏‏như HPV, ‏‏một loại vi rút gây u nhú ở người. Phần lớn các trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng và có thể tự đào thải. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm dai dẳng với một số tuýp HPV nguy cơ cao có thể dẫn đến các tổn thương tiền ung thư, ung thư và các bệnh lý liên quan, trong đó có ung thư cổ tử cung. Đối với phụ nữ dưới 40 tuổi, 78% các trường hợp ung thư cổ tử cung xâm lấn được chẩn đoán ở độ tuổi 30–39, đúng giai đoạn nhiều phụ nữ đang vừa vun vén cho gia đình, vừa dốc sức phát triển sự nghiệp.‏

Chia sẻ thêm, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết muốn đi đường dài thì cách biết cách duy trì năng lượng cân bằng thể chất đến tinh thần. Gia đình là nguồn năng lượng bình yên sau những lịch trình dày đặc, nhìn các cháu vui chơi là đủ thấy nhẹ nhõm và tiếp thêm động lực làm việc. Cùng với đó, sức khỏe thể chất bên trong cơ thể là nền tảng cốt lõi. Thế nên Ngọc luôn cố gắng duy trì lối sống lành mạnh, chủ động khám định kỳ và tham vấn chuyên gia y tế các biện pháp bảo vệ bản thân trước những biến cố sức khỏe tiềm ẩn, bao gồm cả việc dự phòng bệnh lý do HPV gây ra. Với cô, đặt sức khỏe lên trước không phải là bớt đi đam mê, mà là cách để giữ đam mê ấy được lâu hơn.

‏Với Ninh Dương Lan Ngọc, sức khỏe là nền tảng để theo đuổi đam mê và đi đường dài với những điều mình lựa chọn.

‏Chiến dịch "Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên" được MSD Việt Nam triển khai đến hết tháng 12/2026, với sự phối hợp chuyên môn của Hội Y học Dự phòng Việt Nam, trong bối cảnh Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026–2035 (Quyết định 358/QĐ-BYT). Với mong muốn giúp phụ nữ tiếp cận những thông tin khoa học đáng tin cậy về HPV và các biện pháp dự phòng hiện có, chiến dịch truyền tải thông điệp rằng việc quan tâm đến sức khỏe không chỉ dành cho chính mình mà còn là một phần của hành trình gìn giữ những điều có ý nghĩa trong cuộc sống.‏

Đại diện MSD Việt Nam, Bà Nguyễn Thủy An, Quản lý Y khoa chia sẻ: "Thông qua chiến dịch này, chúng tôi mong muốn góp phần tạo ra nhiều cuộc trò chuyện cởi mở hơn về HPV và các bệnh lý liên quan, giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về các biện pháp dự phòng hiện có và chủ động trao đổi với nhân viên y tế để đưa ra những quyết định phù hợp cho sức khỏe của bản thân. Đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của MSD nhằm đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy y tế dự phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân."

‏Đại diện MSD Việt Nam ‏‏bà ‏‏- ‏‏Nguy‏‏ễn Thủy An cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Cao Thiên Trang và chị Ngọc Anh lan tỏa thông điệp "Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên".

‏Đồng hành cùng Ninh Dương Lan Ngọc còn có người mẫu Cao Thiên Trang và chị Hoàng Thị Ngọc Anh (kinh doanh tự do), đại diện cho những người phụ nữ ở từng giai đoạn cuộc sống với những điều ưu tiên riêng.‏