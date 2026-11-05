Đây chính là "Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun bao người mê đắm!

“Mợ chảnh” Jeon Ji Hyun đã lấy lại phong độ visual một cách đầy thuyết phục, và vẫn đang tiếp tục làm bao người say đắm như ngày nào.

Sau một thời gian gây xôn xao bởi những khung hình tại Paris Fashion Week có phần phôi pha nét thanh xuân, Jeon Ji Hyun đã chính thức đưa ra lời đáp trả đanh thép nhất cho vị thế "tượng đài nhan sắc" khó lay chuyển của mình. Mới đây, công ty quản lý của nữ minh tinh đã tung ra trọn bộ ảnh họa báo mới kết hợp cùng loạt khoảnh khắc hậu trường.

Loạt ảnh rất nhanh chóng bùng nổ truyền thông và phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội. Những hình ảnh mới nhất này không chỉ giúp Jeon Ji Hyun lấy lại phong độ đỉnh cao mà còn đập tan hoàn toàn những lời chê bai từ một bộ phận cư dân mạng trước đó.

Jeon Ji Hyun đã lấy lại phong độ visual sau những hình ảnh kém đẹp ở Paris Fashion Week. Ảnh: Vogue

Ảnh: Vogue

Cận cảnh đường nét gương mặt không góc chết của nữ diễn viên. Ảnh: Vogue

Trong bộ ảnh tạp chí vừa ra mắt, Jeon Ji Hyun chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao hạng A khi dễ dàng "cân" trọn nhiều phong cách thời trang đa dạng. Đúng với danh xưng "Mợ chảnh" đã trở thành thương hiệu, nữ diễn viên sinh năm 1981 khoác lên mình những thiết kế suit cắt may tinh tế, toát lên phong thái quyền lực, mạnh mẽ và kiêu hãnh của một người phụ nữ trưởng thành, độc lập.

Từng ánh mắt sắc lẹm, góc mặt "không góc chết" cho đến cách tạo dáng tự nhiên trước ống kính đều khẳng định thần thái đỉnh cao mà khó đàn em nào trong giới giải trí có thể xô đổ. Nhìn vào những khung hình này, công chúng chỉ biết gật gù công nhận: Năng lượng và sự sang chảnh thuần túy của Jeon Ji Hyun dường như đã ăn sâu vào máu.

Ảnh: Vogue

Jeon Ji Hyun chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao hạng A khi dễ dàng "cân" trọn nhiều phong cách thời trang đa dạng. Ảnh: Vogue

Ảnh: Vogue

Ảnh: Vogue

Cô biến hóa bản thân trong từng shoot hình. Ảnh: Vogue

Bên cạnh nét sắc sảo, kiêu kỳ trong những trang phục quyền lực, điểm nhấn khiến dân tình "đứng ngồi không yên" trong đợt tung ảnh lần này chính là khoảnh khắc Jeon Ji Hyun diện chiếc váy ngủ bằng lụa xanh mỏng manh. Thiết kế thướt tha khéo léo ôm trọn đường cong cơ thể thon gọn, khoe trọn bờ vai mắc áo chuẩn mực cùng xương quai xanh quyến rũ.

Ở tuổi U45 và đã trải qua 2 lần sinh nở, vóc dáng săn chắc, 0% mỡ thừa cùng làn da căng bóng của nữ minh tinh khiến nhiều khán giả phải ngỡ ngàng. Sự hòa quyện giữa nét gợi cảm đài các và vẻ nữ tính trong hậu trường đã tạo nên những thước hình đẹp đến nao lòng.

Khoảnh khắc "Mợ chảnh" diện váy ngủ gợi cảm khiến dân tình đứng ngồi không yên. Ảnh: Vogue

Thiết kế thướt tha khéo léo ôm trọn đường cong cơ thể. Ảnh: Vogue

Một Jeon Ji Hyun quá đỗi mong manh và gợi cảm. Ảnh: Vogue

Không cần lên tiếng phân trần trước những lời gièm pha của dư luận, Jeon Ji Hyun chỉ cần xuất hiện và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Sự trở lại rực rỡ lần này là lời khẳng định chắc chắn rằng thời gian có thể trôi qua, nhưng đẳng cấp và khí chất của "Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun vẫn luôn ở đó. Cô vẫn luôn là nữ minh tinh xinh đẹp, tài năng được hàng triệu trái tim mê đắm suốt nhiều thập kỷ.

Jeon Ji Hyun có tên thật Wang Ji Hyun, sinh ngày 30/10/1981 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô cao đến 172cm, sở hữu gương mặt thanh tú và thần thái đặc biệt. Năm 1997, khi còn là học sinh trung học, Jeon Ji Hyun với tư cách người mẫu bìa tạp chí thời trang. Không lâu sau, cô nhanh chóng trở thành “nữ hoàng quảng cáo” nhờ hàng loạt thương hiệu lớn.

Nữ diễn viên bắt đầu diễn xuất từ cuối những năm 1990 và tạo dấu ấn mạnh với phim Il Mare (2000). Bước ngoặt lớn đến vào năm 2001 với My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo), bộ phim giúp Jeon Ji Hyun trở thành “tình đầu quốc dân” và giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Grand Bell Awards. Sau đó, cô liên tục góp mặt trong các tác phẩm như Windstruck, Daisy, Blood: The Last Vampire (Hollywood), Snow Flower and the Secret Fan…

Ảnh: Vogue

Khí chất sang chảnh, yêu kiều khó ai có thể bắt chước. Ảnh: Vogue

Ảnh: Vogue

Cô vẫn luôn là nữ minh tinh xinh đẹp, tài năng được hàng triệu trái tim mê đắm suốt nhiều thập kỷ. Ảnh: Vogue

Năm 2012, ngay sau khi kết hôn, Jeon Ji Hyun trở lại mạnh mẽ với The Thieves (Đạo chích), bộ phim phá kỷ lục phòng vé. Sang năm 2014, vai diễn Cheon Song Ji trong phim truyền hình Vì sao đưa anh tới bên Kim Soo Hyun đưa cô lên đỉnh cao Hallyu, giành Daesang tại Baeksang Arts Awards. Vai diễn này giúp cô có được biệt danh "mợ chảnh" và địa vị không thể thay thế ở showbiz Hàn. Về sau, Jeon Ji Hyun không đóng nhiều phim, nhưng đều là những tác phẩm ghi đậm dấu ấn như Assassination, Huyền Thoại Biển Xanh, Jirisan, Tempest...

Jeon Ji Hyun được biết đến với khả năng biến hóa linh hoạt: từ cô gái ngổ ngáo, lãng mạn đến những vai hành động mạnh mẽ, hoặc những nhân vật sâu sắc, lạnh lùng. Nữ diễn viên ít xuất hiện trên truyền hình giải trí, giữ khoảng cách vừa đủ với công chúng nhưng luôn để lại ấn tượng sâu sắc qua từng vai diễn. Ngoài diễn xuất, mỹ nhân sinh năm 1981 còn là biểu tượng thời trang và nhan sắc bền vững của màn ảnh Hàn.

Ảnh: Vogue

Không cần lên tiếng phân trần trước những lời gièm pha của dư luận, Jeon Ji Hyun chỉ cần xuất hiện và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Ảnh: Vogue

Nguồn: Vogue