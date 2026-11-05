Khắp nơi đang nói về "mỹ nhân 4.000 năm có một" diện váy Việt đẹp vượt mức pickleball, visual chói mắt hơn cả bóng đèn neon

Nhan sắc của nữ diễn viên Hoa ngữ này vô cùng ấn tượng.

Cúc Tịnh Y đang nhận được sự chú ý khi xuất hiện tại buổi livestream quảng bá cho thương hiệu mà mình làm người đại diện. Cô gây ấn tượng với chiếc đầm xanh lệch vai thanh lịch và tinh tế. Thiết kế này không chỉ khéo léo tôn lên vóc dáng thanh mảnh mà còn góp phần làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo, làn da trắng đến phát sáng của "mỹ nhân 4.000 có một". Đáng chú ý, bộ váy được nữ diễn viên mặc trên sóng trực tiếp lần này là trang phục của NTK Lê Thanh Hòa.

Loạt hình ảnh và đặc biệt video quay màn hình không chỉ sửa của Cúc Tịnh Y nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội Trung Quốc. Từ Weibo, Xiaohongshu, Kuaishou đến Douyin, visual đẹp không tỳ vết và làn da trắng sáng chói mắt hơn cả đèn neon của người đẹp SN 1994 liên tục trở thành tâm điểm bàn luận. Cư dân mạng không chỉ dành lời khen cho nhan sắc của Cúc Tịnh Y, còn bày tỏ sự ấn tượng với thiết kế đến từ Việt. Bộ váy được đánh giá tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, ngọt ngào và phong cách nữ tính mà Cúc Tịnh Y theo đuổi.

Vẻ đẹp mỹ miều của Cúc Tịnh Y trong thiết kế đến từ Việt Nam. Clip: Weibo.

Cúc Tịnh Y xuất hiện thanh lịch, ngọt ngào trong hoạt động của thương hiệu. Cô khoác lên mình bộ váy của NTK Lê Thanh Hòa. Người đẹp ghi điểm với là da trắng sáng như Bạch Tuyết. Ảnh: Weibo.

Ảnh cam thường không qua chỉnh sửa chứng minh vẻ đẹp thanh tú, hài hòa không tỳ vết của "mỹ nữ 4.000 năm có một". Ảnh: Weibo.

Từ Weibo, Xiaohongshu, Kuaishou đến Douyin, nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1994 liên tục trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Ảnh: Weibo.

Bên cạnh visual nổi bật, trang phục đến từ thương hiệu Việt Nam mà Cúc Tịnh Y lựa chọn cũng nhận được nhiều lời tán thưởng. Thiết kế gây ấn tượng với phom dáng mềm mại, những đường nét uyển chuyển cùng cách xử lý tinh tế, vừa tôn lên vóc dáng mảnh mai, vừa tạo cảm giác mong manh, nhẹ nhàng cho nữ diễn viên Cbiz. Ảnh: Weibo.

Bộ váy đến từ Việt Nam được nhận xét là đặc biệt ăn nhập với vẻ đẹp thanh thoát, ngọt ngào và khí chất nữ tính tựa nàng thơ mà người đẹp luôn theo đuổi. Ảnh: Weibo.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên thần tượng đẹp nhất Trung Quốc hiện tại. Cúc Tịnh Y bước chân vào showbiz từ năm 2013 sau khi tham gia cuộc thi Nữ thần kịch trường. Năm 2014, cô chính thức trở thành thành viên nhóm SNH48. Cúc Tịnh Y được truyền thông Nhật Bản tung hô là "thần tượng 4.000 năm", "mỹ nữ 4.000 năm có một". Khi bị mỉa mai không xứng được gọi là mỹ nhân ngàn năm có một, Cúc Tịnh Y chia sẻ danh xưng của cô chỉ là sự hiểu nhầm. Năm đó, vì công ty muốn lăng xê cho nghệ sĩ nên đã không đính chính về bài báo của truyền thông.

"Tôi cũng không biết danh xưng này xuất hiện khi nào. Lúc tôi ra mắt, showbiz Trung Quốc vẫn chưa thịnh hành nhóm nhạc thần tượng. Tôi nhớ ở báo giới Nhật Bản có bài viết về tôi rằng: 'Nữ thần tượng 4.000 năm mới gặp', nhưng sau đó chúng bị "khuếch đại" và đổi thành 'mỹ nữ 4.000 năm có 1'", Cúc Tịnh Y chia sẻ.

Cúc Tịnh Y nổi tiếng với danh xưng "mỹ nữ 4.000 năm có một". Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, Cúc Tịnh Y không phải là mỹ nhân đẹp tự nhiên. Cô nằm trong top những nữ thần dao kéo thành công nhất Cbiz. Vẻ đẹp búp bê, trong trẻo như sương của cô là sản phẩm của công nghệ thẩm mỹ. Nhìn loạt ảnh thời chưa nổi tiếng của Cúc Tịnh Y, công chúng xứ tỷ dân từng không khỏi sốc nặng. Hóa ra hồi mới 18 tuổi, khi còn tham gia show tuyển chọn thần tượng, nhan sắc của Tịnh Y khá bình thường: gương mặt chưa sắc nét, làn da hơi ngăm, tổng thể không quá nổi bật.

Sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, diện mạo của Cúc Tịnh Y được nhận xét có sự thay đổi đáng kể. So với những hình ảnh thời mới vào nghề, nữ diễn viên hiện sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao hơn, đường cằm thon gọn cùng làn da trắng sáng nổi bật. Sự khác biệt rõ rệt này cũng làm dấy lên không ít đồn đoán về việc người đẹp sinh năm 1994 từng can thiệp thẩm mỹ, từ mở góc mắt, nâng mũi, chỉnh sửa đường nét khuôn mặt cho đến các liệu trình làm trắng da. Dù chưa từng có xác nhận chính thức, những nghi vấn này vẫn thường xuyên được cư dân mạng nhắc lại. Không ít cư dân mạng còn bình luận rằng nhìn ảnh cũ xong mới thấy "công nghệ làm đẹp đúng là vi diệu", vì Cúc Tịnh Y giờ trông như một phiên bản hoàn toàn khác so với trước kia.

So sánh ảnh quá khứ (trái) và hiện tại, có thể thấy rõ khung xương mặt của nữ diễn viên thon gọn, ưa nhìn hơn ngày mới debut. Ảnh: Sohu.

Diện mạo của Cúc Tịnh Y qua từng giai đoạn được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh, làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đã trải qua nhiều lần can thiệp thẩm mỹ. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Weibo, Sina