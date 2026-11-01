Nữ ca sĩ hạng A thất nghiệp phải bán hết 800 đôi giày hàng hiệu để sống qua ngày, kết hôn với đại gia hơn 6 tuổi vào ngày 26/12

Ngoại hình chồng sắp cưới của nữ ca sĩ này cũng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Seo In Young (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) là sao nữ có đời sống tình ái gây ồn ào bậc nhất xứ Hàn. Còn nhớ cô từng bị chồng cũ - 1 doanh nhân công nghệ “đá” hồi năm 2023 chỉ sau đúng 7 tháng kết hôn.

Tới sáng 5/11, Seo In Young tiếp tục chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội với thông tin tái hôn đại gia hơn 6 tuổi vào cuối năm nay. Theo nguồn tin do tờ MK đăng tải, cựu thành viên Jewelry sẽ tổ chức đám cưới với người chồng thứ 2 Choi Ji Hoon - CEO doanh nghiệp sáng tạo nội dung NP vào hôm 26/12.

Trong lúc dùng bữa cùng gia đình mới đây, Seo In Young đã chia sẻ với ekip của mình: “Tôi sẽ kết hôn vào ngày 26/12 tới đây đấy. Mọi người nhớ để dành thời gian cho tôi vào hôm đó nhé”.

Seo In Young vừa đích thân khoe ngày tái hôn với đại gia khi ngồi ăn cơm cùng gia đình. Ảnh: Naver

Chồng sắp cưới hơn Seo In Young 6 tuổi. Ảnh: X

Khác với đám cưới vô cùng hoành tráng với người chồng đầu tiên, hôn lễ của nữ ca sĩ họ Seo với đại gia Choi Ji Hoon tới đây sẽ được tiến hành theo hình thức đám cưới nhỏ tại nhà thờ. Seo In Young cho biết cô đã quyết định bỏ hết các phần như hát chúc mừng và trang trí hoa cưới, đồng thời bộc bạch tâm trạng chân thật của bản thân trước ngày trọng đại: “Tôi đã gạt bỏ đi hết những ký ức không tốt đẹp rồi, giờ sẽ chỉ hướng tới tương lai”. Lắng nghe những lời chia sẻ thật lòng từ Seo In Young, mẹ cô cũng đã gửi lời động viên: “Không cần những hình thức phô trương phù phiếm đâu. 2 đứa sống tốt với nhau mới là điều quan trọng”.

Không chỉ công bố tin vui, Seo In Young cũng hé lộ luôn về những khách mời hiếm hoi sẽ xuất hiện trong đám cưới tháng 12 của cô. Theo đó, sao nữ họ Seo dự định sẽ mời các thành viên nhóm Jewelry, 1 người bạn ở Nhật Bản và nữ ca sĩ Lyn tới chung vui.

Được biết, Seo In Young - Choi Ji Hoon gặp nhau qua sự giới thiệu của 1 người quen và dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương theo thời gian. Sau 1 khoảng thời gian hẹn hò hạnh phúc, nay họ quyết định tiến tới hôn nhân.

Các thành viên Jewelry dự kiến sẽ tái hợp trong đám cưới tháng 12 của Seo In Young. Ảnh: Naver

Ngoài ra, Lyn cũng được Seo In Young mời tới đám cưới vào cuối năm nay. Ảnh: Nate

Trước khi đến với đại gia Choi Ji Hoon, Seo In Young từng trải qua cuộc hôn nhân buồn bã với 1 doanh nhân công nghệ. Nữ ca sĩ họ Seo kết hôn với người chồng đầu vào tháng 2/2023. Ngay sau đó, cặp đôi đã chuyển đến sống chung cùng nhau tại căn hộ hạng sang ở Pangyo (Hàn Quốc). Thế nhưng đến tháng 9/2023, tức chỉ 7 tháng sau khi kết hôn, nữ ca sĩ gây bàn tán khi xóa tất cả bài đăng liên quan đến hôn nhân, bao gồm thông báo tổ chức đám cưới và ảnh cưới trên trang cá nhân.

Sau đó, tờ Ilgan Sports đưa tin Seo In Young bị doanh nhân công nghệ đâm đơn ly dị. Ban đầu, truyền thông cho hay, lý do cuộc hôn nhân này tan vỡ chủ yếu xuất phát từ lỗi lầm của Seo In Young. Thế nhưng tới năm nay, nữ ca sĩ họ Seo lại ám chỉ chính chồng doanh nhân mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ rơi vào ngõ cụt. Theo đó, trong lần xuất hiện trên kênh YouTube vào hôm 26/3, cựu thành viên Jewelry gây chú ý khi có những lời tâm sự đầy ẩn ý giống như đang tố cáo chồng cũ đã “thay lòng đổi dạ”: “Mọi người đừng bao giờ tin rằng cái dáng vẻ khi đối phương yêu thương bạn lúc ban đầu sẽ tồn tại mãi mãi. Con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà. Nhưng nếu họ thay đổi quá nhanh thì sẽ làm cho tôi không kịp có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng tôi thôi nhé”.

Chưa dừng lại ở đó, Seo In Young còn cho biết người ngoài đã sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa cô và doanh nhân công nghệ: “Nhiều người cứ nói rằng ngay từ lúc đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra, họ đã nghĩ tôi và ông xã sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Đến khi tôi chính thức tuyên bố ly dị, những người đó còn bảo ‘Chỉ có mình In Young là không biết thôi, chứ khách mời tới dự đám cưới ai cũng đoán được kết cục này rồi mà’ với vẻ chắc nịch”. Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn chồng cũ có biểu hiện bất thường trong hôn lễ với Seo In Young, khiến những khách mời tới dự đám cưới mất niềm tin nơi anh.

Seo In Young có cuộc hôn nhân không như mơ với chồng cũ. Ảnh: X

Việc nữ ca sĩ ghim thù chồng cũ tới tận thời điểm hiện tại cho thấy cuộc hôn nhân tan vỡ đã để lại nỗi đau đớn sâu sắc trong lòng cô. Bên cạnh những tổn thương tâm lý nghiêm trọng, Seo In Young còn lâm cảnh lao đao tài chính hậu ly hôn người chồng đầu tiên. Hồi đầu tháng 4, nữ ca sĩ sinh năm 1984 tung video thông báo cô hiện đang thất nghiệp và đã gặp nhiều vấn đề về mặt tiền bạc sau khi ly dị doanh nhân công nghệ. Để có tiền trang trải cuộc sống và sống qua ngày, Seo In Young đã phải bán hết gần 800 đôi giày hàng hiệu.

Cô tiết lộ thêm rằng mình không chỉ bán gần 800 đôi giày hàng hiệu mà còn cho hàng chục chiếc túi Hermès đắt đỏ “bốc hơi”: “Tôi từng sở hữu hàng chục chiếc túi Hermès nhưng giờ chỉ giữ lại đúng 2 chiếc, còn lại bán sạch. Sau khi bán xong, tôi cũng thu về được 1 khoản khá hời để trang trải cuộc sống”.

Seo In Young sinh năm 1984, chính thức ra mắt giới giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Năm 2009, cô rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn thử sức đóng phim và tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men…

Cô từng có quá khứ huy hoàng ở làng giải trí Kbiz. Ảnh: Naver

Nguồn: MK