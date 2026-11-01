Showbiz thêm cặp chồng già vợ trẻ: Tài tử 62 tuổi kết hôn với trợ lý đạo diễn chỉ mới 29!

Dù khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng cặp đôi sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

Mới đây, nam diễn viên Nhật Bản Hajime Okayama (62 tuổi), đã tuyên bố kết hôn với trợ lý đạo diễn Mori Natsumi mới chỉ 29 tuổi. Ông tiết lộ khoảng cách tuổi tác 33 năm giữa hai người và những lời nhắn nhủ đầy xúc động dành cho nhau.

Trên trang cá nhân, tài tử sinh năm 1964 viết: “Vợ tôi tên là Mori Natsumi, cô ấy làm việc trong ngành sân khấu. Mặc dù hôn nhân của chúng tôi có khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Từ giờ trở đi, tôi cần sống lâu!”.

Hajime Okayama kết hôn với vợ đáng tuổi con, kém 33 tuổi. Ảnh: X

Người vợ Mori Natsumi cũng chia sẻ tin vui trên tài khoản X cá nhân của mình, đăng tải bức ảnh chụp cùng chồng. Cô viết: “Tôi biết một số người có thể ngạc nhiên về sự chênh lệch tuổi tác giữa chúng tôi. Ngay cả chúng tôi cũng ngạc nhiên trước sự bất ngờ và thú vị của cuộc sống, bởi vì không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Trợ lý đạo diễn 29 tuổi miêu tả cuộc sống chung của họ không hề hào nhoáng, chính những khoảnh khắc giản dị, thường nhật mới là điều làm nên sự quý giá. “Chúng tôi gặp nhau và bị thu hút lẫn nhau. Cuộc sống có vẻ dài, nhưng thực ra lại rất ngắn. Tôi muốn tiếp tục bước đi bên cạnh anh ấy, người đã giúp tôi khám phá ra rất nhiều niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ lẫn nhau. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu mọi người có thể chia sẻ sự quan tâm và những lời chúc phúc của mình với chúng tôi” - vợ mới cưới của Hajime Okayama viết.

Mori Natsumi cũng tiết lộ rằng chồng cô từng đùa rằng cô nên đổi nghệ danh thành Okayama Natsumi sau khi kết hôn. Tuy nhiên, cô đã lập tức từ chối ý tưởng đó, khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động dưới nghệ danh Mori Natsumi. Cuối bài đăng, cô gửi đến người chồng hơn 33 tuổilời nhắn nhủ đầy xúc động: “Chúc anh sống lâu trăm tuổi, Hajime!”.

Vợ Hajime Okayama đăng kèm ảnh cặp đôi bên nhau. Ảnh: X

Hajime Okayama sinh ngày 22/4/1964 tại tỉnh Miyagi, Nhật Bản. Ông gia nhập đoàn kịch Rappaya, do Satoshi Suzuki thành lập năm 1987 và sau đó hoạt động tích cực trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Nam diễn viên đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng, bao gồm các phim truyền hình lịch sử của đài NHK như Genroku Ryoran (1999), Komyo ga Tsuji (2006), Hana Moyu (2015), Onna Jōshu Naotora (2017), Segodon (2018), Seiten wo Tsuke (2021) và Berabou (2025).

Hajime Okayama còn là gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình buổi sáng nổi tiếng của đài NHK, bao gồm Fight (2005), Hitomi (2008), Teppan (2010), Toto Nee-chan (2016), Yell (2020), Okaeri Mone (2021) và Anpan (2025). Với Fuji TV, nam diễn viên đóng các phim Shomuni (2000), Hero (2001). Hiện tại, nam diễn viên 62 tuổi đang tham gia bộ phim truyền hình Banshaku no Ryuugi 5 của đài TV Tokyo, đóng vai nhân vật Jiro Unno.

Hajime Okayama sinh năm 1964, là diễn viên truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản. Ảnh: Oricon

Nguồn: Kbizoom