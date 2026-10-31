Kỳ Duyên cầu xin khán giả

Những động thái của Kỳ Duyên giữa "cơn bão" tranh cãi về vai diễn trong Chị Chị Em Em 3 gây chú ý.

Sau khi Chị Chị Em Em 3 ra rạp, vai diễn Thị Mầu của Hoa hậu Kỳ Duyên trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Giữa lúc những tranh luận chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, động thái mới nhất của Kỳ Duyên tiếp tục thu hút sự chú ý.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Kỳ Duyên đăng tải dòng trạng thái gửi lời cảm ơn đến khán giả đã quan tâm, ủng hộ bộ phim. Nàng hậu đồng thời mong mọi người hạn chế tiết lộ nội dung, đặc biệt là cảnh kết phim, để những người chưa xem có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm tại rạp.

"Dạ các khán giả thân thương ơi, đoàn làm phim chúng em vô cùng biết ơn và trân trọng trước tình cảm của mọi người ạ. Mọi người thương tụi em thêm 1 xíu xíu nữa thôi là không 'spoiled' các cảnh phim, đặc biệt là cảnh kết phim được không ạ? Để trải nghiệm bộ phim của mọi người được trọn vẹn nhất, em Mầu cảm ơn nhiều lắm lắm", Kỳ Duyên viết.

Kỳ Duyên mong khán giả không tiết lộ nội dung phim để người xem sau có trải nghiệm tốt hơn

Bài viết kêu gọi của Kỳ Duyên tưởng chừng bình thường bỗng dưng trở thành "bãi chiến trường". Bên dưới bài đăng, câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng khi nhiều người dùng mạng xã hội tiếp tục tranh luận về chất lượng bộ phim cũng như khả năng diễn xuất của Kỳ Duyên. Một số ý kiến cho rằng vấn đề khán giả quan tâm không nằm ở việc bị tiết lộ cái kết, mà là chất lượng tổng thể của tác phẩm. Có người thẳng thắn nhận xét diễn xuất của Kỳ Duyên chưa thuyết phục, phần thể hiện vẫn còn hạn chế và kịch bản Chị Chị Em Em 3 cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng Kỳ Duyên đã có sự tiến bộ nhất định so với những lần thử sức trước, đồng thời việc góp ý về diễn xuất nên được tách bạch với những bình luận mang tính công kích cá nhân. Một số người cũng nhắc nhở rằng khán giả hoàn toàn có quyền đưa ra đánh giá trái chiều về bộ phim, nhưng không nên biến những tranh luận chuyên môn thành cuộc tấn công nhắm vào Kỳ Duyên.

Bài đăng của Kỳ Duyên bỗng mở ra cuộc chiến tranh luận của dân tình

Bên cạnh ý kiến trái chiều, nhiều khán giả đứng ra động viên nàng hậu

Về phía Kỳ Duyên, nàng hậu không trực tiếp đáp trả những bình luận chê bai diễn xuất dưới bài đăng. Thay vào đó, cô vẫn cập nhật các hoạt động cá nhân và giữ tương tác với khán giả. Trong những buổi cinetour gần đây, Kỳ Duyên xuất hiện với tinh thần khá thoải mái, giao lưu và chia sẻ cùng người hâm mộ.

Trong Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu - một tiểu thư xuất thân từ gia đình quyền quý vùng Kinh Bắc, có cuộc sống sung túc và được nuông chiều từ nhỏ. Nhân vật được xây dựng với vẻ ngoài kiêu kỳ, đỏng đảnh, có phần sắc sảo nhưng bên trong lại tồn tại nhiều giằng xé trước những lựa chọn tình cảm và áp lực gia đình.

Thị Mầu vướng vào mối quan hệ phức tạp với Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), Thị Nương (Chi Pu) cùng những người đàn ông xung quanh. Đây cũng là vai diễn có nhiều phân đoạn đòi hỏi Kỳ Duyên phải thể hiện những chuyển biến tâm lý đa dạng, từ sự tự tin, đanh thép đến tổn thương, ghen tuông và đối đầu.

Kỳ Duyên giữ tinh thần tích cực trong các buổi giao lưu với khán giả tại rạp gần đây

Thị Mầu là vai diễn điện ảnh thứ 2 của Kỳ Duyên sau Bộ Tứ Báo Thủ

Ảnh: FBNV