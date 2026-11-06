NSND là "nữ hoàng ảnh lịch", nguyên phó giám đốc nhà hát, sống viên mãn với lương hưu 8,9 triệu đồng

Dù tên tuổi lừng lẫy, nữ NSND này lại sống kín tiếng, viên mãn bên chồng con.

Từ mỹ nhân ảnh lịch đến vai diễn khiến khán giả nhớ mãi

NSND Minh Hòa sinh năm 1964 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha chị là nghệ sĩ biểu diễn kèn clarinette và saxophone Trần Đình Giang. Bác ruột của nữ nghệ sĩ là nghệ sĩ cải lương Tùng Ngọc, thân sinh của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Lớn lên trong môi trường giàu chất nghệ thuật, Minh Hòa sớm bộc lộ niềm đam mê diễn xuất. Tuy nhiên, quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật của chị không hoàn toàn thuận lợi. Nữ từng giấu gia đình đăng ký thi vào khoa Diễn viên và may mắn trúng tuyển.

NSND Minh Hòa

Sau khi theo học Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội khóa 1981-1986, Minh Hòa bắt đầu bước chân vào nghề diễn. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị đã được mời tham gia các đoàn nghệ thuật, xuất hiện trong những vở diễn và bộ phim truyền hình.

Sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng, đường nét sắc sảo cùng vẻ đẹp đài các đặc trưng của phụ nữ Hà thành, Minh Hòa nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn và nhiếp ảnh gia chú ý.

Thập niên 1990, khi phong trào chụp và treo ảnh lịch phát triển mạnh, hình ảnh Minh Hòa xuất hiện trên nhiều bộ lịch được phát hành rộng rãi. Chị được công chúng ưu ái gọi là "Hoa hậu ảnh lịch Hà Nội", "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc".

Minh Hòa từng được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc"

NSND Minh Hòa cho biết chị rất trân trọng những danh xưng mà khán giả dành tặng. Nữ nghệ sĩ từng chụp ảnh lịch nhiều đến mức có người đùa với nhiếp ảnh gia rằng những bức ảnh của chị giúp họ xây được nhà.

Tuy nhiên, nhan sắc chưa bao giờ là điều duy nhất làm nên tên tuổi Minh Hòa. Chị từng bước khẳng định năng lực diễn xuất qua nhiều dạng vai trên sân khấu kịch lẫn truyền hình.

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ là vai Trần Lệ Xuân trong bộ phim "Ông cố vấn". Khi ấy, Minh Hòa mới khoảng 30 tuổi và chưa có danh hiệu nghệ thuật lớn. Việc được giao hóa thân thành nhân vật có thật, sở hữu phong thái quyền lực, quý phái và cá tính phức tạp là thử thách không nhỏ đối với nữ diễn viên.

Nữ NSND nổi danh với vai Trần Lệ Xuân trong bộ phim "Ông cố vấn"

Minh Hòa từng kể bản thân gặp nhiều áp lực bởi mình sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng phải thể hiện một phụ nữ có cốt cách, phong thái của người miền Nam. Để hoàn thành vai diễn, Minh Hòa dành nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật, từ cách nói chuyện, thần thái đến phong cách ăn mặc.

Sự đầu tư nghiêm túc đã mang lại thành quả xứng đáng. Sau khi phim phát sóng, hình tượng bà cố vấn Trần Lệ Xuân gây ấn tượng mạnh. Nhiều khán giả thậm chí quên tên thật của nữ diễn viên, chỉ nhớ và gọi chị bằng cái tên "bà cố vấn".

Không dừng lại ở một vai diễn thành công, Minh Hòa tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa qua hàng loạt tác phẩm như Gió qua miền tối sáng, Trò đời, Cuồng phong, Chủ tịch tỉnh, Tuổi thanh xuân, Những người nhiều chuyện...

Chị thường đảm nhận vai người phụ nữ quyền lực, sắc sảo

Đặc biệt, chị có sở trường thể hiện những nhân vật phụ nữ quyền lực, sắc sảo, thậm chí có phần ghê gớm. Vai trùm ma túy Bạch Yến trong phim Cuồng phong từng mang về cho nữ nghệ sĩ giải Diễn viên được yêu thích nhất trên truyền hình năm 2011.

Trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội, Minh Hòa cũng là gương mặt có nhiều đóng góp. Chị thường xuyên đảm nhận những vai diễn nặng ký. Sự tận tâm với nghề giúp Minh Hòa được đồng nghiệp đánh giá cao.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Minh Hòa còn đảm nhận công việc quản lý. Trước khi nghỉ hưu năm 2019, chị có nhiều năm giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Đây là chặng đường ghi dấu sự trưởng thành của một nghệ sĩ không chỉ có nhan sắc, mà còn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp.

Nghỉ hưu vẫn tất bật đi dạy, về nhà là người vợ, người mẹ giản dị

Năm 2019, NSND Minh Hòa chính thức nghỉ hưu sau nhiều năm công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Tuy nhiên, với người phụ nữ đã dành phần lớn cuộc đời cho nghệ thuật, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng làm việc.

Trái lại, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì lịch trình bận rộn với các dự án phim truyền hình, hoạt động sân khấu và đặc biệt là công việc giảng dạy diễn xuất tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Ngoài ra, khi có các trung tâm tổ chức lớp học diễn xuất ngắn hạn, chị cũng nhận lời tham gia.

Sau khi về hưu, nghệ sĩ Minh Hòa nhận mức lương hưu 8,9 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, chị có có thêm nguồn thu từ các công việc nghệ thuật và giảng dạy. Vì thế, cuộc sống của chị tương đối ổn định, không đến mức phải lo lắng chuyện hôm nay ăn gì, ngày mai sống ra sao.

Sau khi về hưu, NSND Minh Hòa tận hưởng cuộc sống bình yên, viên mãn bên gia đình và vẫn hoạt động nghệ thuật, giảng dạy

Hoạt động trong môi trường nghệ thuật nhiều thị phi, NSND Minh Hòa luôn cố gắng giữ gìn sự riêng tư. Nữ nghệ sĩ kết hôn với một giảng viên đại học và có một con trai.

Hiện tại, vợ chồng Minh Hòa sống cùng gia đình con trai và con dâu tại Hà Nội. Theo nữ nghệ sĩ, chị là một bà mẹ chồng dễ tính, không thích soi mói hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của các con.

Minh Hòa cũng thường hỗ trợ các con chuyện cơm nước, sinh hoạt khi có thời gian. Chị quan niệm muốn sống chung lâu dài thì các thành viên trong gia đình cần biết tôn trọng và tạo không gian riêng cho nhau.

Hình ảnh giản dị của NSND Minh Hòa ở ngoài đời

Trái ngược với vẻ ngoài sang trọng, chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Minh Hòa ngoài đời khá thoải mái. Chị thích mặc quần jeans, áo phao, đạp xe đi tập thể dục, đi chợ hoặc siêu thị. Nữ nghệ sĩ còn tiết lộ mình thích nấu ăn, đọc sách và dành thời gian chăm sóc gia đình.

Chị cũng không chạy theo những món đồ đắt tiền hay đặt nặng chuyện sở hữu xe sang, nhà đẹp. Khi được hỏi về cuộc sống và vật chất, Minh Hòa cho biết bản thân hài lòng với những gì đang có. Điều chị quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại là sức khỏe.