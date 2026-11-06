Chuyện gì đang xảy ra với Khánh Thi?

Nhiều người không khỏi lo lắng cho tình trạng của Khánh Thi sau bài đăng đầy tâm trạng.

Những ngày vừa qua, Khánh Thi bất ngờ khiến mạng xã hội chú ý vì tâm thư dài lúc nửa đêm. Không còn là hình ảnh nữ kiện tướng dancesport luôn năng động, tất bật với công việc, cô lần hiếm hoi trải lòng về những áp lực kéo dài suốt 3 năm, thừa nhận có lúc cảm thấy trống rỗng, kiệt sức và muốn buông tay. Đằng sau lịch trình dày đặc cùng hàng loạt vai trò trong công việc, dường như Khánh Thi đã phải trải qua một khoảng thời gian không hề dễ dàng.

Bài đăng đầy tâm trạng lúc nửa đêm

Tối muộn 3/11, Khánh Thi đăng tải một dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, chia sẻ về những cảm xúc chất chứa sau khoảng thời gian dài phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Nữ kiện tướng cho biết lần đầu tiên sau 3 năm, cô cảm thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Có những thời điểm, Khánh Thi sang nước ngoài để điều trị.

"Ba năm qua, Thi đã dốc hết sức mình cho những điều mà trước đây, chính Thi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày đủ sức gánh vác. Nhìn những việc mình góp công vun đắp từng chút một thành hình, nhìn nhiều người có thêm cơ hội để bước tiếp, Thi thấy lòng mình hạnh phúc. Có những lúc sức khỏe cạn kiệt, phải sang tận Singapore điều trị, Thi vẫn chỉ mong mình sớm khỏe để trở về làm tiếp. Khi ấy, chỉ cần nghĩ đến những điều tốt đẹp còn đang chờ ở phía trước, Thi lại có thêm một chút sức để cố gắng.

Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên sau ba năm, Thi thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Những việc hôm qua còn tự nhủ nhất định phải làm cho xong, và quyết tâm vì mọi người , vậy mà hôm nay chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy mệt. Thi không muốn làm gì cả. Chỉ muốn ngồi yên một lúc. Một lúc thật lâu để suy nghĩ Thi hiểu vì sao mình buồn".

Khánh Thi lần đầu kể về những áp lực trong 3 năm qua

Khánh Thi cũng lý giải rằng buông tay không nhất thiết đồng nghĩa với từ bỏ tất cả, mà đôi khi là học cách yêu thương bản thân, cho mình quyền được nghỉ ngơi sau những ngày dài cố gắng:

"Hôm nay, Thi cho phép mình được buồn. Cho phép mình được nghỉ ngơi, được yên lặng, được tạm gác lại tất cả những điều đã từng khiến mình phải mạnh mẽ. Nhưng nếu ngày mai thức dậy, lòng vẫn còn buồn, Thi quyết định sẽ buông tay. Không phải vì Thi chưa từng cố gắng. Cũng không phải vì những điều ấy không còn ý nghĩa. Chỉ là sau ba năm, có lẽ Thi đã đi đến giới hạn của mình. Và đôi khi, buông tay không phải là bỏ cuộc, mà là học cách thương lấy chính mình".

Bài đăng khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, Khánh Thi vẫn thường xuất hiện với hình ảnh một người phụ nữ năng động, liên tục tham gia các hoạt động chuyên môn, điều hành công việc và đồng hành cùng chồng trong sự nghiệp dancesport. Những chia sẻ lần này phần nào hé lộ mặt sau của cuộc sống tưởng chừng luôn bận rộn và tràn đầy năng lượng ấy.

Khánh Thi lần đầu tiên muốn buông tay, muốn cho bản thân được nghỉ ngơi

Công việc của Khánh Thi

Nhìn vào những công việc Khánh Thi đang theo đuổi, có thể phần nào hiểu được áp lực mà nữ kiện tướng nhắc đến. Cô không chỉ là một vận động viên dancesport từng gặt hái nhiều thành tích mà còn đảm nhận nhiều vị trí liên quan đến huấn luyện, đào tạo, quản lý và tổ chức các hoạt động thể thao.

Trước hết, Khánh Thi dành nhiều thời gian cho công việc huấn luyện và đào tạo vận động viên. Khánh Thi đang điều hành học viện dancesport mang tên mình. Cô trực tiếp hướng dẫn chuyên môn, xây dựng chương trình tập luyện, theo sát quá trình phát triển của các học trò. Đặc biệt, với Phan Hiển, Khánh Thi cũng là người đồng hành trong quá trình tập luyện, định hướng chuyên môn và chuẩn bị cho các giải đấu. Công việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ, bởi thành tích của vận động viên phụ thuộc rất nhiều vào quá trình rèn luyện lâu dài.

Khánh Thi là huấn luyện viên lâu năm trong lĩnh vực dancesport

Bên cạnh đó, Khánh Thi còn đảm nhận vai trò trọng tài dancesport quốc tế, tham gia đánh giá các phần trình diễn tại những giải đấu. Khánh Thi cũng từng được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật thuộc Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), tham gia định hướng các hoạt động đào tạo và phát triển nghệ thuật. Ngoài ra, cô còn đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), mở rộng phạm vi công việc sang lĩnh vực quản lý thể thao.

Với hàng loạt đầu việc cùng lúc, lịch trình của Khánh Thi không chỉ xoay quanh những buổi tập luyện hay thi đấu. Cô còn phải tham gia các cuộc họp, làm việc với đối tác, tổ chức sự kiện, đào tạo học trò và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Trong một cuộc chia sẻ với truyền thông, Khánh Thi từng chia sẻ về áp lực tài chính khi tổ chức giải đấu, thậm chí cho biết bản thân phải bán hàng online để có thêm thu nhập.

Khánh Thi có nhiều áp lực với khối lượng công việc hiện tại

Sự đồng hành của Phan Hiển

Những chia sẻ đầy tâm trạng của Khánh Thi trong những ngày qua còn kéo theo những bàn tán không đáng có. Bên dưới bài đăng, nhiều người liên tục réo tên Phan Hiển, đưa ra những giả thuyết xoay quanh đời sống hôn nhân của cặp đôi. Dẫu vậy, không ít ý kiến cho rằng những suy đoán này đang đi quá xa, bởi tâm sự của Khánh Thi hoàn toàn có thể chỉ xuất phát từ áp lực công việc và cuộc sống.

Khi câu chuyện bất ngờ bị bàn tán khác thường, ngày 5/11, Phan Hiển gây chú ý khi đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân thành hình cưới của bà xã. Trong bức ảnh, Khánh Thi diện váy cưới trắng, nở nụ cười rạng rỡ. Phan Hiển còn đính kèm loạt biểu tượng trái tim mà không viết thêm chú thích.

Hành động nhỏ nhưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người xem đây là cách Phan Hiển thể hiện tình cảm và sự trân trọng dành cho vợ giữa thời điểm cô đang trải qua nhiều áp lực. Dưới bài đăng, không ít bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cả hai đồng hành, ủng hộ nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

Phan Hiển "nịnh" vợ giữa lúc Khánh Thi chia sẻ về áp lực công việc

Phan Hiển cũng từng nhiều lần thể hiện sự ủng hộ dành cho bà xã. Trong một chia sẻ trước đây, nam kiện tướng cho biết anh hiểu năng lực, tham vọng và định hướng của Khánh Thi. Anh không muốn vợ phải ôm đồm quá nhiều trách nhiệm trong gia đình, đồng thời mong cô có thể tập trung phát triển sự nghiệp. Phan Hiển cũng chủ động san sẻ những công việc khác trong khả năng để vợ có thêm thời gian theo đuổi đam mê.

"Nhiều người nghĩ cưới vợ về là vợ phải lo việc nhà, nấu ăn, làm dâu. Nhưng ngay từ đầu Hiển đã xác định Thi là người rất giỏi và có tầm nhìn. Mình hay gọi vui bạn ấy là một 'nữ tướng'. Vì vậy khi về chung một nhà, mình không đặt ra yêu cầu Thi phải làm việc nhà hay đảm đương những việc truyền thống. Điều mình mong muốn là Thi được toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.

Phần còn lại, trong khả năng của mình, Hiển sẽ lo. Tất nhiên cả hai đều bận nên cũng cần người hỗ trợ trong việc nhà. Nhưng quan điểm của mình rất rõ, không để những việc đó trở thành gánh nặng khiến Thi bị phân tâm", Phan Hiển nói.

Phan Hiển luôn ở bên đồng hành cùng bà xã trong nhiều thời điểm khó khăn

Ảnh: FBNV