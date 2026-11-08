Khởi tố mẹ nữ diễn viên tai tiếng vì giúp con gái giấu tội

Từ nghệ sĩ nổi tiếng, nữ diễn viên này có nguy cơ mất trắng sự nghiệp.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul đã chuyển hồ sơ của Park Na Rae, mẹ cô và công ty N Park lên Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul, khởi tố với cáo buộc vi phạm Luật Phát triển Ngành Công nghiệp Văn hóa Đại chúng và Nghệ thuật.

Được biết, N Park là công ty quản lý cá nhân được thành lập năm 2018 sau khi Park Na Rae rời công ty cũ JDB Entertainment. Tuy nhiên, công ty này gây tranh cãi vì dù đã hoạt động hơn 1 năm, nhưng lại không đăng ký kinh doanh tổ chức sự kiện và văn hóa đại chúng, điều bắt buộc đối với các công ty giải trí. Ban đầu, N Park được đăng ký là công ty dịch vụ và tổ chức sự kiện.

Cả Park Na Rae và mẹ đều đã bị khởi tố. Ảnh: TenAsia

Vào thời điểm đó, phía Park Na Rae giải thích rằng quá trình đăng ký bị trì hoãn vì họ không thể có được sự đồng ý của tất cả các giám đốc điều hành, do đang chờ với các quản lý cũ của cô. Tuy nhiên ngay sau khi bị phát giác, N Park đã vội vàng hoàn tất đăng ký kinh doanh tổ chức sự kiện và văn hóa đại chúng sau 36 ngày. Đơn vị tiếp nhận đăng ký kinh doanh tổ chức sự kiện và văn hóa đại chúng là Văn phòng Quận Yongsan, Seoul. Người đại diện công ty là mẹ của Park Na Rae.

Hành động của mẹ Park Na Rae được cho là giúp con gái thoát tội, và đến nay cả 2 mẹ con đã bị khởi tố. Theo Luật Phát triển Ngành Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng, các nghệ sĩ hoạt động dưới hình thức công ty hoặc cá nhân kinh doanh độc lập với 1 hoặc nhiều cá nhân phải đăng ký là doanh nghiệp lập kế hoạch văn hóa và nghệ thuật đại chúng. Nếu vi phạm có thể bị phạt tù đến 2 năm hoặc phạt tiền đến 20 triệu won (375 triệu đồng) cho chính hoạt động kinh doanh đó. Hơn nữa, tất cả các hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như ký kết hợp đồng khi công ty chưa đăng ký, đều bị coi là bất hợp pháp và có thể dẫn đến đình chỉ kinh doanh nếu bị phát hiện. Trước đây, nữ diễn viên nhạc kịch Ock Joo Hyun, ca sĩ Sung Si Kyung và Song Ga In, CL (2NE1) đều vi phạm không đăng ký công ty 1 người của họ là doanh nghiệp lập kế hoạch văn hóa và nghệ thuật đại chúng.

Hành động của mẹ Park Na Rae được cho là giúp con gái thoát tội. Ảnh: X

Ngoài việc đăng ký chậm trễ, có thông tin cho rằng phía Park Na Rae vẫn đang chờ phán quyết pháp lý liên quan đến các cáo buộc hiện có về việc hoạt động không đăng ký. Hiện tại, Park Na Rae đã tạm ngừng mọi hoạt động giữa lúc vướng vào tranh cãi về cáo buộc lạm dụng quyền lực, bạo hành đối với người quản lý cũ. Sau quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy có đủ cơ sở để xác định nữ diễn viên họ Park đã ngược đãi cấp dưới. Nữ danh hài dự kiến sẽ ra làm chứng tại Tòa án Quận Tây Seoul vào ngày 1 tháng tới.

Park Na Rae bị điều tra, song người quản lý cũng đã bị bắt giữ với cáo buộc tống tiền. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành truy tố quản lý, chuyển hồ sơ người này sang Viện kiểm sát. Theo nguồn tin, quản lý đã đe dọa Park Na Rae rằng sẽ công khai các thông tin bất lợi liên quan đến việc nữ diễn viên sử dụng tiền công ty vào chuyện riêng, chi tiêu cho bạn trai. Đối tượng yêu cầu Park Na Rae chuyển 10% doanh thu của công ty trong năm 2024 để đổi lấy việc anh ta giữ im lặng. Chưa dừng lại ở đó, quản lý cũng bị cáo buộc đã biển thủ khoảng 30 triệu won (533 triệu đồng) từ công ty. 1 quản lý khác của Park Na Rae cũng đối mặt với các cáo buộc tương tự, tuy nhiên, người này bị chuyển giao cho Viện kiểm sát mà không bị tạm giam.

Park Na Rae bị điều tra, song người quản lý cũng đã bị bắt giữ với cáo buộc tống tiền. Ảnh: X

Suốt gần 1 năm qua, Park Na Rae đã phải đương đầu với giai đoạn khủng hoảng nhất trong sự nghiệp. Cô đối mặt hàng loạt vụ kiện bao gồm các cáo buộc hành hung nghiêm trọng, vi phạm Luật Y tế, vi phạm Luật Công nghiệp Văn hóa đại chúng, phỉ báng bằng cách đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, nợ lương, quấy rối nhân viên ở nơi làm việc, tham ô.

Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”, Dispatch vào cuộc tung bằng chứng Park Na Rae lạm quyền, lấy thuốc tránh thai dưới tên quản lý. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ họ Park còn vướng cáo buộc thực hiện các thủ thuật y tế bất hợp pháp từ 1 người hành nghề y không có giấy phép, được biết đến với biệt danh “bà dì tiêm chích”.

Chưa dừng lại ở đó, quản lý cũ còn cáo buộc Park Na Rae có hành vi gây sốc ở nơi làm việc. Nội dung trong đơn khiếu nại đề cập đến sự việc xảy ra trong lúc các quản lý ngồi chung xe với Park Na Rae và 1 người đàn ông bí ẩn đi cùng sao nữ này. Những người quản lý cũ cho biết trong khi họ đang ngồi ở ghế lái và ghế phụ, nữ diễn viên họ Park đã “mây mưa” với người đàn ông đi cùng cô. Họ nhấn mạnh không thể rời khỏi xe hay né tránh tình huống nhạy cảm, đồng thời bức xúc cho rằng Park Na Rae đã lợi dụng tư cách người sử dụng lao động để buộc họ phải chứng kiến những hình ảnh dung tục ngay trên xe.

Park Na Rae lâm vào khủng hoảng sự nghiệp. Ảnh: Xportsnews

Park Na Rae sinh năm 1985, là nữ diễn viên kiêm nghệ sĩ hài và MC hàng đầu ở làng giải trí Hàn Quốc, nổi tiếng với sự nghiệp rực rỡ và tính cách hài hước, táo bạo. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2006 thông qua chương trình hài kịch nổi tiếng Gag Concert trên đài KBS và nhanh chóng gây dựng tên tuổi bằng lối diễn hài quan sát độc đáo, khả năng hóa thân thành nhiều nhân vật và bắt chước các ngôi sao.

Park Na Rae được coi là trụ cột không thể thiếu của nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách như I Live Alone của MBC và Amazing Saturday của tvN. Nhờ tài năng và sự cống hiến không ngừng, cô đã được vinh danh bằng giải thưởng cao quý Daesang tại MBC Entertainment Awards 2019. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ 8X còn ghi dấu ấn qua hàng loạt phim truyền hình như Plus Nine Boys, Modern Farmer,... Tuy nhiên, đến nay nữ ngôi sao nức tiếng đang đứng trước nguy cơ mất trắng sự nghiệp sau hàng loạt bê bối chấn động.

Park Na Rae đang phải dừng hoạt động. Ảnh: X

Nguồn: TenAsia