Danh hài SN 1976 rời Mỹ về Việt Nam sống, ở trong biệt thự gần 300 tỷ

Cuộc sống và sự nghiệp của nữ nghệ sĩ sau quyết định về Việt Nam có nhiều thay đổi.

Tuổi thơ khó khăn, từng bước gây dựng sự nghiệp

Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông ngoại là nhà ảo thuật xiếc Huỳnh Thế Sơn, ba là nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng. Tuy nhiên, tuổi thơ của nữ nghệ sĩ không trải qua trong điều kiện đủ đầy. Cha mẹ chia tay khi cô mới vài tháng tuổi, Việt Hương lớn lên bên mẹ và bà ngoại. Gia đình từng có thời gian chật vật về kinh tế, cô sớm ý thức việc phải nỗ lực để phụ giúp người thân.

Có niềm yêu thích với nghệ thuật từ nhỏ, Việt Hương theo học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II. Năm 1995, cô bắt đầu gây chú ý khi giành Huy chương Bạc tại Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc. Đây được xem là một trong những dấu mốc đầu tiên trên con đường hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên.

Việt Hương thời niên thiếu

Những năm sau đó, Việt Hương kiên trì theo đuổi sân khấu, thử sức ở nhiều dạng vai và dần xây dựng phong cách hài riêng. Cô không sở hữu vẻ ngoài theo khuôn mẫu của một mỹ nhân màn ảnh, nhưng lại có lối diễn duyên dáng, khả năng biến hóa linh hoạt cùng nét hài hước rất riêng. Chính sự tự nhiên, hoạt ngôn và năng lượng trên sân khấu giúp Việt Hương từng bước chiếm được cảm tình của khán giả.

Tên tuổi nữ nghệ sĩ thực sự phủ sóng rộng rãi vào đầu những năm 2000, đặc biệt qua chương trình Gala Cười. Cô cùng các đồng nghiệp tạo nên nhiều tiểu phẩm được khán giả yêu thích, liên tiếp được vinh danh ở hạng mục Nhóm hài được yêu thích trong giai đoạn 2003-2005. Từ sân khấu kịch, Việt Hương mở rộng hoạt động sang truyền hình, phim ảnh và các chương trình giải trí.

Việt Hương từng bước tìm kiếm cơ hội để đứng trên sân khấu

Những ngày đầu sự nghiệp của Việt Hương có sự dìu dắt của người thầy Minh Nhí

Hôn nhân bên chồng nhạc sĩ hào hoa

Năm 2003, Việt Hương sang Mỹ sinh sống. Trong quãng thời gian hoạt động ở hải ngoại, cô vẫn duy trì công việc nghệ thuật, thường xuyên biểu diễn trong các chương trình, dự án phù hợp. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ vẫn di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để sắp xếp công việc của mình.

Trong những năm 2010, Việt Hương vừa tạo được tiếng vang với các tiểu phẩm hài, vừa mở rộng sự nghiệp trong các dự án điện ảnh như Nhà Có 5 Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Xóm Trọ 3D,... đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều gameshow, chương trình truyền hình. Sự hoạt động bền bỉ giúp Việt Hương duy trì sức hút trong thời gian dài, trở thành một trong những nghệ sĩ hài có độ nhận diện cao.

Tại Mỹ, Việt Hương gặp nhạc sĩ Hoài Phương trong một chương trình biểu diễn. Cả hai dần nảy sinh tình cảm và kết hôn năm 2006. Đến năm 2009, gia đình đón con gái đầu lòng Elyza Phương Vy. Việc Việt Hương liên tục di chuyển giữa hai quốc gia để duy trì công việc. Cuộc sống của gia đình vì thế gắn với những chuyến đi và khoảng thời gian xa cách do lịch trình riêng. Đến năm 2021, Hoài Phương và con gái trở về Việt Nam sống cùng Việt Hương.

Chia sẻ về chồng, Việt Hương từng bộc bạch: "Sau nhiều năm gắn bó, vợ chồng tôi có sự tin tưởng và thấu hiểu tuyệt đối. Các dự án kinh doanh mỹ phẩm hay nhà hàng của tôi đều có anh đứng phía sau hỗ trợ, từ giấy tờ, thương lượng đối tác đến việc chọn mua nguyên liệu. Nhiều khi tôi vẫn đùa rằng, nếu thiếu anh, chắc tôi chẳng biết xoay sở thế nào".

Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương đến nay đã có 2 thập kỷ hôn nhân

Việt Hương và ông xã luôn ủng hộ nhau và bảo vệ đối phương trước những sóng gió

Vừa đi diễn vừa bán bánh, sống trong cơ ngơi trăm tỷ

Sau khi gia đình ổn định tại Việt Nam, Việt Hương tiếp tục hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc. Nữ nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu, tham gia các chương trình truyền hình và đặc biệt tích cực với lĩnh vực điện ảnh.

Năm 2024, Việt Hương gây chú ý khi đảm nhận vai bà Hai Nhị trong phim điện ảnh Chị Dâu của đạo diễn Khương Ngọc. Tác phẩm khai thác những mâu thuẫn, va chạm giữa các thành viên trong một gia đình, trong đó nhân vật của cô là người chị dâu cả có cá tính mạnh, nhiều nguyên tắc và luôn muốn kiểm soát mọi việc. Vai diễn cho thấy một màu sắc khác của Việt Hương bên cạnh hình ảnh nghệ sĩ hài quen thuộc.

Đến năm 2025, cô tiếp tục tái hợp đạo diễn Khương Ngọc trong Cục Vàng Của Ngoại, đóng cùng Hồng Đào, Lê Khánh, Băng Di và Lâm Thanh Mỹ. Trong phim, Việt Hương hóa thân thành bà Hậu, người phụ nữ một mình nuôi con, dành nhiều năm tháng chăm sóc cháu ngoại. Nhân vật có hành trình kéo dài qua nhiều giai đoạn cuộc đời, đòi hỏi nữ nghệ sĩ thay đổi ngoại hình và cách thể hiện tâm lý. Đây cũng là dự án giúp Việt Hương tiếp tục khẳng định khả năng đảm nhận những vai diễn giàu cảm xúc, có chiều sâu.

Vai diễn trong Chị Dâu giúp Việt Hương nhận "cơn mưa" lời khen của khán giả

Bên cạnh diễn xuất, Việt Hương còn duy trì công việc kinh doanh chuỗi cửa hàng bánh ngọt khắp TP.HCM. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Việt Hương hiện có cuộc sống viên mãn bên nhạc sĩ Hoài Phương và con gái. Trong số những cơ ngơi của nữ nghệ sĩ, căn biệt thự tại TP.HCM từng gây chú ý khi được tiết lộ có giá trị khoảng 300 tỷ đồng sau khi hoàn thiện nội thất.

Tọa lạc tại vị trí có không gian thoáng đãng, biệt thự của NS Việt Hương gây ấn tượng bởi quy mô bề thế và thiết kế hiện đại. Căn biệt thự có diện tích khoảng 1.500 m2, gồm 3 tầng cùng 1 tầng hầm để xe, sân thượng và nhiều không gian sinh hoạt, thư giãn.

Biệt thự sở hữu hồ bơi riêng cùng khoảng sân vườn rộng rãi. Ngay từ khu vực cổng vào, công trình đã thu hút sự chú ý với những chi tiết trang trí cầu kỳ, được chăm chút tỉ mỉ. Lối bậc thang dẫn lên nhà cũng được thiết kế chỉn chu, góp phần tạo nên vẻ sang trọng cho tổng thể không gian.

View từ trên cao của biệt thự nơi vợ chồng Việt Hương sinh sống

Giá trị căn nhà này được tiết lộ lên đến hàng trăm tỷ đồng

Mỗi dịp Tết đến, Việt Hương sẽ trang hoàng nhà cửa lộng lẫy

Nội thất sang xịn bên trong biệt thự

Ảnh: Tổng hợp