Chưa từng có tiền lệ: Tất cả thành viên nhóm nhạc đồng loạt mang thai, phải dừng hoạt động khẩn cấp

Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây trong làng giải trí, bản thân nhóm nữ này cũng che giấu rất giỏi.

Sáng 8/11, tờ Koreaboo gây xôn xao khi bất ngờ đăng tải bài báo về 1 vụ việc hy hữu chưa từng xảy ra trong làng giải trí Nhật Bản trước đây. Theo đó, tất cả các thành viên trong nhóm nữ Hump Back đã cùng mang thai ở thời điểm gần sát nhau, chính điều này đã khiến nhóm phải tạm dừng hoạt động khẩn cấp và mất hút khỏi làng giải trí trong gần 1 năm.

Còn nhớ sự việc xảy ra hồi năm 2023, ngay lập tức trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán khắp xứ sở hoa anh đào lúc bấy giờ. Ban đầu vào tháng 5/2023, Hump Back đã tổ chức buổi concert mang tên Our Wedding Ceremony, tại đây nhóm bất ngờ thông báo chuyện kết hôn của tất cả các thành viên.

Tới tháng 7/2023, Hump Back thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động do 1 thành viên đang mang thai, nhưng người quản lý không tiết lộ danh tính cụ thể của thành viên này. Nhóm cũng hy vọng người hâm mộ thông cảm cho các thành viên trong khoảng thời gian bất ổn đó, đồng thời cho biết thêm Hump Back sẽ trở lại với các hoạt động nghệ thuật trong tương lai.

Đến tháng 5/2024, Hump Back tuyên bố về màn tái xuất của nhóm. Tới lúc này, người đại diện mới tiết lộ rằng thực ra không chỉ 1 mà cả 3 thành viên đều đã mang thai trong khoảng thời gian gần sát nhau, vậy nên nhóm mới phải tạm dừng hoạt động suốt gần 1 năm. Và trong khoảng 10 tháng đóng băng hoạt động đó, các thành viên đều đã lần lượt hạ sinh những em bé khỏe mạnh.

Ban đầu khi Hump Back thông báo tạm dừng hoạt động, người quản lý cho biết rằng nhóm hiện chỉ có 1 thành viên mang thai. Nhưng trên thực tế, cả 3 thành viên đã có bầu vào thời điểm gần sát nhau nên nhóm mới phải đóng băng hoạt động suốt 10 tháng để các cô gái dưỡng thai. Ảnh: X

Trong bài đăng thông báo về màn comeback thị trường âm nhạc vào tháng 5/2024, 3 thành viên Hump Back cũng đã hé lộ 1 vài hình ảnh về những đứa con trắng trẻo, mập mạp của họ. Đồng thời, công ty quản lý cũng hé lộ về tương lai của nhóm sau khi cả 3 thành viên đã lên chức mẹ: “Tất cả các thành viên đều đã ‘mẹ tròn con vuông’ và đang tập trung vào việc nuôi dạy con cái. Hump Back sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách là nhóm của những người phụ nữ đã lập gia đình”

Sau đó, Hump Back quả thực đã tiếp tục có những hoạt động sôi nổi trong làng giải trí xứ xở hoa anh đào. Gần đây nhất, nhóm vừa tái xuất làng nhạc với sản phẩm âm nhạc mới hồi tháng trước.

Hump Back đã trở lại hoạt động sôi nổi sau khi các thành viên “vượt cạn” thành công. Hiện, 3 cô gái vừa chăm con vừa tiếp tục duy trì các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: X

Được biết, Hump Back chính thức ra mắt showbiz Nhật Bản hồi năm 2009. Vào năm 2015, nhóm đã trải qua 1 vài thay đổi nhân sự trước khi có đội hình 3 thành viên như hiện tại. Nhóm ký hợp đồng với 1 hãng đĩa nổi tiếng vào năm 2016 và phát hành full album đầu tiên 3 năm sau đó.

Người hâm mộ hy vọng Hump Back sẽ tiếp tục gặt hái được “trái ngọt” trong các hoạt động nghệ thuật trong tương lai. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo