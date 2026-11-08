Nửa showbiz Việt đổ bộ thảm đỏ: Nhã Phương - Midu thần thái, không ai chịu lép vế!

Theo Phụ Nữ Mới
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Nhã Phương, Lệ Quyên, Midu, Thúy Ngân cùng loạt mỹ nhân đình đám Vbiz đồng loạt xuất hiện tại một sự kiện thời trang tối 7/11.

Tối 7/11, show diễn thời trang của NTK Hà Thanh Huy trở thành điểm hội tụ của hàng loạt gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt như Nhã Phương, Lệ Quyên, Midu, Thúy Ngân, Diệp Bảo Ngọc... Từ ca sĩ, diễn viên đến hoa hậu, siêu mẫu đều xuất hiện với diện mạo chỉn chu, biến thảm đỏ thành màn hội ngộ nhan sắc đáng chú ý.

Trong đó, Nhã Phương thu hút ánh nhìn với thiết kế váy cúp ngực thanh lịch, khoe vóc dáng thon gọn cùng vẻ ngoài trẻ trung. Bà xã Trường Giang lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp mái tóc xoăn quyến rũ.

Nửa showbiz Việt đổ bộ thảm đỏ: Nhã Phương - Midu thần thái, không ai chịu lép vế!- Ảnh 1.

Show diễn thời trang trở thành điểm hội tụ của hàng loạt gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Nửa showbiz Việt đổ bộ thảm đỏ: Nhã Phương - Midu thần thái, không ai chịu lép vế!- Ảnh 2.

Dàn sao nữ đều xuất hiện với diện mạo chỉn chu, biến thảm đỏ thành màn hội ngộ nhan sắc đáng chú ý.

Nửa showbiz Việt đổ bộ thảm đỏ: Nhã Phương - Midu thần thái, không ai chịu lép vế!- Ảnh 3.

Nhã Phương thu hút ánh nhìn với thiết kế váy cúp ngực thanh lịch, khoe vóc dáng thon gọn cùng vẻ ngoài trẻ trung.

Tại sự kiện, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên tiếp tục khẳng định phong cách quyến rũ khi diện thiết kế cúp ngực. Trong khi đó, Midu ghi điểm với vẻ ngoài sang trọng, tinh tế trong bộ đầm đen. Đặc biệt, sự xuất hiện của siêu mẫu Lan Khuê trong vai trò vedette trở thành một điểm nhấn của đêm diễn. Người đẹp khoe thần thái sắc sảo, sải bước đầy tự tin trong thiết kế dạ hội cầu kỳ.

Với sự góp mặt của loạt tên tuổi nổi bật, sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu những thiết kế thời trang mà còn trở thành màn đọ sắc của dàn mỹ nhân Vbiz. Mỗi người đẹp một phong cách, từ thanh lịch, nữ tính đến quyến rũ, cá tính, khiến thảm đỏ trở nên sôi động và thu hút sự chú ý.

Nửa showbiz Việt đổ bộ thảm đỏ: Nhã Phương - Midu thần thái, không ai chịu lép vế!- Ảnh 4.

NTK Hà Thanh Huy và hoa hậu Lê Âu Ngân Anh

Nửa showbiz Việt đổ bộ thảm đỏ: Nhã Phương - Midu thần thái, không ai chịu lép vế!- Ảnh 5.

Diễn viên Thu Trang

Nửa showbiz Việt đổ bộ thảm đỏ: Nhã Phương - Midu thần thái, không ai chịu lép vế!- Ảnh 6.

Ca sĩ Lệ Quyên

Nửa showbiz Việt đổ bộ thảm đỏ: Nhã Phương - Midu thần thái, không ai chịu lép vế!- Ảnh 7.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Nửa showbiz Việt đổ bộ thảm đỏ: Nhã Phương - Midu thần thái, không ai chịu lép vế!- Ảnh 8.

Diễn viên Trương Quỳnh Anh

Nửa showbiz Việt đổ bộ thảm đỏ: Nhã Phương - Midu thần thái, không ai chịu lép vế!- Ảnh 9.

Diễn viên Midu

Nửa showbiz Việt đổ bộ thảm đỏ: Nhã Phương - Midu thần thái, không ai chịu lép vế!- Ảnh 10.

Sự xuất hiện của siêu mẫu Lan Khuê trong vai trò vedette trở thành một điểm nhấn của đêm diễn.

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