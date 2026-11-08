Người đàn ông duy nhất vì Song Hye Kyo mà đắc tội với giới truyền thông

Rốt cuộc mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và người đàn ông này là thế nào?

Lee Chang Hoon và Song Hye Kyo từng hợp tác trong Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong phát sóng trên đài SBS. Trong phim, Lee Chang Hoon vào vai bạn trai, sau đó trở thành chồng nhân vật do Song Hye Kyo đóng. Những tương tác trên màn ảnh đã khiến cho 2 ngôi sao dính tin đồn “phim giả tình thật” sau khi phim kết thúc phát sóng.

Tới nay, Lee Chang Hoon vừa lên tiếng về nghi vấn hẹn hò trong quá khứ với hậu bối họ Song. Trong màn xuất hiện trên kênh YouTube Yujeong And Jujeong vào hôm 7/11, tài tử họ Lee đã bác bỏ tin đồn tình ái nói trên, đồng thời giải thích thêm về mối quan hệ thực sự với Song Hye Kyo: “Lúc đó tôi đã có bạn gái, còn Hye Kyo cũng đang có bạn trai. Cô ấy chỉ là 1 người em gái mà tôi muốn bảo vệ, hoàn toàn không có tình cảm yêu đương nam nữ nào giữa 2 chúng tôi”.

Đáng chú ý, Lee Chang Hoon khẳng định mình từng vì tin đồn tình ái với Song Hye Kyo mà nổi giận, đi gây hấn với cả cánh truyền thông: “Khi đó tôi đã ở giữa độ tuổi 30, còn Hye Kyo mới khoảng 20 tuổi. Có những lời lẽ vô lý như kiểu ‘bao nuôi’, gán ghép tôi phát sinh quan hệ tình cảm với 1 người em nhỏ tuổi. Lúc đó, tôi thậm chí đã gọi điện cho các phóng viên để mắng mỏ và chất vấn họ”. Đến nay, Lee Chang Hoon cũng chính là người đàn ông duy nhất sẵn sàng vì Song Hye Kyo mà đắc tội với giới truyền thông.

Lee Chang Hoon lên tiếng phủ nhận thông tin “phim giả tình thật” với Song Hye Kyo. Ảnh: Naver

Đáng nói, thái độ của Lee Chang Hoon đối với tin đồn hẹn hò Song Hye Kyo lại... đột nhiên thay đổi sau khi nữ minh tinh họ Song trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Thay vì nổi nóng, giận giữ khi có người nói mình và Song Hye Kyo từng hẹn hò thì giờ đây Lee Chang Hoon lại phản ứng theo kiểu hài hước mỗi khi đối mặt với tin đồn này. Tài tử họ Lee tâm sự: “Giờ thì Hye Kyo đã trở thành ngôi sao thế giới rồi, nếu có ai hỏi ‘2 người (Lee Chang Hoon - Song Hye Kyo) có từng hẹn hò hay không?’, tôi thường đáp lại rằng ‘Tự mà suy nghĩ đi’ với nét mặt bình tĩnh, thả lỏng”.

Trước đó, Lee Chang Hoon cũng từng có vài lần lên tiếng về nghi vấn hẹn hò Song Hye Kyo. Trong tập phát sóng ngày 9/10 năm ngoái của chương trình Shin Dong Yup’s coffee order trên kênh tvN STORY, Lee Chang Hoon cũng đã có động thái bác bỏ tin hẹn hò với đàn em họ Song: “Hồi đó tôi ghét tin đồn đó lắm, đến mức từng cãi nhau với phóng viên. Vừa cưới xong, bạn bè của vợ còn hỏi ‘Anh thật sự từng hẹn hò Song Hye Kyo à?’. Tôi phải thề thốt đủ kiểu là mình không hẹn hò Song Hye Kyo đấy. Chắc do bộ phim ngày ấy quá nổi, nên người ta mới thêu dệt như vậy”.

Tin đồn tình ái giữa Song Hye Kyo - Lee Chang Hoon xuất phát từ màn kết đôi trong sitcom Bệnh viện phụ sản Soonpoong. Ảnh: Nate

Lee Chang Hoon sinh năm 1966, là nam diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh xuất thân là diễn viên hài trước khi chuyển hướng sang con đường diễn xuất trong các bộ phim truyền hình giờ vàng. Nam diễn viên trở nên nổi tiếng sau hàng loạt vai diễn ở các bộ phim đáng chú ý như Daring Women, While You Were Sleeping, My Mother’s Sea, Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong,...

Lee Chang Hoon kết hôn năm 2008 với người vợ kém anh 16 tuổi, tới nay họ đã có 1 cô con gái với nhau.

Lee Chang Hoon trở nên nổi tiếng nhờ nhiều bộ phim gây tiếng vang gồm cả điện ảnh lẫn truyền hình. Ảnh: X

Trong khi đó, Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Nguồn: Sportsworldi