Nam diễn viên D.N bị vợ đệ đơn ly hôn ngay ngày Valentine, nay rao báo biệt thự với giá chục tỷ

Vợ chồng nam diễn viên này đang bắt đầu phân chia tài sản.

Ngày 8/11, tờ Page Six đưa tin nam diễn viên Dean Norris - 63 tuổi, nổi tiếng với vai cảnh sát chống ma túy Hank trong bộ phim truyền hình đình đám Breaking Bad - đang trải qua giai đoạn không mấy suôn sẻ trong cuộc sống. Không chỉ nhà hàng kinh doanh thua lỗ, nam diễn viên còn vướng vào vụ kiện ly hôn với người vợ đã chung sống 23 năm.

Vào tháng 9 năm nay, nhà hàng thịt nướng lâu đời Swing Inn Cafe thuộc sở hữu chung của vợ chồng nam diễn viên đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản lên tòa án. Vợ chồng Dean Norris tiếp quản cơ sở kinh doanh này vào năm 2002. Tuy nhiên, những năm gần đây, lượng khách đến nhà hàng sụt giảm đáng kể. Doanh thu trong giai đoạn 2024-2025 ghi nhận mức lỗ khoảng 1 triệu USD (25,6 tỷ đồng). Theo hồ sơ pháp lý, doanh nghiệp này hiện chỉ có tổng tài sản khoảng 147.800 USD (gần 3,9 tỷ đồng), trong khi khoản nợ chưa thanh toán lên tới 1,81 triệu USD (khoảng 47,7 tỷ đồng).

Dean Norris đã nộp đơn xin phá sản, mắc nợ 47,7 tỷ đồng. Ảnh: Getty Images.

Không chỉ đối mặt với khoản thua lỗ nghiêm trọng trong kinh doanh, cuộc hôn nhân của vợ chồng Dean Norris cũng tan nát. Nam diễn viên và vợ là Bridget đã có 23 năm chung sống, cùng nhau nuôi dạy 5 người con. Tuy nhiên, vào đúng ngày Lễ Tình nhân 14/2/2025, Bridget đã chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa án với lý do cả hai tồn tại những bất đồng không thể hòa giải.

Trong đơn yêu cầu khi đó, Bridget đề nghị được cùng chồng chia sẻ quyền nuôi dưỡng hai người con chưa thành niên. Bên cạnh đó, bà cũng yêu cầu được nhận trợ cấp sau ly hôn và đề nghị tòa án xác định, phân chia khối tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân.

Bridget đệ đơn ly hôn ông xã diễn viên ngay ngày Lễ Tình nhân vào năm ngoái. Ảnh: Getty Images.

Mới đây, Dean Norris đã rao bán khu biệt thự điền trang tại Temecula, bang California (Mỹ), với giá 3,19 triệu USD (khoảng 84 tỷ đồng). Theo lịch sử giao dịch, vợ chồng Dean Norris mua khu điền trang có diện tích khoảng 4,45 ha, gồm 9 phòng ngủ, 9 phòng tắm và một nhà khách riêng biệt này vào năm 2014 với giá 1,725 triệu USD (khoảng 45,4 tỷ đồng).

Bất động sản được ví như khu nghỉ dưỡng cao cấp giữa vùng quê, điền trang sở hữu hàng loạt tiện ích ngoài trời như hồ bơi vô cực, bể sục nước nóng và khu bếp ngoài trời tích hợp lò nướng. Khuôn viên còn có chuồng ngựa với 4 gian riêng biệt, sân cưỡi ngựa rộng lớn, vườn cây ăn trái, vườn rau và chuồng gà.

Sau 12 năm, mức giá rao bán hiện tại gần như cao gấp đôi số tiền ban đầu mà cặp đôi đã bỏ ra mua bất động sản. Nếu giao dịch thành công theo đúng giá niêm yết, cả hai có thể thu về khoản tiền lãi đáng kể. Việc rao bán bất động sản đứng tên chung cho thấy vợ chồng Dean Norris đã bước vào giai đoạn phân chia tài sản chung trong vụ ly hôn. Dù vậy, trên truyền thông, Dean Norris vẫn hy vọng có thể hàn gắn với người vợ lâu năm.

Dean Norris đã rao bán khu biệt thự điền trang tại Temecula, bang California (Mỹ), với giá khoảng 84 tỷ đồng. Ảnh: X

Nguồn: TMZ, Page Six