Tình cảnh Lee Seung Gi sau tuyên bố từ mặt nhà vợ

Từ 1 ngôi sao tầm cỡ quốc dân, Lee Seung Gi bị khán giả tẩy chay, ít xuất hiện trên truyền hình, show diễn ế vé thê thảm.

Mới đây, nữ diễn viên Lee Da In đã đăng loạt ảnh đón sinh nhật cùng chồng con với chú thích: "Sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến nay". Dù chỉ đón sinh nhật bên chồng con do đã cắt đứt quan hệ với gia đình, nhưng nữ diễn viên vẫn rất rạng rỡ và hạnh phúc. Cô đăng ảnh các con nhưng cẩn thận che mặt lại bằng trái tim trắng.

Sự chú ý đổ dồn vào trạng thái của Lee Seung Gi trong những bức ảnh. Có thể thấy anh có trạng thái khá tốt, đảm nhận vai trò "bố đảm" trong gia đình. Vẻ mặt tập trung khi nhìn con gái cho thấy anh là một người cha đầy tình thương với 2 con, 1 gái 1 trai. Dù gặp nhiều sóng gió ngoài kia nhưng "con rể quốc dân" không để những điều này ảnh hưởng đến bầu không khí trong tổ ấm.

Lee Da In đón sinh nhật bên chồng con. Ảnh: Instagram

Cô cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc "bố đảm" của Lee Seung Gi. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Vẻ mặt tập trung khi nhìn con gái cho thấy anh là một người cha đầy tình thương với 2 con, 1 gái 1 trai. Ảnh: Instagram

Dù gặp nhiều sóng gió ngoài kia nhưng "con rể quốc dân" không để những điều này ảnh hưởng đến bầu không khí gia đình. Ảnh: Instagram

Trước đó, Lee Seung Gi có sự nghiệp thành công trên cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, là "con rể quốc dân" được công chúng yêu mến. Suốt gần 2 thập kỷ hoạt động, Lee Seung Gi nhận nhiều lời khen ngợi về tài năng và cả nhân cách. Tuy nhiên, danh tiếng tốt đẹp và sự nghiệp sạch bóng scandal của ngôi sao sinh năm 1987 lại đứng bên bờ vực thẳm vì tai tiếng lừa đảo có truyền thống của nhà vợ.

Được biết, "mama Chuê" Kyun Mi Ri từng bị điều tra vì thao túng cổ phiếu, chồng mới Lee Hong Heon của bà cũng bị bắt vì hành vi tương tự. Còn chồng cũ Im Young Gyu - bố đẻ của vợ Lee Seung Gi đi tù vì tội cản trở kinh doanh và gây rối, đồng thời mới gây ồn ào bằng cách gán khoản nợ 200 triệu won (3,7 tỷ đồng) cho con rể nổi tiếng.

Chồng mới...

lẫn chồng cũ của Kyun Mi Ri đều đi lừa đảo. Ảnh: Weibo

Cả công chúng và fan ruột đều phản đối sự lựa chọn của Lee Seung Gi. Tài tử chọn cách bảo vệ bà xã giữa "cơn bão" chỉ trích. Và điều này khiến anh trở thành "con rể lừa đảo", sự nghiệp tụt dốc. Từ 1 ngôi sao tầm cỡ quốc dân, Lee Seung Gi bị khán giả tẩy chay, ít xuất hiện trên truyền hình, show diễn ế vé thê thảm.

Trước những thiệt hại, vào tháng 4/2025, Lee Seung Gi tuyên bố anh và vợ đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ. "Con rể quốc dân" nói rằng lòng tin giữa 2 gia đình đã bị tổn hại đến mức khó có thể hàn gắn lại: “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, vợ chồng tôi đã quyết định chấm dứt mối quan hệ với gia đình cô ấy”.

Lee Seung Gi từ "con rể quốc dân" thành "con rể lừa đảo". Ảnh: X

Dù vậy, những ồn ào vẫn chưa hết bủa vây "con rể lừa đảo" Lee Seung Gi. Vào năm 2023, anh chuyển sang công ty quản lý One Hundred. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm, công ty này sụp đổ, nợ lương nghệ sĩ, khiến họ dứt áo ra đi và quay lại kiện tụng, đấu tố. Lee Seung Gi đã lên đài SBS và trực tiếp tố cáo chủ tịch Cha Ga Won ép anh và Baekhyun (EXO) thuê nhà giá trên trời.

Cụ thể, chủ tịch Cha Ga Won liên tục ngon ngọt dụ dỗ Lee Seung Gi dọn vào biệt thự do công ty xây dựng Ban đầu công ty báo tiền đặt cọc chưa thẩm định xong xuôi, nhưng đến khi Lee Seung Gi dọn vào, công ty mới báo số tiền cọc cao gấp 3 lần thỏa thuận ban đầu. Tiền đặt cọc thuê nhà của "con rể quốc dân" là 10,5 tỷ won (180 tỷ đồng).

Hiện tại, Cha Ga Won không chịu trả lại tiền, gây ra những tổn thất nặng nề. Những căn hộ này đều đang bị kê biên do Cha Ga Won bị điều tra tội trốn thuế, các nghệ sĩ phải gánh nợ. Vì công ty One Hundred đã gần như sụp đổ, không còn ai làm việc nên không ai phản hồi Lee Seung Gi. Chính vì vậy, anh phải lên truyền hình trực tiếp đòi lại quyền lợi cho mình. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thông cảm cho ngôi sao 39 tuổi. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến chỉ trích đây là kết cục anh xứng đáng phải nhận.

Lee Seung Gi tố Cha Ga Won ép anh và Baekhyun (EXO) thuê nhà giá trên trời. Ảnh: X

Nguồn: Instagram



