"Thần tiên tỷ tỷ" ly thân thiếu gia ngoại tình, phá của và thích giả gái, mẹ chồng ra sức cứu vãn bằng 4 miếng đất

Nữ diễn viên này quyết định ở lại nhà ngoại sau khi chồng lộ tin nhắn ngoại tình trong lúc cô đang ở cữ.

Ngày 7/11, tờ Sohu đưa tin nữ doanh nhân, bà trùm showbiz Hong Kong (Trung Quốc) Trần Lam livestream tiết lộ về cuộc sống hôn nhân giữa con dâu Quách Bích Đình và con trai Hướng Tả. Bà Trần Lam thẳng thắn cho biết Quách Bích Đình và Hướng Tả không còn ở chung nhà, sống xa cách đã lâu. Con dâu mỹ nhân và 2 cháu sống ở nhà ngoại tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Trong khi đó, Hướng Tả sống và làm việc tại Hong Kong và Trung Quốc Đại lục. Cặp đôi duy trì tình cảm gia đình thông qua những cuộc gọi video và chỉ đoàn tụ vào các dịp lễ Tết. Theo bà Trần Lam, từng có thời điểm, Hướng Tả ngày nào cũng ngồi máy bay 1 tiếng sang nhà vợ để hàn gắn hôn nhân với Quách Bích Đình do phạm lỗi lầm lớn.

Hướng Thái xác nhận con trai và con dâu ly thân, không còn sống chung nhà. Ảnh: Sina.

Bà Trần Lam chia sẻ ủng hộ quyết định của con dâu minh tinh. Bà tiết lộ bản thân đã bỏ tiền túi mua đứt 4 mảnh đất liền kề gần nhà mẹ đẻ của Quách Bích Đình và sang tên cho con dâu ngay khi Quách Bích Đình dọn sạch đồ về nhà ngoại. Hiện tại, Quách Bích Đình đứng tên sở hữu rất nhiều bất động sản có giá trị của nhà chồng, trong khi Hướng Tả chỉ có quyền cư trú chứ không có quyền sở hữu.

Bà Trần Lam giải thích quyết định trao cho con dâu quyền quản lý tài sản xuất phát từ 3 lý do: tin tưởng khả năng quản lý tài sản của Quách Bích Đình, và dùng cách này để cứu vãn hôn nhân cho con trai, bảo đảm tương lai cho các cháu đồng thời nhắc nhở Hướng Tả phải biết trân trọng gia đình. Bà cũng khẳng định bản thân luôn xem con dâu như con gái ruột chứ không phải người ngoài.

Quách Bích Đình được mẹ chồng tặng 4 miếng đất, đứng tên nhiều bất động sản của nhà chồng. Ảnh: Sina.

Về phía Quách Bích Đình, tham dự 1 sự kiện cách đây không lâu, cô bình thản cho biết bản thân không lo lắng trước cuộc sống chẳng kề cận bên chồng: "Tôi thích cuộc sống ở nhà ngoại, muốn sinh con, nuôi con và cho con học tập ở đây. Tôi thưa chuyện với cha mẹ chồng và được cả hai đồng ý nên mới dọn đi. Tôi không có suy nghĩ chồng đi đâu mình theo đó. Vợ chồng cũng không nhất thiết phải liên lạc với nhau mỗi ngày. Hiện tại, điều tôi quan tâm là việc con cái có liên lạc với bố hay không". Theo mỹ nhân 8X, các con rất yêu quý Hướng Tả. Mặc dù không thường xuyên gặp nhau, nhưng 3 cha con vẫn gọi video hai hoặc ba lần một ngày.

Nữ diễn viên cho biết hiện tại cô không còn quan tâm việc mình có ở bên hay liên lạc mỗi ngày với chồng không. Điều Quách Bích Đình quan tâm là mối quan hệ giữa các con với bố. Ảnh: Sina.

Nàng dâu hào môn khổ nhất showbiz

Quách Bích Đình là 1 trong những mỹ nhân 8X hàng đầu Cbiz với nhan sắc lai mang 2 dòng máu Trung - Mỹ nổi bật. Người đẹp được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ xứ Đài", "bông hồng lai đẹp nhất Cbiz", "nữ thần Hy Lạp của giới giải trí Hoa ngữ". Cô từng được nam giới Trung Quốc bầu chọn là "nữ thần quốc dân".

Tháng 9/2019, Quách Bích Đình chính thức kết hôn với Hướng Tả - con trai của cặp vợ chồng quyền lực bậc nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc) Hướng Hoa Cường và Trần Lam. Đám cưới xa hoa của cả hai được tổ chức tại Italy sau chưa đầy 1 năm hẹn hò. Theo tờ Sohu, bà Trần Lam đặc biệt ưng ý Quách Bích Đình và chủ động lựa chọn cô làm con dâu nhờ nhan sắc nổi bật, sự nghiệp sạch bóng scandal cùng tính cách dịu dàng, hiền lành.

Sau khi bước chân vào gia đình hào môn, nữ diễn viên gần như rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm. Cô lần lượt sinh hai con, một gái và một trai. Khiến nhiều người ngưỡng mộ khi trở thành nàng dâu của gia đình giàu có, quyền lực, Quách Bích Đình được kỳ vọng sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại là vô số áp lực và biến cố mà nữ diễn viên phải đối mặt.

Quách Bích Đình được cho là có cuộc hôn nhân nhiều sóng gió với Hướng Tả. Ảnh: Sina.

Theo truyền thông Trung Quốc, cuộc sống làm dâu của Quách Bích Đình những ngày đầu chịu sự quản lý khá nghiêm khắc từ mẹ chồng Trần Lam. Từ trang phục, cách trang điểm, kiểu tóc cho đến những khoản chi tiêu thường ngày, nữ diễn viên đều được cho là phải tuân theo những quy tắc nhất định. Trong khi đó, chồng cô lại liên tục vướng ồn ào đời tư. Tháng 7/2022, Hướng Tả bị phanh phui hành vi ngoại tình. Nam diễn viên bị tung clip đưa một cô gái lạ về nhà đúng thời điểm Quách Bích Đình đang ở cữ sau sinh tại nhà ngoại, đồng thời có những tin nhắn tán tỉnh một người mẫu gợi cảm.

Chưa hết, Hướng Tả còn vướng rắc rối tài chính vì nghiện cờ bạc. Theo tờ QQ, vào năm 2024, nam diễn viên từng vay 2 triệu HKD (khoảng 6,6 tỷ đồng) tại một sòng bạc ở Macau. Sau khi thanh toán được một phần nhỏ, anh đã ngừng liên lạc và không tiếp tục trả nợ. Khoản tiền còn tồn đọng lên tới 1,4 triệu HKD (khoảng 4,6 tỷ đồng). Trước tình hình này, công ty mẹ của sòng bạc đã quyết định khởi kiện Hướng Tả ra tòa, yêu cầu nam diễn viên hoàn trả cả nợ gốc lẫn khoản lãi phát sinh.

Hướng Tả liên tục vướng ồn ào đời tư, từng bị tố phản bội Quách Bích Đình và nợ cờ bạc hàng tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Đầu năm 2025, Hướng Tả một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý vì màn thay đổi hình tượng gây choáng váng. Nam diễn viên bất ngờ theo đuổi phong cách nữ tính, thường xuyên xuất hiện với lớp trang điểm đậm, trang phục táo bạo và thậm chí tự giới thiệu bản thân bằng cái tên Hướng Đại Hoa. Hình ảnh Hướng Tả diện áo croptop hở bụng, giả gái, tạo dáng và thực hiện những màn trình diễn lố lăng trên livestream lẫn thảm đỏ các sự kiện khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Lý giải cho sự thay đổi này, Hướng Tả cho biết anh muốn xây dựng hình ảnh khác biệt, có phần khoa trương để thoát khỏi những khuôn mẫu thông thường, đồng thời mang lại tiếng cười cho công chúng. Tuy nhiên, màn biến hóa của nam diễn viên lại không nhận được nhiều sự đồng tình. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng anh đang cố tình gây chú ý bằng những chiêu trò gây sốc sau chuỗi dự án phim ảnh không đạt thành tích như kỳ vọng.

Thực tế, Hướng Tả vốn có xuất phát điểm thuận lợi khi được cha mẹ hậu thuẫn hết mình để bước chân vào showbiz. Dù nhiều năm tham gia đóng phim, góp mặt trong các chương trình giải trí và thậm chí được gia đình đầu tư một nửa kinh phí sản xuất phim, nam diễn viên vẫn chưa thể vươn lên hàng ngũ ngôi sao có danh tiếng. Trái lại, anh thường xuyên trở thành đối tượng bị chế giễu trên mạng xã hội, thậm chí bị gọi bằng biệt danh "thái tử bất tài nhất giới giải trí".

Hình ảnh lạ lùng, lố lăng của Hướng Tả khiến khán giả không thể cảm nổi. Ảnh: Sina

Nguồn: Sina, Sohu