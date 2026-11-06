Chị Đẹp cưới chồng với 1 con gà và 2 chai bia, đến ngày ly hôn chấp nhận từ bỏ hàng nghìn m2 đất để đổi lấy 1 điều

Cuộc hôn nhân của Chị Đẹp này rạn nứt sau khi cô sinh con trai đầu lòng.

Ninh Tịnh sinh năm 1972, là "chị đại" nổi tiếng của showbiz Trung Quốc. Cô bước chân vào showbiz với vai trò diễn viên từ năm 19 tuổi. 3 năm sau, Ninh Tịnh nổi đình nổi đám khi lên ngôi Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc) tại LHP San Sebastian (Tây Ban Nha) với tác phẩm Pháo Đả Song Đăng.

Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với loạt tác phẩm truyền hình như Lữ Bố Và Thái Văn Cơ, Hiếu Trang Bí Sử, Thiên Hạ Vô Song, Lục Chỉ Cầm Ma... Cô từng được trao danh hiệu Ảnh hậu 13 lần tại các giải thưởng diễn xuất danh giá của Trung Quốc và quốc tế. Nhiều vai diễn kinh điển của Ninh Tịnh được đưa vào giảng dạy ở các trường nghệ thuật như vai Điêu Thuyền trong Lữ Bố Và Thái Văn Cơ, Triệu Cơ trong Lã Bất Vi, Đại Ngọc Nhi trong Hiếu Trang Bí Sử.



Ninh Tịnh từng là mỹ nhân cổ trang đình đám Cbiz. Ảnh: Sina.

Tại Cbiz, cô được biết đến là nữ diễn viên có cá tính mạnh, dám từ chối "quy tắc ngầm" trong nghề, thậm chí không ngại xé mặt đội ngũ làm phim hay bất kỳ ai có thái độ ứng xử tệ với mình. Sự thẳng thắn của Ninh Tịnh thể hiện rất rõ khi cô bị so sánh với Củng Lợi. Chẳng ngại "var chạm" đồng nghiệp, người đẹp tuyên bố: "Củng Lợi nổi tiếng ở thế giới thế nào tôi không biết. Nhưng tôi sẽ trở thành diễn viên giỏi nhất". Đến lúc tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2020, khi được đạo diễn yêu cầu giới thiệu tên tuổi, điểm nổi bật của bản thân, Ninh Tịnh cho biết: "Chị mà còn phải giới thiệu ư? Mọi người không biết chị là ai sao? Thế thì hơn 30 năm đóng phim của chị công cốc cả rồi".

Cô có cá tính mạnh, nghĩ gì nói đó không sợ mếch lòng ai. Ảnh: Sina.

Về đời tư, Ninh Tịnh là mẹ đơn thân 15 năm qua. Theo nữ diễn viên, vào năm 1996, khi tham gia bộ phim Thung Lũng Sông Hồng, cô gặp gỡ nam diễn viên người Mỹ Paul Kersey. Đến Valentine năm 1997, cả hai đăng ký kết hôn tại Los Angeles (Mỹ). Đám cưới của họ chỉ có 1 con gà nướng cùng 2 chai bia.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn của Ninh Tịnh không kéo dài được bao lâu. Rạn nứt giữa Ninh Tịnh và chồng Tây xảy ra khi con trai đầu của họ ra đời vào năm 1998. Trong thời gian ở cữ, Ninh Tịnh muốn uống canh nóng nhưng chồng lại đưa nước lạnh cùng vitamin. Khi con khóc, cô muốn ôm dỗ dành, nhưng chồng kiên quyết áp dụng phương pháp để trẻ tự nín khóc theo kiểu phương Tây. Paul muốn đưa con về Mỹ để theo đuổi con đường giáo dục tinh hoa, còn Ninh Tịnh kiên quyết cho rằng con mình phải sống ở Trung Quốc. Khoảng cách địa lý kéo dài cùng những bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con khiến cả hai ngày càng xa cách.

Năm 2005, cả hai bắt đầu sống ly thân. Đến năm 2011, Ninh Tịnh và chồng Tây ký đơn ly hôn. Đáng lẽ nữ diễn viên sẽ được chia nửa trang trại rộng hàng nghìn m2 tại Minnesota, nhưng cô chấp nhận từ bỏ. Điều duy nhất nữ diễn viên kiên quyết muốn có khi chấm dứt hôn nhân là quyền nuôi con trai. Khi ấy, Lôi Nạp mới 13 tuổi, lớn lên tại Mỹ và gần như không thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Ninh Tịnh không lấy 1 đồng tài sản của chồng Tây khi ly hôn. Cô chỉ muốn quyền nuôi dưỡng con trai. Ảnh: Sina.

Sau khi có được quyền nuôi con, Ninh Tịnh đưa Lôi Nạp về quê nhà Trung Quốc. Nếu là những gia đình nghệ sĩ khác, họ sẽ đưa con trai vào trường quốc tế. Nhưng Ninh Tịnh lại cho con vào học tại trường trung học công lập bình thường ở Thượng Hải (Trung Quốc). Cô từ chối các dự án phim, tạm ngừng công việc gần hai năm để dành thời gian dạy con tiếng Trung từ những chữ cái và phiên âm cơ bản nhất. Khi con trai 16 tuổi, Ninh Tịnh đưa thẳng cậu bé đến nhà hàng của người quen để làm phục vụ. Lôi Nạp phải lau bàn, bưng bê, thậm chí bị bỏng vì nước canh nóng để kiếm tiền đi du học.

Sau này, Lôi Nạp thi đỗ Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, theo học chuyên ngành tài chính. Suốt bốn năm đại học, Lôi Nạp phải đi rửa bát, phát tờ rơi và làm thêm tại quán cà phê để có tiền đóng học phí, trả tiền thuê nhà và sinh hoạt.

Sau khi tốt nghiệp, dù nhận được lời mời làm việc từ Phố Wall, Lôi Nạp không lựa chọn ở lại Mỹ mà thu dọn hành lý trở về Thượng Hải để sống với mẹ. Con trai Ninh Tịnh làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đi tàu điện ngầm và tăng ca như bao nhân viên văn phòng khác. Các đoàn phim và công ty quản lý từng nhiều lần ngỏ lời mời Lôi Nạp vào showbiz đóng phim và quay show, nhưng anh từ chối với lý do muốn làm người bình thường, không muốn bị gắn mác "con trai của minh tinh".

Chị Đẹp không tái hôn, làm mẹ đơn thân nuôi con trai 15 năm qua. Ảnh: Sina.

Năm 2026, ở tuổi 54, Ninh Tịnh vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô có công ty riêng đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh, có thương hiệu chăm sóc da nổi tiếng và nữ diễn viên còn mở một bệnh viện ở quê nhà Quý Châu (Trung Quốc) với mục đích từ thiện.

Ninh Tịnh tự gây dựng gia sản cho bản thân, không dựa vào đàn ông. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, QQ