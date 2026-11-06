Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ly hôn vì tòm tem với bạn diễn sau lưng vợ, nay công khai hẹn hò người mẫu kém 19 tuổi

Cặp đôi này đã tung ảnh selfie tình tứ trên sân tennis để chính thức công khai mối quan hệ tình cảm của mình vào sáng nay.

Vào ngày 20/10, Lưu Khải Uy - chồng cũ của "tiểu hoa đán" Dương Mịch - được cho biết đã có bạn gái mới. Anh bị bắt gặp tay trong tay tình tứ đi đánh pickleball, ăn chung 1 bát mỳ và qua đêm tại nhà người mẫu Lê Kỷ Quân. Trước nghi vấn hẹn hò, cặp sao đều giữ im lặng. Tuy nhiên, đến sáng 6/11, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân đã chính thức công khai chuyện tình cảm của mình.

Theo đó, cặp đôi đã bị "team qua đường" tung ảnh mặc đồ đôi ton-sur-ton, ôm ấp sát rạt khi đi xem tennis cùng nhau. Không thèm giấu giếm nữa, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân cũng ngay lập tức đăng ảnh selfie tình tứ. Từ thái độ của cả hai, có thể thấy Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân rất coi trọng mối quan hệ này, và cư dân mạng cũng đã gửi lời chúc phúc đến họ.

Bị "team qua đường" tung ảnh hẹn hò trên sân tennis...

... Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân lập tức đăng luôn ảnh selfie tình tứ bên nhau để công khai mối quan hệ tình cảm. Ảnh: QQ.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên nhất là diện mạo của Lưu Khải Uy ở tuổi 52. Mặc dù đã ngoài 50 tuổi, anh vẫn rất trẻ trung và điển trai. Trên khuôn mặt nam diễn viên hầu như không có nhiều nếp nhăn lão hóa. Khi đứng cạnh bạn gái mới, hoàn toàn không thể nhận ra sự chênh lệch gần 20 tuổi giữa Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân.

Đã ngoài 50 tuổi, Lưu Khải Uy vẫn vô cùng phong độ, trẻ trung. Ảnh: Sina.

Lê Kỷ Quân sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Bách Khoa Hong Kong (Trung Quốc) rồi vào showbiz với vai trò người mẫu. Lê Kỷ Quân kém Lưu Khải Uy 19 tuổi. Trước đây, cô từng hẹn hò với 1 người đàn ông ngoại quốc không hoạt động trong giới giải trí suốt 6 năm. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm nay, người đẹp bất ngờ thông báo chia tay.

Chỉ khoảng một tháng sau khi trở lại cuộc sống độc thân, Lê Kỷ Quân được cho là đã trúng tiếng sét ái tình với Lưu Khải Uy trong một buổi tụ tập chơi pickleball của giới nghệ sĩ. Theo các nguồn tin, Lê Kỷ Quân vốn không thiếu người theo đuổi nhưng hiện được cho là dành tình cảm đặc biệt sâu đậm cho Lưu Khải Uy. Dù chênh lệch nhau tới 20 tuổi, cả hai vẫn không hề có khoảng cách vì chung sở thích vận động và thường xuyên cùng nhau chơi thể thao. Lê Kỷ Quân đánh giá cao sự trưởng thành, chín chắn và quan tâm, chăm sóc nửa kia của Lưu Khải Uy. Cô cảm thấy anh mang lại cảm giác an toàn trong tình yêu. Nguồn tin còn tiết lộ người đẹp hiện si mê Lưu Khải Uy quên lối về, thậm chí từng tâm sự với những người bạn thân rằng cô tin anh là người đàn ông tốt nhất mà mình từng gặp trong đời.

Người mẫu 9X hiện si mê Lưu Khải Uy quên lối về, thậm chí từng tâm sự với những người bạn thân rằng cô tin anh là người đàn ông tốt nhất mà mình từng gặp trong đời. Sohu.

Lưu Khải Uy sinh năm 1974, từng được mệnh danh là "nam thần của các bà nội trợ" với những tác phẩm truyền hình thành công như Gia Đình Vui Vẻ, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Như Ý, Cạm Bẫy Tình Thù, Bí mật Của Người Vợ, Thiên Kim Nữ Tặc...

Lưu Khải Uy và Dương Mịch đăng ký kết hôn vào cuối năm 2013, tổ chức đám cưới vào đầu năm 2014 ở đảo Bali, Indonesia. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm chung sống, Lưu Khải Uy đã ngoại với bạn diễn Vương Âu trên phim trường. Đến năm 2018, Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn. Nam diễn viên giành quyền nuôi con gái Tiểu Gạo Nếp và đưa bé về Hong Kong (Trung Quốc) sống với nhà nội. Vụ bê bối khiến hình tượng quý ông vạn người mê của Lưu Khải Uy sụp đổ, giới sản xuất Đại lục cũng tiến hành tẩy chay ngầm, không mời anh đóng phim. Năm 2022, ngôi sao hết thời này nhận lời tham gia show giải trí Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với hy vọng vực dậy danh tiếng, nhưng lại sớm bị loại.

Lưu Khải Uy ngoại tình với Vương Âu, khiến hôn nhân của anh và Dương Mịch đổ vỡ. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, QQ