Song Hye Kyo vừa trao trái tim cho 1 người

Mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và nhân vật này đang trở thành chủ đề nóng khiến cả MXH phải ồn.

Sáng 6/11, tờ Topstarnews cho hay, Shin Min Ah vừa chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh bìa tạp chí kỹ thuật số hợp tác cùng Elle. Qua bộ ảnh mới coong, Shin Min Ah 1 lần nữa khẳng định đẳng cấp của 1 tượng đài nhan sắc bằng vẻ đẹp sang trọng, kiêu kỳ và khí chất đài các ít ai có được. Mái tóc đen dài gợn sóng buông xõa tự nhiên càng làm tôn lên đường nét sắc sảo cùng làn da trắng sứ của nữ diễn viên.

Ở góc ảnh chụp nghiêng đầy nghệ thuật, Shin Min Ah gây ấn tượng khi diện chiếc áo blazer màu kem thanh lịch với đường xẻ cổ sâu quyến rũ, khéo léo khoe ra bờ vai thon gọn cuốn hút. Đôi mắt hút hồn hòa quyện hoàn hảo với sống mũi cao thanh tú đã tạo nên 1 tổng thể vừa xinh đẹp quyến rũ nhưng cũng không kém phần sang chảnh.

Đặc biệt, “thánh soi” nhanh chóng phát hiện Song Hye Kyo đã thả tim dồn dập ngay dưới bài đăng mới của Shin Min Ah. Không chỉ nhấn like ủng hộ, mỹ nhân họ Song còn nhiệt tình bình luận bên dưới bài đăng. Đáng nói, Song Hye Kyo dùng hẳn biểu tượng hình trái tim để thể hiện sự tán thưởng trước visual cuốn hút của bà xã Kim Woo Bin. Trên các diễn đàn trực tuyến, netizen còn đang nói vui rằng, mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời cũng phải mê mẩn, sốc visual khi chiêm ngưỡng diện mạo Shin Min Ah.

Song Hye Kyo không chỉ nhấn like bài đăng mới của Shin Min Ah mà còn nhiệt tình bình luận bằng icon trái tim nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho đàn em. Ảnh: X

Shin Min Ah phủ kín truyền thông với loạt ảnh và clip mới đăng lên trên trang cá nhân. Nguồn: IGNV

Shin Min Ah toát ra vẻ đẹp thanh lịch và đầy khí chất trong bộ ảnh tạp chí thực hiện cho Elle. Ảnh: IGNV

Cô xinh đẹp từ mọi góc độ, thu hút mọi ánh nhìn trong từng khoảnh khắc. Góc nghiêng hoàn mỹ của Shin Min Ah cũng làm cho người hâm mộ khó lòng rời mắt. Ảnh: IGNV

Mối quan hệ thân thiết giữa Song Hye Kyo - Shin Min Ah đã khiến dân mạng dậy sóng. Ảnh: Nate

Còn nhớ hồi tháng 9 năm nay, Song Hye Kyo cũng từng gây sốt khi thả tim lia lịa dưới đoạn clip hậu trường đầy xinh đẹp và cuốn hút của Shin Min Ah. Cũng từ đây, mối quan hệ giữa 2 nữ thần đình đám của làng giải trí Hàn bỗng thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng châu Á. Được biết, do Song Hye Kyo - Shin Min Ah chưa từng hợp tác với nhau trong quá khứ nên màn tương tác “thả tim” trên đây mới khiến dân mạng tò mò, dậy sóng tới như vậy.

Hồi tháng 9, Song Hye Kyo gây bão khi vội nhấn like cho bài đăng của Shin Min Ah. Ảnh: Naver

Ngay lập tức, truyền thông Hàn đã nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu về mối quan hệ của Song Hye Kyo - Shin Min Ah và phát hiện ra rằng thì ra 2 ngôi sao đã follow với nhau từ rất lâu trước đó. Trên mạng xã hội, họ thỉnh thoảng cũng nhấn like các bài đăng ghi lại hoạt động của đối phương. Còn nhớ cách đây 3 năm khi Shin Min Ah tung bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 39, mỹ nhân họ Song cũng vào thả tim mỏi tay cho đàn em.

Chính từ những màn tương tác như vậy mà người hâm mộ khắp nơi hiện đang hy vọng sẽ sớm được chứng kiến màn hợp tác trên màn ảnh giữa Song Hye Kyo - Shin Min Ah trong tương lai không xa.

Hóa ra Song Hye Kyo - Shin Min Ah đã theo dõi nhau trên MXH từ lâu, còn thỉnh thoảng nhấn like cho bài đăng của đối phương. Ảnh: X

Shin Min Ah sinh năm 1984, là diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc. Cô có gương mặt đẹp, đôi mắt cười và má lúm duyên dáng. Từ năm 14 tuổi, Shin Min Ah với thân hình chuẩn như siêu mẫu đã tham gia đóng quảng cáo và MV ca nhạc cho các nam ca sĩ nổi tiếng.

Nhờ thành công của các bộ phim hài tình cảm như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Arang Sử Đạo Truyện, My Love, My Bride, Hometown Cha-Cha-Cha... giờ đây Shin Min Ah được mệnh danh là “nữ hoàng phim rom-com” xứ Hàn.

Nữ diễn viên họ Shin gặt hái được vô số thành công trong các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: X

Trong khi đó, Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Nguồn: X, Naver