Bạn thân V (BTS) bị bóc trần "mắc bệnh ngôi sao", có thái độ khó chấp nhận trên máy bay?

Đến nay, phía nam diễn viên Ký Sinh Trùng chưa lên tiếng về tin đồn "mắc bệnh ngôi sao", cư xử thô lỗ này.

Mới đây, bài đăng ẩn danh về cuộc chạm trán giữa 1 tiếp viên hàng không và nam diễn viên Choi Woo Sik đã gây bão mạng. Cụ thể, tiếp viên hàng không viết: "Lúc anh ta lên máy bay, tôi không nhận ra anh ta, nên sau khi chào hỏi, tôi đến chỗ anh ta để lấy đơn đặt đồ ăn. Nhưng anh ta chỉ cau mày và nói với quản lý của mình 'Anh đang làm gì vậy? Họ đang nói chuyện với tôi' và tỏ vẻ khó chịu. Tôi tự hỏi tên khốn này là ai, và sau khi xem danh sách hành khách, tôi thấy tên anh ta là Choi Woo Sik".

Bài đăng này đã khiến nhiều cư dân mạng Hàn Quốc bàn tán không ngớt. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên, bởi mới hè năm nay, bạn thân V (BTS) vướng cáo buộc phân biệt chủng tộc người hâm mộ ở Paris Fashion Week. Số khác lại tỏ ra thận trọng, khuyên netizen nên bình tĩnh trước bài đăng ẩn danh chưa được xác minh. Đến nay, phía nam diễn viên Ký Sinh Trùng chưa lên tiếng về tin đồn "mắc bệnh ngôi sao", cư xử thô lỗ này.

Ảnh: X

Choi Woo Sik bị gọi tên trong bài đăng ẩn danh của tiếp viên hàng không. Ảnh: X

Choi Woo Sik sinh ngày 26/3/1990 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh chuyển đến Canada sinh sống từ nhỏ và từng sử dụng tên tiếng Anh là Edward Choi. Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, nụ cười ấm áp cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, Choi Woo Sik đã trở thành một trong những gương mặt được yêu thích của màn ảnh Hàn Quốc.

Về sự nghiệp, Choi Woo Sik bắt đầu hoạt động diễn xuất vào năm 2011 và dần gây chú ý qua các bộ phim như Set Me Free, Train to Busan, The Witch: Part 1. The Subversion... Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh đến với bộ phim Ký Sinh Trùng của đạo diễn Bong Joon Ho, tác phẩm giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes và giải Oscar cho Phim hay nhất. Trong phim, anh đảm nhận vai Kim Ki Woo, góp phần đưa tên tuổi mình đến gần hơn với khán giả quốc tế. Ngoài điện ảnh, anh còn ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như Our Beloved Summer và A Killer Paradox.

Choi Woo Sik ghi dấu ấn đậm nét trong tác phẩm giành giải Oscar Ký Sinh Trùng. Ảnh: X

Đặc biệt, Choi Woo Sik là thành viên của hội bạn thân nổi tiếng Wooga Family, gồm Park Seo Joon, Park Hyung Sik, V (BTS), Peakboy. Tình bạn giữa Choi Woo Sik và V (BTS) được người hâm mộ đặc biệt yêu mến bởi sự thân thiết, những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau và sự ủng hộ chân thành dành cho đối phương. Cả hai từng cùng xuất hiện trong chương trình In the SOOP: Friendcation, mang đến những giây phút đời thường đáng yêu, giúp khán giả hiểu hơn về tình bạn của hội Wooga.

Ảnh: X

Wooga là hội bạn thân thiết nổi tiếng showbiz Hàn. Ảnh: X

Ảnh: X

Choi Woo Sik và V (BTS) đặc biệt thân thiết với nhau, đồng hành trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo

