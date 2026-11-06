Kim Ji Won nóng lòng công khai chuyện yêu đương lắm rồi?

Cư dân mạng không ngớt bàn tán về danh tính bạn trai của Kim Ji Won.

Thời gian gần đây, đời tư của nữ diễn viên Kim Ji Won trở thành chủ đề được nhiều cư dân mạng bàn tán. Cụ thể, nguyên nhân đến từ 1 video tổng hợp cách Kim Ji Won chỉ vào ngón đeo nhẫn trong các sự kiện gần đây.

Khi bài đăng được chia sẻ, nó ngay lập tức lan truyền rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội. Trong khi nhiều người cho rằng đoạn video này chưa đủ chứng minh điều gì, thì số khác lại liên tục suy đoán về danh tính "bạn trai" của ngọc nữ sinh năm 1992. Một số nam diễn viên nổi tiếng được gọi tên, và cũng không loại trừ khả năng Kim Ji Won đang hẹn hò với một người không phải người nổi tiếng.

Khoảnh khắc Kim Ji Won chỉ tay vào ngón nhẫn khiến dân mạng bàn tán. Clip: TikTok

"Ai là chàng trai may mắn đó?", "Liệu chúng ta có biết người cô ấy hẹn hò không?", "Tại sao tôi lại cảm thấy là Ji Chang Wook nhỉ?", "Tôi cá rằng cô ấy hẹn hò với người ngoài ngành, cô ấy có vẻ không thân thiết với người cùng ngành lắm", "Kim Woo Seok?", "Son Seok Gu?"... cư dân mạng không ngớt lời dự đoán về bạn trai của Kim Ji Won.

Danh tính bạn trai Kim Ji Won là ẩn số. Ảnh: HZ

Sinh ngày 19/10/1992 tại Seoul, Kim Ji Won bước chân vào ngành giải trí từ khá sớm. Theo Korean Film Council, cô từng được phát hiện khi còn là học sinh trung học và được đào tạo về ca hát, diễn xuất trong nhiều năm trước khi chính thức bước vào showbiz. Những ngày đầu, Kim Ji Won xuất hiện trong một số sản phẩm âm nhạc, quảng cáo và các dự án truyền hình nhỏ.

Cô từng được công chúng biết đến với biệt danh “Oran C Girl” nhờ quảng cáo nước giải khát Oran C. Sau đó, Kim Ji Won dần chuyển trọng tâm sang diễn xuất và có những bước tiến đáng kể qua các bộ phim như High Kick 3: Revenge of the Short Legged, To the Beautiful You và What's Up. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2013 khi cô đảm nhận vai Rachel Yoo trong The Heirs. Hình ảnh cô tiểu thư kiêu kỳ xinh đẹp với tóc mái bằng đã trở thành "huyền thoại" với cả 1 thế hệ khán giả châu Á.

Kim Ji Won cùng vai diễn biểu tượng. Ảnh: X

Trái với sự nổi tiếng trên màn ảnh, Kim Ji Won khá kín tiếng về đời tư. Trong quá trình đóng phim, cô thường được khán giả "đẩy thuyền" với các bạn diễn nam. Trong đó, tin đồn với Yoo Yeon Seok từng gây chú ý khi cả hai bị nghi ngờ hẹn hò sau khi hợp tác trong bộ phim Horror Stories năm 2012. Ngoài ra, cô còn được đồn đoán có quan hệ tình cảm với Park Seo Joon sau khi đóng chung trong Fight for My Way năm 2017, bởi cả hai có phản ứng hóa học rất tự nhiên và thân thiết ngoài đời.

Kim Ji Won cũng từng vướng tin đồn với Ji Chang Wook sau bộ phim Lovestruck in the City và Song Joong Ki khi hợp tác trong Arthdal Chronicles. Gần đây nhất, sau thành công của Queen of Tears, cô tiếp tục bị đồn hẹn hò với Kim Soo Hyun vì những hình ảnh được cho là có sự tương đồng trên Instagram. Tuy nhiên, các tin đồn này đều chưa được xác nhận chính thức.

Kim Ji Won vướng nhiều tin đồn với các bạn diễn như Yoo Yeon Seok,...

... Ji Chang Wook...

... hay Kim Soo Hyun. Ảnh: X

Trong một cuộc phỏng vấn với Soompi, Kim Ji Won từng chia sẻ rằng khi không làm việc, cô thích tập thể dục, đi bộ nghe nhạc, ăn những món ngon, dành thời gian bên gia đình và nghỉ ngơi. Cô cũng thích những khoảnh khắc yên tĩnh như đi bộ lúc hoàng hôn, giảm ánh sáng trong nhà, nghe nhạc và đọc sách. Đó cũng phần nào lý giải sức hút rất riêng của Kim Ji Won. Cô không phải mẫu ngôi sao liên tục xuất hiện để duy trì độ nóng. Thay vào đó, mỗi lần trở lại, nữ diễn viên lại khiến công chúng chú ý bằng một dự án chất lượng và hình ảnh mới.

Nguồn: Koreaboo