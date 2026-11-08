Nam danh hài 2 Ngày 1 Đêm đột ngột bị dừng sóng thông báo tái xuất rình rang

Ngồi trước máy quay, nam danh hài đề cập đến những tranh cãi và cúi đầu nhận lỗi thêm 1 lần nữa.

Nam diễn viên hài Jo Se Ho là gương mặt được yêu thích trên truyền hình Hàn Quốc, góp mặt trong hàng loạt chương trình như 2 Ngày 1 Đêm, You Quiz on the Block... Tuy nhiên từ cuối năm ngoái, Jo Se Ho bị cắt sóng gấp sau khi bị tố có mối quan hệ thân thiết với băng đảng xã hội đen. Đến nay, danh hài này đang từng bước trở lại showbiz, cố gỡ gạc lại hình ảnh và sự nghiệp.

Vào ngày 6/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jo Se Ho ra mắt nội dung YouTube mới hợp tác với đội ngũ sản xuất cũ của chương trình truyền hình thực tế You Quiz on the Block. Đại diện nam diễn viên cho biết Jo Se Ho đang hợp tác cùng các nhà sản xuất Kim Min Seok và Park Geun Hyung. Ban đầu, họ cân nhắc mở kênh mới, nhưng cuối cùng quyết định chỉ phát hành nội dung mới trên kênh YouTube có sẵn 110.000 người đăng ký của Jo Se Ho.

Jo Se Ho ra mắt nội dung YouTube mới hợp tác với đội ngũ sản xuất cũ của chương trình truyền hình thực tế You Quiz on the Block. Ảnh: Star Today

Nội dung mới bao gồm việc Jo Se Ho tiếp nhận câu chuyện từ người xem, trực tiếp đến các địa điểm người xem đăng ký và trò chuyện với họ. Mục đích là tái hiện lại niềm vui của những tương tác thường ngày khi gặp gỡ người đăng ký trên đường phố trong những ngày đầu của chương trình You Quiz on the Block.

Video đầu tiên đã lên sóng vào chiều tối ngày 6/11, Jo Se Ho ngồi trước máy quay và chia sẻ: "Năm 2026 là một năm ý nghĩa đối với tôi. Đó là thời điểm để nhìn lại hành trình mình đã trải qua hơn bao giờ hết. Đó là một năm ý nghĩa để tự nhìn nhận bản thân và củng cố quyết tâm cho tương lai. Trên hết, tôi cũng dành rất nhiều thời gian cho gia đình".

Jo Se Ho tái xuất trên kênh YouTube. Ảnh: Hankyung

Ngôi sao 2 Ngày 1 Đêm cũng đề cập đến những tranh cãi và cúi đầu nhận lỗi thêm 1 lần: "Tôi muốn nhân cơ hội này một lần nữa chân thành xin lỗi những người đã thất vọng và cảm thấy khó chịu vì những gì đã xảy ra lần trước. Từ nay trở đi, tôi sẽ trở thành một Jo Se Ho hành động có trách nhiệm, cẩn trọng quan sát những người xung quanh và ưu tiên các mối quan hệ của mình hơn tất cả".

Cuối cùng, Jo Se Ho tuyên bố: "Năm sau tôi sẽ bước sang tuổi 46, nhưng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ chịu trách nhiệm về bản thân và nỗ lực trở thành một Jo Se Ho có thể mang lại nụ cười và niềm vui cho tất cả mọi người. Nếu các bạn không phiền, tôi mong nhận được sự ủng hộ tiếp tục của các bạn".

Anh cúi đầu nhận lỗi thêm 1 lần nữa. Ảnh: Hankyung

Tuy nhiên, phản ứng trong phần bình luận khá lạnh nhạt. Phần lớn cư dân mạng phản hồi bằng những bình luận tiêu cực như: “Làm người nổi tiếng thật dễ dàng”, “Nếu cảm thấy không đủ tốt thì đừng lên TV”, “Ngành giải trí thật sự vô vọng”, “Anh ta vẫn chưa tỉnh ngộ”, "Đúng như dự đoán, có vẻ hơi vội vàng”... Việc Jo Se Ho đeo chiếc kính trị giá đến 3 triệu won (56 triệu đồng) trong video cũng được cho là quá khoa trương.

Jo Se Ho sinh năm 1982, là MC kiêm diễn viên hài nổi tiếng ở làng giải trí Hàn Quốc. Anh chính thức bước chân vào showbiz khi vừa tròn 19 tuổi. Theo thời gian, nam nghệ sĩ từng bước ghi dấu ấn qua hàng loạt chương trình ăn khách như Roomate, We Got Married, Weekly Idol... Trong những năm trở lại đây, anh nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả châu Á nhờ màn xuất hiện ở 2 Ngày 1 Đêm, You Quiz on the Block...

Jo Se Ho trở nên nổi tiếng nhờ nhiều chương trình truyền hình ăn khách. Ảnh: Naver

Hồi cuối năm ngoái, nghệ sĩ họ Jo đã phải đối mặt với cú sốc lớn trong sự nghiệp. Nguồn cơn của bê bối xuất phát từ 1 tài khoản ẩn danh tố Jo Se Ho thường xuất hiện tại cơ sở kinh doanh do phần tử xã hội đen họ Choi điều hành. Đáng chú ý, Choi dính líu tới loạt hoạt động cờ bạc phi pháp và rửa tiền. Hình ảnh nam nghệ sĩ hài sinh năm 1982 chụp chung, ôm, trò chuyện thân thiết với ông Choi đã khơi dậy nghi vấn. Không chỉ bị tố quan hệ thân thiết với băng đảng xã hội đen, Jo Se Ho còn dính cáo buộc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền phi pháp của tổ chức tội phạm này.

Công ty quản lý giải thích Choi chỉ là người quen bình thường của Jo Se Ho, đồng thời bác bỏ thông tin nam diễn viên hài có liên quan tới các hoạt động rửa tiền. Thế nhưng phía người tố cáo sau đó đã tung thêm được nhiều bằng chứng bất lợi cho Jo Se Ho, khiến nam MC càng bị công chúng chỉ trích dữ dội hơn. Giữa tâm bão scandal, nam danh hài quyết định rút khỏi 2 chương trình bao gồm 2 Ngày 1 Đêm và You Quiz on the Block mà anh đang tham gia. Phải tới tận tháng 8 năm nay, Jo Se Ho mới lặng lẽ trở lại hoạt động, nhưng vừa trở lại chưa được bao lâu thì lại sắp rơi vào cảnh thất nghiệp.

Hình ảnh Jo Se Ho thân thiết bên thành viên băng đảng xã hội đen đã khiến dư luận Hàn bùng nổ phẫn nộ. Ảnh: X

Ngoại hình Jo Se Ho cũng đã thay đổi đáng kể sau khi gặp phải biến cố lớn trong sự nghiệp. Cách đây không lâu, tờ Newsen đã công bố hình ảnh hiện tại của nam nghệ sĩ hài họ Jo. Ngay lập tức, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào màn thay đổi diện mạo đáng kinh ngạc của danh hài sinh năm 1982 chỉ sau 1 thời gian ngắn. Theo đó, Jo Se Ho ở hiện tại bỗng dưng phát tướng, tăng cân vù vù so với thời gian trước, khiến cho nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Đáng nói, hồi năm 2020, Jo Se Ho đã nỗ lực giảm 16kg. Và nhiều năm sau đó, anh vẫn duy trì được vóc dáng thon thả nhờ chế độ ăn uống khoa học cùng tập luyện thể thao. Thế nhưng, tới nay nam nghệ sĩ 8X lại gặp phải tình trạng tăng cân mất kiểm soát, khiến gương mặt trở nên béo múp, tròn trịa trông thấy, có xu hướng quay lại giống như hồi trước khi giảm cân. Truyền thông cùng khán giả xứ kim chi đưa ra suy đoán rằng có thể Jo Se Ho gặp phải vấn đề tâm lý sau khi phải đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn nhất sự nghiệp nên mới tăng cân vùn vụt.

Cách đây ít lâu, Jo Se Ho lộ diện với gương mặt tròn xoe do tăng cân vùn vụt trong hình ảnh mới (ảnh trái), trông khác “1 trời 1 vực” so với diện mạo trước kia. Ảnh: Naver

Nguồn: Hankyung