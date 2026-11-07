Nguyễn Yến Trang chính thức đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Sau hành trình dài tìm kiếm, chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có chủ nhân.

Tối 7/11, Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại Hải Phòng với sự tranh tài của 25 thí sinh. Sau hành trình dài với nhiều vòng thi và thử thách, các cô gái bước vào đêm thi quyết định để tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Trải qua các phần thi đồng diễn, trình diễn áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội, Top 5 chung cuộc đã chính thức được gọi tên. Những người đẹp xuất sắc giành tấm vé bước tiếp là Đinh Hoàng Gia Linh, Nguyễn Yến Trang, Đặng Thị Ngọc Lan, Lê Phương Nghi và Trần Xuân Khánh Linh.

Việc góp mặt trong Top 5 đồng nghĩa với việc 5 thí sinh đã tiến rất gần đến chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Tuy nhiên, chặng đua cuối cùng vẫn còn nhiều thử thách khi các cô gái phải bước vào phần thi ứng xử. Đây là cơ hội để từng người thể hiện tư duy, khả năng phản biện, bản lĩnh sân khấu cũng như quan điểm cá nhân trước những vấn đề trong cuộc sống và xã hội.

Top 5 chung cuộc của Hoa hậu Việt Nam lộ diện

Sau khi công bố các giải phụ, top 3 Hoa hậu Việt Nam được gọi tên là: Trần Xuân Khánh Linh, Nguyễn Yến Trang và Lê Phương Nghi.

Người đẹp Lê Phương Nghi

Người đẹp Nguyễn Yến Trang

Người đẹp Trần Xuân Khánh Linh

Cuối cùng, Nguyễn Yến Trang được công bố là Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh. "Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.

Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo thí sinh, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới. Khép lại phần thi ứng xử, người đẹp khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".