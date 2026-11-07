Tài sản lớn nhất của Khánh Thi - Phan Hiển

Đây chính là niềm tự hào lớn nhất của Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều năm cống hiến.

Nhiều năm gắn bó với dancesport, Khánh Thi - Phan Hiển không chỉ trở thành cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Việt mà còn góp phần tạo nên những dấu mốc đáng nhớ cho khiêu vũ thể thao nước nhà. Nếu Khánh Thi từng là vận động viên giàu thành tích, sau đó lui về làm huấn luyện viên để dìu dắt thế hệ kế cận thì Phan Hiển tiếp tục nối dài bảng vàng bằng những tấm huy chương ở đấu trường quốc tế.

Nữ kiện tướng dancesport, 3 lần nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Khánh Thi sinh năm 1982, từng tốt nghiệp thủ khoa trường múa và có thời gian hoạt động tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam trước khi chuyển hướng sang khiêu vũ thể thao. Cô cùng bạn nhảy Chí Anh có khoảng 5 năm học tập tại Pháp và một số nước châu Âu, trước khi trở về Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp.

Năm 2005, Khánh Thi - Chí Anh trở thành một trong những cặp vận động viên đầu tiên của Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế ở SEA Games. Trong giai đoạn kết hợp, cả hai liên tục giành chức vô địch toàn năng quốc gia từ năm 2005 đến 2009, từng lọt top 10 giải vô địch châu Á và đạt vị trí thứ tư tại SEA Games 24. Đây là những dấu mốc đáng chú ý trong thời kỳ dancesport còn là bộ môn khá mới mẻ với công chúng trong nước.

Sau khi kết thúc mối quan hệ với Chí Anh, Khánh Thi vào TP.HCM và kết hợp cùng Phan Hiển. Ngay trong năm 2009, cặp đôi đã gây tiếng vang khi giành hai Huy chương Vàng tại Asian Indoor Games. Thành tích này cũng góp phần đưa Phan Hiển trở thành kiện tướng dancesport khi mới 16 tuổi.

Từ khi còn là vận động viên, Khánh Thi đã là gương mặt hàng đầu của bộ môn khiêu vũ

Đến năm 2011, Khánh Thi quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện. Từ năm 2017, cô đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển dancesport quốc gia, trực tiếp đào tạo và dẫn dắt các vận động viên tham gia những giải đấu lớn. Năm 2022, nữ kiện tướng còn đứng ra tổ chức cuộc thi Vô địch Thế giới mở rộng Đông Nam Á tại Việt Nam, góp phần tạo thêm cơ hội giao lưu, cọ xát cho các vận động viên trong khu vực.

Đặc biệt, Khánh Thi còn trở thành trọng tài quốc tế đầu tiên tại Việt Nam sở hữu chứng chỉ WDSF PD do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới cấp. Đây là dấu mốc đáng chú ý, cho thấy vị thế và quá trình hoạt động chuyên môn lâu dài của cô trong lĩnh vực dancesport.

Khánh Thi có 3 lần nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 2009, 2022 và 2026 nhờ những đóng góp bền bỉ từ vận động viên cho đến làm huấn luyện viên.

Khánh Thi 3 lần nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 2009, 2022 và 2026

Phan Hiển sở hữu "kho vàng" thành tích

Trong quá trình đồng hành thi đấu cùng nhau, Khánh Thi và Phan Hiển dần nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ giữa nữ kiện tướng hơn bạn trai 11 tuổi, đồng thời từng là huấn luyện viên của anh, khiến chuyện tình này trở thành chủ đề được bàn luận trong thời gian dài.

Cả hai từng đối diện với không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Sự chênh lệch tuổi tác, mối quan hệ cô trò và những áp lực xoay quanh chuyện tình cảm khiến hành trình bên nhau không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn lựa chọn đồng hành, cùng xây dựng sự nghiệp lẫn tổ ấm riêng. Năm 2022, sau nhiều năm gắn bó và có hai con chung, cặp đôi tổ chức đám cưới. Tháng 9/2023, gia đình đón thêm thành viên mới.

Khánh Thi và Phan Hiển từ cô - trò thành vợ - chồng, nắm tay nhau vượt qua nhiều sóng gió

Mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở vai trò vợ chồng. Khánh Thi vẫn là người đồng hành về chuyên môn, theo sát quá trình tập luyện và thi đấu của Phan Hiển. Trong khi đó, nam vận động viên cũng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của bà xã.

Phan Hiển từng giành Huy chương Vàng nội dung Latin Jive tại SEA Games 30 năm 2019. Đến SEA Games 31 năm 2022, Phan Hiển cùng bạn nhảy Thu Hương tạo nên dấu mốc ấn tượng khi giành liên tiếp ba Huy chương Vàng ở nội dung năm điệu toàn năng Latin, điệu đơn Paso Doble và điệu đơn Jive. Đây là thành tích đặc biệt đáng nhớ của dancesport Việt Nam tại kỳ đại hội tổ chức trên sân nhà.

Không dừng lại ở SEA Games, Phan Hiển tiếp tục ghi dấu ấn tại các giải đấu quốc tế. Năm 2024, anh cùng Thu Hương lọt top 10 World Open Latin, qua đó trở thành cặp vận động viên dancesport Việt Nam đầu tiên vươn lên vị trí thứ 41 trên bảng xếp hạng thế giới ở thời điểm đó.

Dấu mốc đáng nhớ nhất trong những năm gần đây đến vào năm 2025, khi Phan Hiển cùng bạn nhảy Đặng Thu Hương làm nên lịch sử cho thể thao nước nhà. Tại Giải Vô địch Thế giới Show Dance Latin do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức tại Mỹ, bộ đôi xuất sắc giành huy chương đồng.

Không chỉ tỏa sáng trên sàn đấu, Phan Hiển còn góp phần đưa dancesport đến gần hơn với công chúng. Ông xã Khánh Thi thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí và các hoạt động quảng bá bộ môn, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Phan Hiển sở hữu thành tích thi đấu đáng ngưỡng mộ

Đằng sau những kết quả ấy là sự đồng hành bền bỉ của Khánh Thi. Cô không chỉ lên kế hoạch tập luyện, tìm kiếm huấn luyện viên quốc tế mà còn theo sát chồng trong các chuyến thi đấu nước ngoài. Có thời điểm, nữ kiện tướng phải đảm nhận cùng lúc nhiều công việc từ huấn luyện, chuẩn bị chuyên môn đến hậu cần cho vận động viên.

Với Khánh Thi và Phan Hiển, tài sản lớn nhất có lẽ không nằm ở vật chất hay những gì họ sở hữu, mà là hành trình nhiều năm bền bỉ mang vinh quang về cho thể thao nước nhà. Mỗi tấm huy chương, mỗi lần chinh phục một cột mốc mới trên đấu trường quốc tế đều là thành quả của cả quá trình nỗ lực, hy sinh và cống hiến cho dancesport Việt Nam.

Bên cạnh những danh hiệu đáng tự hào ấy, điều quý giá hơn cả chính là tình yêu và sự đồng hành mà cả hai dành cho nhau. Từ những ngày đối diện với ánh nhìn hoài nghi của dư luận đến áp lực trong sự nghiệp, họ vẫn nắm tay nhau đi qua những giai đoạn khó khăn, vừa là bạn đời, vừa là cộng sự trên hành trình theo đuổi đam mê.

Khánh Thi và Phan Hiển không chỉ là vợ chồng nhận nhiều chú ý của showbiz Việt, mà còn là cặp đôi tạo nên những dấu mốc đáng nhớ cho khiêu vũ thể thao nước nhà

Ảnh: FBNV