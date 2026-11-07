Hoa hậu Việt đình đám sang Mỹ bán hoa, bí mật sinh 2 con

Cuộc sống của nàng hậu sau khi rút khỏi showbiz đã có nhiều thay đổi.

Từ người mẫu chưa tạo dấu ấn đến Hoa hậu đình đám Vbiz

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu, tham gia một số cuộc thi nhan sắc và xuất hiện tại Vietnam's Next Top Model 2010. Tuy nhiên, phải đến năm 2015, tên tuổi người đẹp mới thực sự bùng nổ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng nổi bật cùng thần thái tự tin, Phạm Hương nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón. Cũng trong năm 2015, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe tại Mỹ. Dù không lọt vào top chung cuộc, hành trình của người đẹp vẫn tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Những hình ảnh hậu trường, phong cách thời trang và màn thể hiện tự tin của cô liên tục được khán giả trong nước chú ý.

Phạm Hương là thí một trong những thí sinh hút truyền thông bậc nhất tại Miss Universe 2015

Sau cuộc thi quốc tế, sự nghiệp của Phạm Hương bước vào giai đoạn thăng hoa. Cô xuất hiện dày đặc tại các sự kiện, trở thành gương mặt quảng cáo được nhiều thương hiệu lựa chọn và tham gia loạt chương trình giải trí. Đáng chú ý, vai trò huấn luyện viên The Face Vietnam giúp nàng hậu càng củng cố sức hút. Thời điểm ấy, Phạm Hương được truyền thông và khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "Hoa hậu quốc dân".

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, người đẹp còn từng có kinh nghiệm giảng dạy ngành Marketing. Hình ảnh một Hoa hậu có phong thái mạnh mẽ, chủ động và khả năng làm chủ sân khấu giúp cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nhan sắc Việt thời điểm đó.

Phạm Hương gầy dựng sự nghiệp rực rỡ sau danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Bất ngờ sang Mỹ, bí mật sinh 2 con, danh tính chồng gây chú ý

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, tháng 8/2018, Phạm Hương bất ngờ thông báo sang Mỹ với lý do điều trị bệnh tuyến giáp kết hợp nghỉ ngơi. Quyết định tạm dừng các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau đó, nàng hậu gần như rút khỏi showbiz, dần chuyển sang cuộc sống kín tiếng tại nước ngoài.

Tháng 12/2019, Phạm Hương khiến công chúng bất ngờ khi lần đầu công khai con trai đầu lòng tên Maximus. Thời điểm ấy, cậu bé đã tròn một tuổi, đồng nghĩa nàng hậu đã giữ kín chuyện mang thai và sinh con trong suốt một thời gian dài. Cô từng chia sẻ muốn có tâm lý thoải mái trong hành trình làm mẹ, tránh để những ồn ào đời tư ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần.

Đến tháng 9/2021, người đẹp tiếp tục thông báo đã đón con trai thứ hai, đặt tên bé là Apollo. Nhóc tỳ chào đời vào tháng 7 cùng năm nhưng phải sau đó hai tháng, Phạm Hương mới chia sẻ tin vui với người hâm mộ. Từ đây, cô cởi mở hơn trong việc đăng tải hình ảnh các con, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai quý tử.

Phạm Hương lần lượt sinh con sau khi sang Mỹ sống

Bên cạnh chuyện làm mẹ, danh tính người bạn đời của Phạm Hương cũng là chủ đề khiến công chúng tò mò. Sau nhiều năm giữ kín, vào năm 2024, nàng hậu xác nhận chồng mình là doanh nhân Bobby Trần. Theo các thông tin được truyền thông đăng tải, anh hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và đầu tư tại Mỹ, đồng thời giữ vị trí điều hành doanh nghiệp.

Phạm Hương từng cho biết cô hạn chế công khai diện mạo ông xã bởi anh không hoạt động trong showbiz và mong muốn có cuộc sống bình dị. Nàng hậu từng chia sẻ: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".

Phạm Hương từng dắt chồng về Việt Nam chụp bộ ảnh kỷ niệm

Rời xa showbiz, tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh hoa tại Mỹ

Sau khi sang Mỹ, Phạm Hương gần như không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Thay vào đó, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con trai, vun vén tổ ấm và tận hưởng nhịp sống riêng. Trên mạng xã hội, người đẹp thường chia sẻ hình ảnh không gian sống rộng rãi, những dịp gia đình quây quần và các hoạt động thường ngày của hai bé Maximus, Apollo.

Đáng chú ý, bên cạnh công việc nội trợ, Phạm Hương còn chuyển hướng sang kinh doanh. Nàng hậu mở cửa hàng hoa tươi tại Mỹ, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về hoa, các sản phẩm được sắp đặt và không gian cửa hàng.

Phạm Hương mở shop hoa tại Mỹ

Hồi tháng 8 vừa qua, Phạm Hương còn cho thấy tham vọng phát triển công việc theo hướng chuyên nghiệp hơn khi lấn sân sang mảng thiết kế và trang trí hoa cho đám cưới, sự kiện. Trên trang giới thiệu dịch vụ, cô sử dụng tên Bee Phạm và tự giới thiệu mình là một nhà thiết kế hoa nghệ thuật, chuyên tạo nên những không gian hoa tinh tế, giàu cảm xúc cho các dịp đặc biệt.

Phạm Hương chia sẻ: "Tôi là Bee Phạm, một nhà thiết kế hoa nghệ thuật, chuyên tạo nên những trải nghiệm hoa tinh tế, giàu ý nghĩa cho các đám cưới và những dịp lễ đặc biệt. Mỗi thiết kế tôi tạo ra đều bắt nguồn từ cảm xúc, vẻ đẹp và cách kể chuyện riêng biệt. Hành trình của tôi bắt đầu với thời trang và thiết kế nội thất, tôi có sự đam mê với việc tìm hiểu chất liệu, sự cân bằng và những chi tiết tinh tế. Niềm đam mê ấy dần phát triển một cách tự nhiên thành công việc thiết kế hoa, cho phép tôi biến những khoảnh khắc đặc biệt thành nghệ thuật".

Tại Mỹ, Phạm Hương vừa chăm sóc con vừa có định hướng kinh doanh riêng sau khi rút khỏi showbiz

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