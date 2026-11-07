Cảnh tượng éo le của Chung Hán Lương sau tin ngoại tình với mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới

Theo nguồn tin, Chung Hán Lương ngoại tình với mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới khi cả 2 cùng hợp tác trong 1 bộ phim nổi tiếng.

Các nguồn tin uy tín trong showbiz Hoa ngữ cho biết Chung Hán Lương đã bí mật kết hôn với stylist thân cận Tạ Dịch Hoa - người kém anh 6 tuổi. Được biết, họ bắt đầu ở bên nhau từ năm 2010. Sau 16 năm gắn bó, nam thần họ Chung và Tạ Dịch Hoa đã có với nhau 2 con gái. Mới đây, trong chiều 6/11, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cho hay, Chung Hán Lương vừa lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi tận hưởng buổi hẹn hò riêng tư với bà xã họ Tạ.

Theo nguồn tin, sau khi tham dự 1 sự kiện, Chung Hán Lương đã 1 mình lái xe đến studio công ty TNHH do Tạ Dịch Hoa sáng lập. Sau đó, cặp đôi cùng đi ăn tối, tương tác với nhau vô cùng tự nhiên. Theo hình ảnh do truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cung cấp, Chung Hán Lương và vợ đã bắt taxi đến nhà hàng ẩm thực Quảng Đông ở tầng 1 khách sạn Capella để dùng bữa.

Trước khi vào nhà hàng, Tạ Dịch Hoa thấy có bóng dáng người qua đường nên đã rảo bước nhanh hơn, còn Chung Hán Lương cố tình đi chậm lại. 2 vợ chồng lần lượt bước vào trong, kẻ trước người sau. Sau khi dùng bữa tối, Chung Hán Lương và vợ đã âm thầm, bí mật rời đi qua lối riêng dành cho nhân viên nhà hàng.

Chung Hán Lương và bà xã Tạ Dịch Hoa vừa được bắt gặp tận hưởng buổi hẹn hò riêng tư. Ảnh: Weibo

Cặp đôi kẻ trước người sau tới nhà hàng dùng bữa. Ảnh: Weibo

Cảnh tượng hẹn hò của Chung Hán Lương - Tạ Dịch Hoa mới đây được nhận xét là vô cùng éo le. Éo le ở chỗ Tạ Dịch Hoa là vợ bí mật của Chung Hán Lương, nam diễn viên chưa từng công khai danh phận của cô suốt bao năm qua vì sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp.

Ngoài ra, buổi hẹn hò của Chung Hán Lương và bà xã còn gây chú ý bởi lẽ đây chính là màn lộ diện hiếm hoi sau khi nam diễn viên dính nghi vấn ngoại tình với Chu Châu - mỹ nhân từng 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới. Còn nhớ hồi tháng 4 năm nay, có thông tin cho hay, khi đóng phim Mật Ngữ Kỷ, Chung Hán Lương - Chu Châu thường xuyên cùng “đọc kịch bản” với nhau. Được biết, “đọc kịch bản” là từ chỉ việc các diễn viên phát sinh mối quan hệ “tình 1 đêm” với bạn diễn trên phim trường. Nếu thông tin về Chung Hán Lương - Chu Châu là thật thì đồng nghĩa với việc nam tài tử sinh năm 1974 đã lén lút ngoại tình sau lưng bà xã Tạ Dịch Hoa.

Theo thời gian, nghi vấn liên quan tới mối quan hệ giữa Chung Hán Lương - Chu Châu cũng dần lắng xuống.

Chung Hán Lương bất ngờ dính nghi vấn ngoại tình với Chu Châu hồi tháng 4 năm nay. Ảnh: 163

Kể từ khi bước chân vào giới giải trí, Chung Hán Lương luôn được biết đến là 1 trong những sao nam có đời tư kín tiếng bậc nhất showbiz xứ Trung. Nam diễn viên gần như không chia sẻ về cuộc sống cá nhân, đặc biệt là chuyện tình cảm. Anh cũng hiếm khi vướng phải những tin đồn yêu đương ồn ào, càng khiến khán giả thêm tò mò về cuộc sống phía sau màn ảnh của tài tử.

Trong suốt nhiều năm qua, dù truyền thông Hoa ngữ liên tục loan tin Chung Hán Lương đã bí mật kết hôn với stylist Tạ Dịch Hoa, thế nhưng nam tài tử Bên Nhau Trọn Đời lại chưa từng lên tiếng phủ nhận hay bác bỏ. Chính sự im lặng kéo dài ấy càng khiến cuộc sống riêng tư của Chung Hán Lương trở thành 1 trong những bí ẩn được công chúng quan tâm.

Mối quan hệ trong bóng tối giữa Chung Hán Lương - Tạ Dịch Hoa đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: 163

Nguồn: 163, Weibo