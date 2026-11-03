Cặp trai tài gái sắc showbiz gen Z “toang” sau 5 ngày cưới: Đàng trai đã ngoại tình còn phũ phàng nhân đôi nỗi đau cho vợ

Liệu cô vợ có “ăn miếng trả miếng” sau khi nhận đòn đau từ sao nam nổi tiếng này?

Rapper nổi tiếng Hàn Quốc - Yang Hong Won và nữ người mẫu xinh đẹp Won Hyun Joo đang rạn nứt nghiêm trọng sau khi đàng trai bị tố ngoại tình chỉ 5 ngày sau đám cưới. 2 ngôi sao mới đây đã đồng loạt hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội. Từ đây, nghi vấn Yang Hong Won - Won Hyun Joo ly dị đã xuất hiện rần rần trên khắp các nền tảng trực tuyến xứ củ sâm.

Trong diễn biến mới nhất, trên trang cá nhân, Yang Hong Won đã xóa toàn bộ ảnh cưới chụp cùng Won Hyun Joo. Và đương nhiên, Yang Hong Won cũng xóa luôn dòng thông điệp từng viết kèm theo những bức ảnh cưới: “Hyun Joo à, anh yêu em, anh vẫn có cảm giác như đang bước vào nhà nghỉ ở phường Cheonho vậy”. Trước đó, việc chàng rapper họ Yang mang “nhà nghỉ” ra làm trò đùa trong bài đăng về ảnh cưới đã khiến nam ngôi sao hứng “gạch đá” tới tấp từ công chúng vì bị cho là thiếu đứng đắn.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây Yang Hong Won cũng gián tiếp hé lộ về tình trạng của bản thân ở thời điểm hiện tại qua bức ảnh đăng trên Instagram Story có kèm theo dòng chữ “Bước đi”. Từ đây, nhiều khán giả nhận định, Yang Hong Won dường như đã quyết định buông bỏ cuộc hôn nhân với người đẹp Won Hyun Joo và sẵn sàng bước tiếp sang trang mới của cuộc đời.

Như vậy tới nay, Yang Hong Won không chỉ dính phốt ngoại tình mà còn có động thái phũ phàng xóa hết ảnh cưới với Won Hyun Joo, qua đó nhân đôi nỗi đau cho vợ.

Yang Hong Won phũ phàng xóa hết ảnh cưới với Won Hyun Joo, nhân đôi nỗi đau cho vợ sau khi anh thừa nhận vào nhà nghỉ cùng gái lạ. Ảnh: Naver

Vụ ồn ào quan hệ ngoài luồng nổ ra khi 1 cư dân mạng tên A bất ngờ đăng đàn tố Yang Hong Won phản bội bà xã: “Chú rể mới cưới lại đi nhà nghỉ với gái lạ (cô B), thế này chẳng phải là 1 hành động vô cùng sai trái hay sao?”. Đồng thời, A còn công khai loạt tin nhắn đã gửi cho nữ người mẫu Won Hyun Joo và nội dung cuộc gọi điện thoại với Yang Hong Won.

Giữa tâm bão ồn ào, công ty quản lý đã lên tiếng bác bỏ thông tin Yang Hong Won ngoại tình sau lưng vợ người mẫu: “Những tuyên bố của người A là sai sự thật, và những tài liệu mà người này cung cấp thực chất là sản phẩm đã bị chỉnh sửa với ý đồ xấu. A gặp khó khăn tài chính. Cuối cùng người này đã chỉnh sửa các đoạn hội thoại có sẵn, nhằm tống tiền dựa trên những thông tin sai lệch”.

Phía Yang Hong Won cho biết thêm, sau khi kết thúc buổi biểu diễn, nam rapper này đã cùng uống rượu với cô B tại nhà của A. Sau đó, A đã bảo Yang Hong Won - B đi nhà nghỉ và mời họ ra khỏi nhà. Công ty quản lý khẳng định, Yang Hong Won khi ấy trong tình trạng say khướt nên đã đến nhà nghỉ để tìm chỗ ngủ, và cô B lúc đó không có nơi nào để đi nên đành phải đi cùng nam rapper. Người đại diện cũng khẳng định giữa Yang Hong Won và cô B không có bất kỳ hành động thân mật nào với nhau ở nhà nghỉ, đồng thời nhấn mạnh rằng việc cả 2 cùng tới đó vốn chỉ là tình huống bất đắc dĩ.

Yang Hong Won bị tố ngoại tình chỉ sau 5 ngày tổ chức đám cưới với Won Hyun Joo. Ảnh: Naver

Cô B cũng khẳng định mình và Yang Hong Won không xảy ra chuyện quan hệ bất chính: “Tôi hoàn toàn không quen biết Yang Hong Won. Nhưng A đã liên tục yêu cầu tôi đi theo anh Yang đến nhà nghỉ, đồng thời A hứa hẹn rằng sẽ liên lạc lại với tôi sau. Khi ấy, Yang Hong Won thì lại đang say xỉn, và vì ban đầu cũng tin tưởng A nên tôi đã làm theo những điều anh ta bảo. Thực sự không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Yang Hong Won, Yang Hong Won ngủ trên giường trong căn phòng ở nhà nghỉ, còn tôi thì lăn ra nằm dưới sàn nhà”.

Như vậy có thể thấy, dù thừa nhận từng cùng vào nhà nghỉ nhưng cả Yang Hong Won lẫn cô B đều 1 mực phủ nhận thông tin họ có hành vi bất chính với nhau.

Công ty chủ quản thừa nhận Yang Hong Won có vào nhà nghỉ với gái lạ nhưng khẳng định hành vi của 2 người họ là hoàn toàn trong sáng. Ảnh: Nate

Yang Hong Won sinh năm 1999, là quán quân mùa đầu tiên của High School Rapper. Trong suốt sự nghiệp, anh từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang, chiếm lĩnh thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ. Trong khi đó, Won Hyun Joo sinh năm 1997, hơn Yang Hong Won 2 tuổi, là người mẫu kiêm YouTuber tại Hàn Quốc. Cô gây chú ý khi đăng tải loạt Vlog về cuộc sống thường ngày và quá trình nuôi dạy con cái.

Yang Hong Won - Won Hyun Joo đón con gái đầu lòng chào đời hồi tháng 11/2024. Nhưng phải tới cuối tuần trước, họ mới làm đám cưới linh đình ở Seoul.

Yang Hong Won - Won Hyun Joo là cặp trai tài gái sắc nổi tiếng ở Kbiz. Ảnh: IGNV

Cặp đôi vừa làm đám cưới vào cuối tuần trước. Ảnh: Naver

Họ hạnh phúc đón con gái đầu lòng hồi tháng 11/2024. Ảnh: X

Nguồn: Star News