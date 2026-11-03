Tóm gọn Hoắc Kiến Hoa đưa Lâm Tâm Như và con gái đi mua sắm, ái nữ mới 9 tuổi đã cao hơn 1m6

Hình ảnh mới nhất của gia đình 3 người Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa đang nhận được sự chú ý lớn.

Ngày 3/10, tờ Sohu đưa tin "team qua đường" vừa tình cờ bắt gặp vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa cùng con gái rượu đi dạo phố, mua sắm tại Đài Loan (Trung Quốc).

Hôm đó, Hoắc Kiến Hoa diện áo khoác đen có mũ trùm đầu để lộ vóc dáng cơ bắp khiến nhiều người xuýt xoa. Còn Lâm Tâm Như đi bên cạnh, nắm tay con gái Tiểu Cá Heo. Nữ diễn viên diện áo phông đen, đội mũ lưỡi trai cùng màu. Gương mặt trái xoan, nhan sắc trẻ trung giúp cô nổi bật trên phố. Con gái cặp đôi mặc áo phông hồng, để tóc dài, gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo và mảnh mai.

Gia đình Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa bị bắt gặp xuống phố mua sắm. Ảnh: Sina.

Đáng chú ý, Tiểu Cá Heo mới 9 tuổi nhưng được cho biết đã cao hơn 1,60 m. Khi đi bên cạnh cha mẹ, cô bé có chiều cao gần chạm đến tai Hoắc Kiến Hoa và chỉ thấp hơn Lâm Tâm Như khoảng nửa cái đầu. Lâm Tâm Như cao 1,67 m, trong khi Hoắc Kiến Hoa cao 1,77 m. Nhiều người cho rằng cô bé thừa hưởng gen chiều cao nổi bật từ cả bố lẫn mẹ.

Dù cả Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đều là nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng họ chưa bao giờ ý định để con gái xuất hiện công khai trước truyền thông. Cặp đôi luôn rất chú trọng bảo vệ quyền riêng tư của con. Khi chụp ảnh chung với gia đình, họ luôn che mặt con gái bằng icon. Còn lúc cả gia đình cùng ra ngoài dạo phố, cả hai cũng chủ động che chắn cho con, không để người lạ chụp ảnh rõ mặt bé.

Các nguồn tin cho biết, Tiểu Cá Heo có đường nét gương mặt giống mẹ Lâm Tâm Như hơn bố Hoắc Kiến Hoa. Ái nữ nhà cặp sao hàng đầu xứ Đài học giỏi, có tính cách ngoan ngoãn và đáng yêu.

Bé Tiểu Cá Heo - con gái của cặp sao hàng đầu - có vóc dáng cao ráo, tóc dài thước tha. Mới 9 tuổi, Tiểu Cá Heo đã cao hơn 1,60 m. Ảnh: Sina.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã quen biết nhau được 20 năm. Năm 2006, cả hai gặp gỡ khi cùng tham gia bộ phim Tàu Điện Ngầm. Họ làm bạn suốt 10 năm trước khi chính thức công khai tình cảm vào ngày 20/5/2016. Cùng năm đó, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Bali (Indonesia), chính thức chuyển từ tình bạn sang tình yêu và đồng hành bên nhau thêm một thập kỷ với tư cách vợ chồng.

Sau khi kết hôn, cả hai vừa vun vén gia đình vừa tiếp tục phát triển sự nghiệp. Thỉnh thoảng, họ cùng nhau tham dự các sự kiện của bạn bè và người thân. Chẳng hạn, tại đám cưới của Hứa Vỹ Ninh, Lâm Tâm Như đã đưa chồng đến chung vui. Khi không có lịch trình quay phim, hai người thường cùng nhau đưa con đi chơi, nắm tay nhau dạo phố và trò chuyện vui vẻ. Những khoảnh khắc đời thường ấy cho thấy sự thoải mái, tình cảm mặn nồng của cặp đôi sau nhiều năm chung sống.

Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa hạnh phúc viên mãn sau 10 năm hôn nhân. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu