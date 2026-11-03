Nữ diễn viên Khát Vọng Thượng Lưu bị chuốc thuốc vào ly nước cam trong bar, ngã gục tại chỗ rồi lên cơn co giật

Kết quả phân tích thành phần chất cấm trong ly nước cam khiến cho công chúng không khỏi sững sờ.

Sáng 3/11, tờ Sports Seoul đưa tin, nữ diễn viên kiêm DJ người Nhật Bản - Hamasaki Mao vừa bị chuốc thuốc, phải nhập viện khẩn cấp. Theo nguồn tin, khi Hamasaki đang vui chơi trong bữa tiệc riêng tư diễn ra trong 1 club ở Tiêm Sa Chủy, Hong Kong (Trung Quốc), người lạ đã lén bỏ chất cấm vào ly nước cam của nữ diễn viên mà cô không hề hay biết. Được biết, trong đêm Halloween, Hamasaki Mao đã biểu diễn tại 1 sự kiện ở Loan Tể trước, sau đó mới di chuyển đến club ở Tiêm Sa Chủy để vui chơi tiếp tục.

Trước khi lên sân khấu chơi nhạc, Hamasaki đã uống 2 ly nước có vị cam. Ban đầu nữ diễn viên đã phát hiện dưới đáy ly có thứ cặn đục, tuy nhiên thứ ấy cô chỉ nghĩ đó là tép cam nên mới tưởng đồ uống không có vấn đề gì.

Khoảng 1 tiếng sau khi uống, mặc dù nữ diễn viên vẫn ở trạng thái vui vẻ trên sân khấu thế nhưng đầu óc cô bắt đầu trở nên lơ mơ, Đôi mắt cũng đột nhiên cảm thấy khô rát bất thường. Sau đó, cô lại tiếp tục nâng ly nước cam đó lên uống mà không có chút nghi ngờ gì. Vừa uống xong, cơ thể Hamasaki ngay lập tức cứng đơ, tay chân hoàn toàn chẳng thể nhúc nhích, và tiếp theo đó, cô bỗng mất hoàn toàn nhận thức. Theo lời kể của người quản lý đi cùng, Hamasaki Mao đã ngã gục xuống, xuất hiện ảo giác và co giật toàn thân, khiến anh hoảng sợ, vội lao đi báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu. Ngoài ra, người quản lý này cũng đã yêu cầu các nhân vật tổ chức buổi tiệc ra mặt giải quyết, nhưng họ lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, kết quả xét nghiệm cho thấy trong cơ thể Hamasaki dương tính với 4 loại ma túy, bao gồm cả cocaine và thuốc lắc.

Hamasaki Mao bị chuốc thuốc trong bar, được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Naver

Hamasaki Mao được đưa đến phòng cấp cứu bằng xe cứu thương và đã tỉnh lại vào buổi sáng 1/11. Sau đó đúng 1 ngày, nữ ngôi sao đã đăng tải bài viết dài trên nền tảng X nhằm kể lại chuyện kinh hoàng vừa mới xảy ra với mình, đồng thời đau đớn thốt lên: “Thực sự là do tôi quá chủ quan! Không biết tại sao lại đau đớn đến vậy, chỉ có thể liên tục kêu la khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trực tiếp phải đối mặt với ma túy, tự mình trải nghiệm sâu sắc sự đáng sợ của nó”.

Hiện tại, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đang xếp vụ án này vào diện “Sử dụng chất độc với ý đồ gây tổn hại cho thân thể người khác” và tiến hành điều tra hình sự. Hamasaki cho biết thêm, sau khi xuất viện, cô sẽ phối hợp toàn diện với cảnh sát để lấy lời khai, còn hứa hẹn sẽ tham gia các chiến dịch tuyên truyền phòng chống ma túy, biến trải nghiệm cận kề cái chết của mình thành hồi chuông cảnh tỉnh, ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra trong tương lai.

Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cá nhân nào bị bắt giữ trong vụ việc của nữ diễn viên xứ sở hoa anh đào.

Người hâm mộ hy vọng Hamasaki sẽ nhanh chóng bình phục hoàn toàn. Ảnh: Nate

Được biết, Hamasaki Mao sinh năm 1993, có thời gian dài hoạt động sôi nổi tại làng giải trí Nhật Bản. Hamasaki từng gây chú ý lớn khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh mang tên Khát Vọng Thượng Lưu do Hàn Quốc sản xuất vào năm 2018. Sau khi giải nghệ hồi năm 2024, nữ ngôi sao chuyển hướng sang làm DJ và tiếp tục biểu diễn trên các sân khấu sự kiện trên toàn thế giới. Những năm gần đây, cô đã chọn định cư tại Hong Kong (Trung Quốc).

Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc mang tên Khát Vọng Thượng Lưu. Ảnh: Nate

Trước khi chuyển tới Hong Kong (Trung Quốc), cô đã có thời gian dài hoạt động sôi nổi ở thị trường Nhật Bản. Ảnh: X

Nguồn: Sports Seoul