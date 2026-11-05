Đang ồn vụ con gái 2K4 của Divo đắt show nhất nước bắt tại trận bạn trai thiếu gia ngoại tình, "tiểu tam" là ngọc nữ showbiz SN 2000

Con gái của nam ca sĩ này đã phát hiện bạn trai thuê biệt thự 166 triệu đồng/tháng cho "tiểu tam" dọn vào sống.

Ngày 4/11, tờ HK01 đưa tin chuyện tình cảm của nữ ca sĩ Trần Khang Đề - ái nữ SN 2004 của Divo Trần Dịch Tấn - đang chiếm sóng dư luận Hong Kong (Trung Quốc). Theo đó, vào giữa tháng 10, Trần Khang Đề thông báo chia tay thiếu gia, tay vợt tennis số 1 xứ Hương Cảng Hoàng Trạch Lâm sau nửa năm hẹn hò.

Điều gây bàn tán là chỉ sau 11 ngày xác nhận đường ai nấy đi với Trần Khang Đề, Hoàng Trạch Lâm đã bị bắt gặp ôm hôn nữ diễn viên Đàm Mẫn Huyên - SN 2000, từng đứng thứ 68 trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2022 - trên sân tennis tại Quảng Châu (Trung Quốc). Đến ngày 2/11, nam vận động viên chính thức công khai chuyện tình cảm mới. Anh khẳng định đã chia tay Khang Đề từ tháng 9 và chỉ quen bạn gái mới vào tháng 10, đồng thời phủ nhận chuyện ngoại tình.

Hơn 11 ngày sau khi chia tay Trần Khang Đề, Hoàng Trạch Lâm công khai luôn bạn gái mới. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, Hoàng Trạch Lâm lập tức bị vạch trần chuyện nói dối. Theo nguồn tin trong giới, thiếu gia SN 2004 này đã "cắm sừng" Trần Khang Đề. Sau lưng con gái của "ca thần" Trần Dịch Tấn, Hoàng Trạch Lâm còn thuê 1 căn biệt thự với giá 50.000 HKD/tháng (khoảng 166 triệu đồng) để Đàm Mẫn Huyên dọn vào sống từ tháng 8. Không chỉ vậy, khi Hoàng Trạch Lâm sang Seoul (Hàn Quốc) thi đấu, Đàm Mẫn Huyên còn bí mật đồng hành cùng nam vận động viên. Trần Khang Đề được cho biết đã bắt quả tang tại trận bạn trai ngoại tình với "tiểu tam". Vì vậy, cô mới chủ động đề nghị chia tay.

Sau khi bị tố cáo ngoại tình, Hoàng Trạch Lâm cho biết những gì cần nói anh đã nói, tin hay không tùy dư luận. Nam vận động chia sẻ anh muốn tập trung cho sự nghiệp quần vợt và hy vọng công chúng dành cho mình sự tôn trọng cũng như không gian riêng tư cần thiết. Về phía "tiểu tam" Đàm Mẫn Huyên, cô im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ phản hồi nào trước làn sóng chỉ trích của cư dân mạng.

Hoàng Trạch Lâm phản bội bạn gái bằng tuổi Trần Khang Đề. Ảnh: On.

Thiếu gia, vận động viên tennis này đã lén lút qua lại, thậm chí thuê biệt thự 166 triệu đồng tháng cho Đàm Mẫn Huyên ở. Ảnh: Instagram.

Nhan sắc của "tiểu tam" Đàm Mẫn Huyên. Cô từng đứng thứ 68 trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2022. Ảnh: Sina.

Ồn ào càng trở nên đáng chú ý khi cư dân mạng phát hiện cả gia đình Trần Dịch Tấn gồm anh, bà xã Từ Hào Oanh và con gái Trần Khang Đề đều đã đồng loạt bỏ theo dõi Hoàng Trạch Lâm trên mạng xã hội. Các nguồn tin thân thiết cho biết Trần Dịch Tấn rất đau lòng khi chứng kiến con gái bị bạn trai phản bội và chịu tổn thương tình cảm. Nam ca sĩ đã tuyên bố với người trong showbiz rằng sẽ cắt đứt quan hệ với Hoàng Trạch Lâm và từ nay không lại với cả gia đình bạn trai cũ của con gái.

Trần Dịch Tấn sinh năm 1974, là Divo thế hệ mới sau Hứa Quán Kiệt, Trương Học Hữu. Anh còn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc karaoke" của làng nhạc Hoa ngữ và là ca sĩ đắt show nhất Trung Quốc. Anh từng xếp hạng 6 trong Danh sách 100 người nổi tiếng hàng đầu của Forbes Trung Quốc năm 2013, là nghệ sĩ người Hoa đầu tiên được rước đuốc ở cả 2 kỳ thế vận hội Olympic mùa đông và mùa hè vào các năm 2008, 2009.

Vợ chồng Trần Dịch Tấn đã bỏ theo dõi Hoàng Trạch Lâm sau khi con gái họ bị vận động viên này phản bội. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, Sohu