Ngọc nữ Running Man phát thiệp cưới, cả dàn sao hào hứng bàn chuyện đến "quậy" tung đám cưới

Thời gian thấm thoắt, ngày cưới của ngọc nữ Running Man đang đến rất gần.

Mới đây, 1 video ghi lại cảnh Ji Ye Eun phát thiệp cưới cho các thành viên Running Man đã được phát hành trên kênh YouTube Studio Modak. "Ngọc nữ" của chương trình đang tiết lộ quá trình chuẩn bị đám cưới thông qua chuỗi nội dung YouTube mang tên "Ye Eun nên làm gì?".

Trong video, nữ diễn viên sinh năm 1994 đã đem trao các thành viên Running Man thiệp cưới được vẽ tay bởi người quen. Khi nhìn thấy những tấm thiệp này, các thành viên đều đưa ra những nhận xét riêng, từ ngoại hình của Ji Ye Run trong các bức vẽ đến thiết kế của thiệp mời. Đặc biệt, MC quốc dân Yoo Jae Suk đã bày tỏ tình cảm của mình bằng cách nói: "Ye Eun sẽ sống hạnh phúc. Đừng lo lắng".

Cận cảnh thiệp cưới vẽ tay của Ji Ye Eun. Ảnh: DongA

MC quốc dân Yoo Jae Suk đã bày tỏ tình cảm của mình bằng cách nói: "Ye Eun sẽ sống hạnh phúc. Đừng lo lắng". Ảnh: DongA

Họ cũng cùng nhau bàn luận về âm nhạc trong đám cưới. Các thành viên Running Man quả quyết rằng Kim Jong Kook sẽ đến và hát ca khúc Black Cat Nero - bản hit của chính anh từ năm 1995. Trước đây trong 1 lần đi đám cưới, Kim Jong Kook cũng hát ca khúc này thay vì bài hát được mọi người yêu cầu.

Ji Ye Eun liên tục bày tỏ lòng biết ơn về lời hứa tham dự đám cưới của các đồng nghiệp. Các tiền bối đã chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống hôn nhân và chúc mừng tương lai của cô với chú rể Vata. Tuy nhiên, họ lại đưa ra những nhận xét thẳng thắn về cách Ji Ye Eun làm video YouTube, như là tên kênh quá dài hoặc không ấn tượng. Các thành viên Running Man khuyên cô cần nội dung làm nổi bật cá tính độc đáo của mình thay vì những video về cuộc sống thường nhật mà ai cũng có thể làm được.

Các thành viên Running Man vui vẻ bàn chuyện đi đám cưới của Ji Ye Eun. Ảnh: DongA

Ji Ye Eun và vũ công điển trai Vata xác nhận hẹn hò hồi tháng 4 năm nay, rồi nhanh chóng thông báo cưới vào ngày 12/12 - đúng sinh nhật Vata. Ban đầu, công chúng tung hô, dành nhiều lời tán dương “có cánh” cho cặp đôi “trai tài gái sắc” mới của Kbiz. Thế nhưng sau đó, tình hình có chút thay đổi sau khi Ji Ye Eun - Vata vướng phải nghi vấn ngoại tình. Cụ thể, có 1 cô gái tố cáo Vata "đá" phũ phàng cô bạn gái 6 năm để chạy theo ngọc nữ Running Man, và Ji Ye Eun là "tiểu tam" trong câu chuyện.

Giữa tâm bão ồn ào, đại diện của Vata đã chính thức lên tiếng làm rõ sự tình: “Đây là câu chuyện không đáng để bận tâm nên trước đó chúng tôi mới hạn chế đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, sau khi thấy có nhiều bài đăng lan truyền thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng, chúng tôi mới chính thức lên tiếng khẳng định rằng những cáo buộc đó hoàn toàn vô căn cứ. Vata chưa từng hẹn hò với ai trong vòng 6 năm, và lần gần đây nhất anh ấy yêu đương - chia tay cũng đã xảy ra từ 3 năm trước rồi”.

Cặp đôi sẽ cưới vào ngày 12/12 sắp tới, trùng sinh nhật của Vata. Ảnh: Naver

Ji Ye Eun sinh năm 1994, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 23 tuổi qua web drama How To. Hiện tại, cô đang gây chú ý lớn với tư cách thành viên cố định của show giải trí ăn khách Running Man. Trong khi đó, Vata sinh năm 1994, nổi tiếng với vai trò trưởng nhóm của nhóm nhảy Hàn Quốc We Dem Boyz, từng giành ngôi vị á quân ở chương trình Street Man Fighter cách đây 4 năm.

Cặp đôi đều đã tạo được chỗ đứng cho riêng mình ở làng giải trí Kbiz. Ảnh: Ilgan Sports

Nguồn: DongA