Nam NSND đình đám nhận lương hưu 10,5 triệu đồng, sống cùng vợ thứ 2 trong căn hộ 150m2 ở Hà Nội

Sau những thăng trầm tình cảm, nam NSND này hiện có cuộc sống bình yên.

NSND nổi tiếng với những vai diễn để đời

NSND Quốc Anh sinh năm 1962 tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Ông là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu chèo phía Bắc, đồng thời được đông đảo khán giả truyền hình yêu mến qua những vai diễn hài dân gian duyên dáng.

Năm 16 tuổi, Quốc Anh rời quê nhà ra Hà Nội theo học Trường Nghệ thuật Việt Nam, tiền thân của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Quyết định theo đuổi nghệ thuật của chàng trai trẻ khi ấy không hề dễ dàng. Xa gia đình, không có người thân ở Hà Nội, kinh tế thiếu thốn, ông từng phải sống tằn tiện, có những ngày không đủ tiền ăn.

NSND Quốc Anh

NSND Quốc Anh từng đi diễn miễn phí chỉ để có cơ hội đứng trên sân khấu. Thậm chí, có những đêm ông phải ngủ lại nhà hát vì không có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Tuy nhiên, tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống đã giúp nam nghệ sĩ vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Nhà hát Chèo Việt Nam rồi chuyển về Nhà hát Chèo Hà Nội. Với khả năng diễn xuất đa dạng, đặc biệt là lối diễn hài hóm hỉnh, giàu tính biểu cảm, Quốc Anh dần khẳng định vị trí trong làng chèo.

Trong sự nghiệp, ông tham gia nhiều vở diễn và giành được nhiều huy chương Vàng tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ từng ghi dấu ấn với vai Nguyễn Trãi trong vở chèo Nguyễn Trãi ở Đông Quan. Đây là vai diễn chính kịch đòi hỏi chiều sâu tâm lý, khác biệt với hình ảnh hài hước mà đông đảo khán giả thường nhớ đến ở ông.

Tên tuổi của nghê sĩ Quốc Anh gắn liền với nhiều vai diễn để đời trên sân khấu chèo

Dẫu vậy, tên tuổi NSND Quốc Anh được công chúng biết đến rộng rãi hơn cả nhờ những vai diễn hài dân gian. Ông thường hóa thân thành các nhân vật lý trưởng, quan huyện, chánh tổng có tính cách tham lam, háo sắc, vừa đáng ghét vừa khiến người xem bật cười.

Trong số những vai diễn được nhắc nhớ có Lý Lác trong phim Râu quặp, ông Phởn trong Lên voi, Lang rỗ trong Thầy rởm và nhiều tiểu phẩm hài Tết khác.

Đặc biệt, sự kết hợp ăn ý giữa Quốc Anh và nghệ sĩ Xuân Hinh từng tạo nên những màn tung hứng duyên dáng, trở thành món ăn tinh thần quen thuộc với khán giả miền Bắc mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Không chỉ hoạt động với tư cách diễn viên, NSND Quốc Anh còn đảm nhận công việc quản lý. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Năm 2018, sau khi NSND Thúy Mùi nghỉ hưu, ông được bổ nhiệm quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

HIện tại, nam nghệ sĩ đã nghỉ hưu, dù vậy ông vẫn nhận lời tham gia các chương trình nghệ thuật, phim ảnh

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật truyền thống, tháng 8/2022, NSND Quốc Anh chính thức nhận quyết định nghỉ hưu. Tuy nhiên, nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc rời xa sân khấu. Với nam nghệ sĩ, chèo đã trở thành một phần máu thịt, là niềm đam mê không dễ từ bỏ.

Ở tuổi ngoài 60, NSND Quốc Anh vẫn nhận lời tham gia các chương trình nghệ thuật, phim ảnh và những dự án hài dân gian phù hợp. Tuy nhiên, ông ngày càng kỹ tính trong việc lựa chọn kịch bản, không nhận lời chỉ vì cát-sê hay sự xuất hiện của mình trên màn ảnh.

Hai lần đò, không có con ruột, tuổi ngoài 60 hạnh phúc bên người vợ thứ hai

Nếu sự nghiệp nghệ thuật của NSND Quốc Anh có nhiều dấu ấn, thì đường tình duyên của ông lại trải qua không ít thăng trầm. Nam nghệ sĩ từng trải qua 2 cuộc hôn nhân nhưng không có con chung.

Người vợ đầu tiên của ông là một nghệ sĩ nổi tiếng trong làng chèo. Hai người từng có gần 20 năm gắn bó trước khi quyết định chia tay trong êm thấm.

NSND Quốc Anh từng chịu nhiều tổn thương vì không thể có con. Nam nghệ sĩ cho biết nguyên nhân xuất phát từ biến cố sức khỏe thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, ông bị hạch và phải phẫu thuật, để lại di chứng ảnh hưởng đến khả năng sinh con.

Sau thăng trầm tình cảm, NSND Quốc Anh hiện sống bình yên bên người vợ thứ hai

Đây từng là nỗi day dứt lớn trong cuộc đời người nghệ sĩ. Tuy nhiên, theo thời gian, ông học cách chấp nhận hoàn cảnh và không để những mất mát riêng tư ảnh hưởng đến cách mình yêu thương những người bên cạnh.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, nghệ sĩ Quốc Anh có một khoảng thời gian sống độc thân, tập trung vào công việc và học hỏi thêm về nghệ thuật. Khoảng 3 năm sau, ông gặp người vợ thứ hai trong một lần đi ăn uống.

Điều đặc biệt là người phụ nữ này cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có hai người con riêng. Sự đồng cảm từ những hoàn cảnh tương đồng giúp hai người tìm thấy tiếng nói chung, rồi quyết định gắn bó với nhau.

Đến nay, cuộc hôn nhân thứ hai của NSND Quốc Anh đã kéo dài hơn hai thập kỷ. Dù không có con chung, ông vẫn coi các con riêng của vợ như con ruột, dành cho họ sự quan tâm và tình cảm chân thành.

Căn hộ rộng 150m2 của nam nghê sĩ ở Hà Nội

Hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ Quốc Anh sống trong căn hộ chung cư rộng khoảng 150m2 tại Hà Nội. Đáng chú ý, các con riêng của vợ cũng sống trong cùng tòa nhà nên thường xuyên qua lại thăm hỏi, tạo nên không khí gia đình ấm cúng.

Sau khi về hưu, NSND Quốc Anh hiện nhận mức lương 10,5 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài khoản tiền này, ông còn có tiền tiết kiệm tích lũy sau nhiều năm làm nghề. Nam nghệ sĩ cho biết mình không phải đại gia, nhưng cuộc sống hiện tại tương đối ổn định, không phải quá lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.

Ngoài công việc, cuộc sống thường ngày của Quốc Anh khá giản dị. Ông thích những món ăn dân dã như đậu phụ luộc chấm muối, rau xanh, canh cua. Buổi sáng, nam nghệ sĩ thường đọc kịch bản, xem truyền hình rồi dành khoảng 30 phút đến một tiếng đi bộ, tập thể dục.

Ở tuổi ngoài 60, NSND Quốc Anh hiện không còn đặt nặng chuyện được mất

Vợ chồng ông cũng thường cùng nhau đi bộ, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Đó là cách cả hai duy trì sự gắn bó sau hơn 20 năm chung sống.

Sau những thăng trầm trong sự nghiệp lẫn tình cảm, NSND Quốc Anh hiện không còn đặt nặng chuyện được mất. Ông hài lòng với căn nhà rộng rãi, người vợ đồng hành và những người con luôn yêu thương mình.