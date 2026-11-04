Con số kỳ lạ dính với Steven Nguyễn

Nhiều sự trùng hợp trong các vai diễn của Steven Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ.

Thời gian gần đây, Steven Nguyễn hoạt động khá năng suất trên màn ảnh rộng khi liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh được chú ý. Gần nhất, nam diễn viên xuất hiện trong Chị Chị Em Em 3 với một hình tượng hoàn toàn khác biệt.

Trong Chị Chị Em Em 3, Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, chồng của nhân vật Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Khác với hình tượng quen thuộc, lần này nam diễn viên hóa thân thành một người đàn ông bóng bẩy, mê tiền, ham cờ bạc và có nhiều góc khuất trong đời sống tình cảm. Nhân vật Văn Cường mang màu sắc có phần thực dụng, tạo nên sự đối lập với những vai diễn trước đây của Steven Nguyễn.

Steven Nguyễn có vai diễn mang màu sắc mới trong sự nghiệp điện ảnh của mình

Một chi tiết đáng chú ý trong câu chuyện của Văn Cường là khoản nợ 700 nghìn đồng. Đây cũng là tình tiết đẩy mâu thuẫn giữa các nhân vật lên cao điểm. Con số xuất hiện trong phim tưởng chừng chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng lại vô tình nối dài sự trùng hợp thú vị gắn với nam diễn viên. Bởi trước đó, Steven Nguyễn cũng từng có những dấu mốc liên quan đến con số 700 trong hai dự án điện ảnh khác.

Cụ thể, bộ phim điện ảnh trăm tỷ đầu tiên của Steven Nguyễn là Mưa Đỏ, tác phẩm đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng, trở thành phim Việt có thành tích phòng vé cao nhất lịch sử. Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang, ghi dấu ấn với hình ảnh người lính kiên cường giữa chiến trường khốc liệt. Thành công vang dội của Mưa Đỏ cũng góp phần đưa tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Steven Nguyễn góp mặt vào bộ phim Việt đầu tiên chạm mốc doanh thu 700 tỷ đồng

Chưa dừng lại ở đó, đến Trại Buôn Người, nam diễn viên tiếp tục có một mối liên hệ khác với con số này. Trong phim, Steven Nguyễn vào vai Trần Duy Ny và được khán giả chú ý bởi chiếc áo mang số 700. Từ doanh thu phim, số áo nhân vật cho đến khoản nợ trong tác phẩm mới nhất, con số 700 cứ thế xuất hiện liên tiếp trong hành trình điện ảnh của nam diễn viên.

Những sự trùng hợp này nhanh chóng được cư dân mạng phát hiện và bàn luận. Dù chỉ là những chi tiết vui vẻ nhưng vẫn tạo nên một câu chuyện thú vị xoay quanh Steven Nguyễn. Đằng sau câu chuyện về con số 700 là sự chuyển động đáng chú ý trong sự nghiệp của Steven Nguyễn.

Ở tuổi 35, nam diễn viên đang có giai đoạn hoạt động khá sôi nổi. Khi Chị Chị Em Em 3 vẫn đang "nóng máy" khi chỉ mới công chiếu thì thông tin Steven Nguyễn góp mặt trong phim Bắt Cá Ba Tay. Không chỉ vậy, theo dự kiến, cuối tháng 12 tới nam diễn viên còn đóng chính với Hồng Đào trong Người Mẹ Xấu. Nếu như đầu năm, nam diễn viên duy trì sức nóng bằng bộ phim truyền hình dài hơi thì giai đoạn cuối năm với Steven Nguyễn như màn chạy nước rút với 4 phim, qua đó tạo độ phủ sóng truyền thông liên tục.

Con số 700 trở nên đặc biệt trong sự nghiệp của Steven Nguyễn

Ít ai biết trước khi có được sự chú ý như hiện tại, Steven Nguyễn từng trải qua quãng thời gian khá chật vật với nghề diễn. Steven Nguyễn từng thi trượt Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, sau đó chuyển sang học Công nghệ thông tin nhưng nhanh chóng nhận ra bản thân không phù hợp. Không muốn từ bỏ đam mê, Steven Nguyễn thi lại và theo học ngành diễn viên.

Việc trúng tuyển vào trường sân khấu không đồng nghĩa với chuyện Steven Nguyễn nhanh chóng khẳng định được năng lực diễn xuất. Ngược lại, quãng thời gian ngồi trên ghế giảng đường lại khiến nam diễn viên không ít lần hoài nghi về khả năng của chính mình.

Trong một chương trình, Steven Nguyễn từng kể lại nhận xét thẳng thắn của cố đạo diễn Vũ Minh, người thầy rất thương và tận tình chỉ bảo anh: "Con có biết, con là đứa diễn giỏi nhất trong 3 đứa diễn dở nhất lớp không". Câu nói tưởng chừng có phần nghiệt ngã ấy khiến nam diễn viên suy nghĩ rất nhiều. Anh không rõ thầy muốn dùng cách nói này để khích lệ hay nhắc nhở mình, nhưng sau đó đã nghiêm túc nhìn nhận lại năng lực bản thân.

Trong giai đoạn loay hoay tìm hướng đi, Steven Nguyễn quyết định tạm gác việc học diễn xuất để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nam diễn viên cũng thừa nhận nhận xét của thầy có phần đúng, bởi khi ấy anh được gia đình bao bọc khá nhiều, chưa có đủ trải nghiệm và vốn sống để đưa vào nhân vật. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh quay trở lại trường, tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất. Steven Nguyễn vừa học, vừa tham gia biểu diễn tại sân khấu kịch, đồng thời tìm kiếm cơ hội qua những bộ phim ngắn và vai diễn nhỏ. Phải mất nhiều năm kiên trì với nghề, nam diễn viên mới dần tìm được cơ hội bứt phá.

Steven Nguyễn trầy trật theo nghề và giờ đã hưởng được "quả ngọt"

Ảnh: FBNV