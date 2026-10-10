Người thay thế Steven Nguyễn

Nhiều khán giả mong muốn người thay Steven Nguyễn sẽ nổi tiếng hơn nữa.

Trại Buôn Người đang là bộ phim tạo sức nóng tại phòng vé hiện tại. Tác phẩm vượt mốc doanh thu 350 tỷ đồng, trở thành một trong 10 bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt. Sức hút của Trại Buôn Người không chỉ nằm ở những phân cảnh nghẹt thở trên màn ảnh mà còn khiến khán giả tò mò về quá trình thực hiện phía sau máy quay.

Mới đây, một đoạn clip hậu trường do diễn viên Hoàng Kim Ngọc chia sẻ đã thu hút sự chú ý của khán giả. Cụ thể, đó là cảnh Ny - nhân vật do Steven Nguyễn thủ vai - lao người vào cửa kính ô tô để cứu em gái. Phân đoạn đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về động tác, góc quay và các yếu tố an toàn.

Theo chia sẻ của Hoàng Kim Ngọc, với độ nguy hiểm cao, Trầm Minh Hoàng đã thế Steven Nguyễn thực hiện cảnh này để đảm bảo sự an toàn cho diễn viên. Với những cảnh hành động khó, đoàn phim luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, và luôn có đội ngũ cascadeur chuyên nghiệp hỗ trợ.

Clip Trầm Minh Hoàng thế Steven Nguyễn thực hiện cảnh nguy hiểm

Diễn viên Hoàng Kim Ngọc tiết lộ, thời điểm quay phim Trại Buôn Người trùng hợp với thời gian ra mắt phim Truy Tìm Long Diên Hương. Thế nên, sáng Trầm Minh Hoàng quay phim đến bị thương, tối thì quảng bá phim mới. Dẫu vậy, nam diễn viên vẫn luôn nhiệt huyết mỗi khi xuất hiện trên phim trường, luôn có mặt trong những giai đoạn chuẩn bị phân cảnh hành động nhiều lớp lang.

Trầm Minh Hoàng còn được gọi là "Hoàng Tóc Dài", là thành viên của nhóm cascadeur Action C. Trước khi được khán giả chú ý qua các vai diễn trên màn ảnh, Trầm Minh Hoàng đã có nhiều năm hoạt động với vai trò cascadeur. Anh từng tham gia các dự án điện ảnh, hỗ trợ thực hiện những phân cảnh nguy hiểm cho diễn viên. Quá trình làm việc tại trường quay cũng giúp Hoàng Tóc Dài tích lũy kinh nghiệm về diễn xuất, cách thể hiện cảm xúc và làm chủ ống kính, tạo nền tảng để anh từng bước chuyển sang đảm nhận các vai diễn.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến đáng chú ý của Hoàng Tóc Dài khi góp mặt trong Truy Tìm Long Diên Hương. Trong phim, anh đảm nhận một vai thứ, cùng Quang Tuấn tạo nên hành trình tìm lại long diên hương. Màu sắc hài hước đan xen những màn hành động giúp nhân vật của Trầm Minh Hoàng tạo được dấu ấn riêng, đồng thời cho thấy khả năng kết hợp diễn xuất với thế mạnh võ thuật vốn có.

Trầm Minh Hoàng có thể hiện ấn tượng với Truy Tìm Long Diên Hương

Trong năm 2026, Trầm Minh Hoàng tiếp tục góp mặt trong phim Trùm Sò. Và mới nhất, trong Trại Buôn Người, anh vào vai Báu, người bạn thân luôn sát cánh cùng Ny trên hành trình giải cứu gia đình.

Nhân vật Báu mang đến những mảng miếng hài hước, giúp cân bằng không khí căng thẳng của bộ phim và dẫn dắt nhiều tình huống thú vị. Sau khi tác phẩm ra rạp, lối diễn tự nhiên của Trầm Minh Hoàng nhận được nhiều lời khen từ khán giả, giúp anh trở thành một trong những gương mặt phụ để lại dấu ấn trong phim.

Vai Báu trong phim mang đến tiếng cười thư giãn cho khán giả

Trầm Minh Hoàng đang tạo độ nhận diện cao bởi những vai diễn hài hước xen lẫn hành động đẹp mắt

Ảnh: Tổng hợp