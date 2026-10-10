Cặp đôi vàng showbiz ly hôn bí mật từ 2 năm trước mà cả nước không ai hay biết, trước đó toàn diễn sâu nhằm qua mặt thiên hạ

Công chúng đồng loạt tỏ ra ngỡ ngàng vì cặp đôi vàng showbiz đã ở bên nhau suốt 1 thập kỷ.

Sáng 9/10, tờ News1 đưa tin, cặp đôi vàng showbiz Hàn Quốc - nam diễn viên Kim In Seok và Hoa hậu Angela Park, vừa xác nhận ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Đáng chú ý, 2 người họ đã chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân từ tận 2 năm trước nhưng giấu nhẹm không cho ai biết. Phải tới tận hôm nay, cặp đôi vàng mới xác nhận đã cho nhau lối đi riêng. Được biết, Kim In Seok - Angela Park kết hôn hồi năm 2014. Và như vậy, họ đã chính thức “đường ai nấy đi” sau 10 năm chung sống với nhau.

Trên trang cá nhân mới đây, Kim In Seok vừa đăng tâm thư tuyên bố ly hôn bà xã Hoa hậu: “Hôm nay, tôi muốn chia sẻ 1 câu chuyện tới những người luôn trân trọng và ủng hộ mình. Khoảng 2 năm trước, chúng tôi đã quyết định chấm dứt mối duyên vợ chồng. Dù mối duyên vợ chồng dừng lại tại đây, nhưng chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình để cùng nhau làm tròn trách nhiệm của người bố, người mẹ đối với các con. Thời gian qua, tôi đã trăn trở rất nhiều về cách thức truyền đạt thông tin ly hôn tới các bạn. Bản thân tôi cũng cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện và ổn định lại tinh thần, chính vì vậy đến bây giờ tôi mới có thể công bố cho mọi người biết. Dù đã có những khoảng thời gian không hề dễ dàng chút nào, nhưng giờ đây tôi đang cố gắng vượt qua để bắt đầu 1 chặng đường mới của cuộc đời. Trong tương lai, tôi sẽ nỗ lực để mang đến hình ảnh tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Tôi không thể thông báo trước chuyện mình đã ly hôn tới cả những người bạn thân thiết nhất. Qua bài viết này, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết - những người mới lần đầu biết chuyện”.

Kim In Seok - Angela Park ly hôn từ 2 năm trước mà không ai hay biết. Ảnh: Naver

Còn nhớ trong 1 bài phỏng vấn vào tháng 6 năm ngoái, khi chia sẻ về đức tin của mình, Kim In Seok vẫn dùng danh xưng “vợ” khi nói về Angela Park: “Nhờ có vợ mà tôi đã trở thành 1 tín đồ Cơ Đốc giáo như ngày hôm nay”. Có thể thấy, Kim In Seok đã ly dị Angela Park vào thời điểm đó, thế nhưng vì lúc ấy vẫn muốn giấu kín mọi chuyện cho nên nam diễn viên này đã cố diễn sâu, dùng danh xưng không đúng khi nhắc tên nàng hậu họ Park.

Đến tháng 6 năm ngoái dù đã ly hôn Angela Park song Kim In Seok vẫn diễn sâu trước ống kính nhằm che giấu bí mật đời tư của mình. Ảnh: Nate

Kim In Seok chính thức ra mắt vào năm 2001 với tư cách diễn viên hài, sau đó hoạt động tích cực và trở nên nổi tiếng qua chương trình Gag Concert của KBS 2TV. Trong sự nghiệp đóng phim, anh từng ghi dấu ấn qua tác phẩm Fresh Women.

Trong khi đó, Angela Park từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc tại Hawaii (Mỹ) hồi năm 2008. Thời gian sau này, cô về Hàn làm người dẫn chương trình truyền hình.

Kim In Seok và Angela Park gặp nhau qua sự giới thiệu của 1 người quen và đã tổ chức đám cưới hồi năm 2014 chỉ sau khoảng 5 tháng hẹn hò. Thời điểm đó, Kim In Seok từng bày tỏ rằng ngay từ lần đầu gặp Angela Park, anh đã cảm nhận được đối phương chính là định mệnh của đời mình. Trong thời gian chung sống, 2 người có với nhau 2 cậu con trai. Đáng tiếc, tới nay họ đã xác nhận ly hôn sau 10 năm gắn bó.

Mối quan hệ giữa Kim In Seok - Angela Park đã khiến báo chí xứ Hàn tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Nguồn: News1