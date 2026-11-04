Vụ nữ diễn viên Khát Vọng Thượng Lưu bị chuốc thuốc vào ly nước cam trong bar phải vào ICU: Bắt giữ người đàn ông 61 tuổi

Lời khai của các cá nhân liên quan tới vụ việc nữ diễn viên Khát Vọng Thượng Lưu đã khiến cho công chúng không khỏi rùng mình.

Vụ việc nữ diễn viên kiêm DJ người Nhật Bản - Hamasaki Mao bị chuốc thuốc trong club ở Hong Kong (Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận châu Á suốt 24 giờ qua. Tới sáng 4/11, tờ Yahoo News cho hay, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) mới đây đã bắt giữ 1 người đàn ông 61 tuổi vì tình nghi chuốc thuốc Hamasaki. Người đàn ông này là quản lý của hộp đêm ở Loan Tể nơi Hamasaki tham gia biểu diễn vào tối 31/10 và cũng chính là nhân vật đã rủ cô đến club ở Tiêm Sa Chủy - nơi xảy ra vụ việc.

Ngoài ra, cảnh sát đang truy lùng tung tích của 2 người khác bị tình nghi có liên quan đến vụ án. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, tạm thời tên tuổi cụ thể cùng lý lịch chi tiết của cá nhân bị bắt vẫn chưa được tiết lộ công khai.

Cảnh sát đã bắt giữ được 1 người đàn ông nghi chuốc thuốc Hamasaki. Ảnh: Yahoo News

Vụ việc của nữ diễn viên Hamasaki xảy ra vào rạng sáng ngày 1/11. Tối 31/10, sau khi kết thúc buổi biểu diễn DJ tại 1 hộp đêm ở Loan Tể, Hamasaki đã di chuyển đến 1 hộp đêm khác ở Tiêm Sa Chủy để vui chơi tiếp tăng 2. Trước khi lên sân khấu chơi nhạc, Hamasaki có uống 2 ly nước có vị cam. Ban đầu nữ diễn viên đã phát hiện dưới đáy ly có thứ cặn đục, tuy nhiên thứ ấy cô chỉ nghĩ đó là tép cam nên mới tưởng đồ uống không có vấn đề gì.

Khoảng 1 tiếng sau khi uống, mặc dù nữ diễn viên vẫn ở trạng thái vui vẻ trên sân khấu thế nhưng đầu óc cô bắt đầu trở nên lơ mơ, đôi mắt cũng đột nhiên cảm thấy khô rát bất thường. Sau đó, cô lại tiếp tục nâng ly nước cam lên uống mà không có chút nghi ngờ gì. Vừa uống xong, cơ thể Hamasaki ngay lập tức cứng đơ, tay chân hoàn toàn chẳng thể nhúc nhích, và tiếp theo đó, cô bỗng mất hoàn toàn nhận thức. Theo lời kể của người quản lý đi cùng, Hamasaki Mao đã ngã gục xuống, xuất hiện ảo giác và co giật toàn thân, khiến anh hoảng sợ, vội lao đi báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu. Ngoài ra, người quản lý này cũng đã yêu cầu các nhân vật tổ chức buổi tiệc ra mặt giải quyết, nhưng họ lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Nữ diễn viên được nhập viện cấp cứu, có thời điểm phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực (ICU). Kết quả xét nghiệm cho thấy trong cơ thể Hamasaki dương tính với 4 loại ma túy, bao gồm cả cocaine và thuốc lắc.

Nữ ngôi sao đã tỉnh lại vào buổi sáng 1/11. Sau đó đúng 1 ngày, cô đăng tải bài viết dài trên nền tảng X nhằm kể lại chuyện kinh hoàng vừa mới xảy ra với mình, đồng thời đau đớn thốt lên: “Thực sự là do tôi quá chủ quan! Không biết tại sao lại đau đớn đến vậy, chỉ có thể liên tục kêu la khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trực tiếp phải đối mặt với ma túy, tự mình trải nghiệm sâu sắc sự đáng sợ của nó”.

Hiện tại, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đang xếp vụ án này vào diện “Sử dụng chất độc với ý đồ gây tổn hại cho thân thể người khác” và tiến hành điều tra hình sự.

Hamasaki Mao bị chuốc thuốc trong bar, được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Naver

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ HK01, người quản lý cho hay ngay sau khi Hamasaki hoàn thành buổi biểu diễn ở Loan Tể, 1 nhân vật đã mời nữ diễn viên tiếp tục làm DJ tại bữa tiệc riêng tư ở club Tiêm Sa Chủy.

Người quản lý thường từ chối những công việc tại các địa điểm riêng tư như vậy. Thế nhưng đối phương cứ ra sức thuyết phục, cộng với lời cam kết sẽ có nhân viên chuyên trách hỗ trợ, cho nên cuối cùng người quản lý cũng chịu đồng ý để Hamasaki tham gia buổi tiệc riêng tư ở club Tiêm Sa Chủy với điều kiện được đi cùng. Tại đây, nữ diễn viên đã bị chuốc thuốc.

1 cựu sĩ quan cảnh sát đã nêu ra nhận định của mình về vụ việc: “Ở Nhật Bản, các vụ chuốc thuốc thường nhằm mục đích tấn công tình dục hoặc gây mê để cướp tài sản, nhưng ở nước ngoài, động cơ lại rất đa dạng. Đó có thể là 1 trò đùa ác ý nhằm xem biểu hiện của nạn nhân khi ngấm thuốc trước đám đông, nhằm quấy rối đối phương, hoặc nhằm phá hoại sự kiện. Cũng không loại trừ khả năng đây là 1 hành động vô ý thức, bằng cách dùng chất cấm để khuấy động bầu không khí. Còn có 1 khả năng khác, đó là có ai đó muốn đưa Hamasaki đi nơi khác sau khi chuốc thuốc cô. Hiện tại, chưa thể khoanh vùng chính xác động cơ gây án”.

Người hâm mộ hy vọng Hamasaki sẽ nhanh chóng bình phục hoàn toàn. Ảnh: Nate

Được biết, Hamasaki Mao sinh năm 1993, có thời gian dài hoạt động sôi nổi tại làng giải trí Nhật Bản. Hamasaki từng gây chú ý lớn khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh mang tên Khát Vọng Thượng Lưu do Hàn Quốc sản xuất vào năm 2018. Sau khi giải nghệ hồi năm 2024, nữ ngôi sao chuyển hướng sang làm DJ và tiếp tục biểu diễn trên các sân khấu sự kiện trên toàn thế giới. Những năm gần đây, cô đã chọn định cư tại Hong Kong (Trung Quốc).

Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc mang tên Khát Vọng Thượng Lưu. Ảnh: Nate