Nữ diễn viên SN 1972 làm nail ở Úc đổi đời sau khi về Việt Nam sống

Sau khi về nước, sự nghiệp của nữ diễn viên ngày một thăng tiến, qua đó cuộc sống trở nên ổn định hơn.

Lê Giang sinh năm 1972, từng được biết đến là nghệ sĩ cải lương có giọng ca và lối diễn xuất duyên dáng. Nữ diễn viên hoạt động nghệ thuật từ khi còn trẻ, ghi dấu ấn qua sân khấu và các chương trình hài. Tuy nhiên, cuộc sống riêng có nhiều biến động khiến Lê Giang từng có quyết định rẽ hướng.

Sau khi tái hôn, Lê Giang sang Úc định cư. Cuộc sống nơi xứ người không giống như những gì nữ diễn viên từng hình dung. Không còn sân khấu, ánh đèn hay những tràng pháo tay của khán giả, Lê Giang kể chị làm nhiều nghề, trong đó có hái trái cây và làm nail. Có những ngày, chị phải dậy sớm, làm việc ngoài trời trong thời tiết lạnh giá, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc.

"Ngày ngày ngồi làm nail cho người ta, tôi ngậm ngùi khóc thầm trong lòng vì nghĩ ở Việt Nam cần gì sẽ có người làm cho mình, giờ thì phải ngồi làm cho người ta. Mấy năm đó, tôi khóc mỗi đêm. Tôi cứ kêu thầm với ông trời: Sao con khổ thế này", Lê Giang từng kể.

Lê Giang làm nail khi còn định cư ở Úc

Quãng thời gian ở Úc kéo dài khoảng 5 năm. Đây cũng là giai đoạn cuộc sống hôn nhân của Lê Giang tiếp tục gặp trắc trở. Sau khi mối quan hệ thứ hai đổ vỡ, nữ nghệ sĩ quyết định trở về Việt Nam vào năm 2015.

Sau nhiều năm vắng bóng, chị từng lo lắng bản thân đã bị khán giả lãng quên, không còn nhiều cơ hội hoạt động nghệ thuật. Lê Giang bộc bạch: "Ngày quyết định rời Úc trở lại Việt Nam, tôi nghẹn ngào khi nghĩ về con đường sắp tới, bởi khi ấy mình không còn trẻ, thị trường thay đổi theo năm tháng. Nỗi lo lắng mình hết thời khiến tôi ám ảnh".

Tuy nhiên, bằng sự duyên dáng vốn có và khả năng diễn xuất linh hoạt, nữ nghệ sĩ dần tìm lại chỗ đứng. Ban đầu, Lê Giang xuất hiện trong các chương trình truyền hình, gameshow và hoạt động sân khấu. Sau đó, nữ nghệ sĩ được mời tham gia nhiều dự án điện ảnh, từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên hài có khả năng đảm nhận những vai diễn đa dạng. Đặc biệt, sự kết hợp với Trấn Thành trong các dự án phim đã giúp tên tuổi Lê Giang đến gần hơn với đông đảo khán giả trẻ.

Sau những năm tháng bươn chải ở Úc, Lê Giang quyết định trở về quê hương

Bước ngoặt lớn đến khi chị góp mặt trong Bố Già và Nhà Bà Nữ. Hai bộ phim của Trấn Thành đều đạt doanh thu phòng vé rất cao, trong đó Nhà Bà Nữ từng chạm mốc 475 tỷ đồng. Lê Giang gây chú ý với lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, đặc biệt là những vai người mẹ có tính cách mạnh mẽ, đôi khi cộc cằn nhưng giàu tình thương.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh có doanh thu đáng chú ý như Cua Lại Vợ Bầu, Chị Chị Em Em 2, Gặp Lại Chị Bầu, Làm Giàu Với Ma, Cô Dâu Hào Môn, Bộ Tứ Báo Thủ... Từ một nghệ sĩ từng phải làm thuê nơi xứ người, Lê Giang trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng, liên tục góp mặt trong những dự án được khán giả quan tâm.

Lê Giang góp mặt trong loạt phim điện ảnh doanh thu trăm tỷ

Việc thường xuyên xuất hiện trong các dự án của Trấn Thành cũng khiến Lê Giang vấp phải những lời mỉa mai, cho rằng chị đang "dựa hơi" đàn em để duy trì tên tuổi. Trước những ý kiến này, nữ nghệ sĩ không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ thân thiết giữa hai chị em:

"Trấn Thành và tôi rất thân, chị em cái gì cũng tâm sự với nhau. Thành thương tôi như một người chị ruột và tôi cũng dành tình thương cho Thành. Tôi hay nói trong bụng mình rằng, những gì Thành làm tôi sẽ luôn ủng hộ và nếu thấy điều gì tôi có thể giúp, tôi làm ngay.

Thành quá tài giỏi, có những điều tôi cũng phải học hỏi ở Thành. Từ tình chị em ngoài đời đến tình cảm trong phim, Thành cho tôi quá nhiều cảm xúc, Thành thương tôi quá nhiều, lúc nào cũng nghĩ đến tôi. Vì tình cảm đó, tôi sẵn sàng là người lúc nào cũng bảo vệ Thành. Ai cũng vậy, đồng nghiệp với nhau, tôi muốn ai cũng vui, tôi muốn san sẻ gì đó để mọi người thấy được lúc nào sau lưng cũng còn có chị Lê Giang".

Lê Giang và Trấn Thành có mối quan hệ vô cùng thân thiết

Sự nghiệp khởi sắc cũng giúp cuộc sống của Lê Giang có nhiều thay đổi so với những năm tháng chật vật ở Australia. Ngoài hoạt động nghệ thuật, chị còn kinh doanh, làm nail, spa và bán hàng trực tuyến.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Lê Giang hiện sở hữu biệt thự 600 m2 ở Vũng Tàu. Cơ ngơi này được chị xây dựng trên diện tích gồm 3 lô đất mua lại, mang tông trắng chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng và nổi bật. Ngoài ra, Lê Giang còn sở hữu nhà phố khang trang ở TP.HCM với giá trị được cho là lên đến chục tỷ đồng. Nữ nghệ sĩ cũng từng chia sẻ việc mua nhà riêng cho từng người con, mong muốn các con có cuộc sống ổn định và tự lập.

Lê Giang bộc bạch: "Kinh tế tôi khá ổn định nhờ kinh doanh spa và livestream bán hàng. Tôi nghĩ chừng nào còn có sức để làm, còn được Tổ thương, tôi cố gắng "cày" để làm trụ cột của gia đình. Hiện tại, tôi đã mua cho Duy Phước và Lê Lộc mỗi đứa một căn nhà, để các con ổn định cuộc sống.

Là người làm mẹ và may mắn kiếm tiền tốt hơn các con, tôi sẵn lòng chăm lo cho chúng. Tôi không bận lòng vì chuyện này, ngược lại còn thấy vui. Tôi mong các con nổi tiếng, có nhiều công việc để cải thiện kinh tế".

Sự nghiệp và cuộc sống của Lê Giang đều khởi sắc sau khi về nước sống

Ảnh: FBNV