Đông đảo khán giả gửi lời chia buồn, mong gia đình Thanh Sơn sớm vượt qua nỗi đau mất mát và gửi lời chia buồn trước sự ra đi của người thân.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Sơn đăng tải hình ảnh cáo phó của gia đình, thông báo bà là cụ Nguyễn Thị Tiu đã qua đời vào lúc 6 giờ 10 phút ngày 2/11/2026, hưởng thọ 91 tuổi. Kèm theo thông tin tang lễ, nam diễn viên viết lời tiễn biệt: "Cháu chào bà. Bà về với ông bà nhé".

Lời nhắn ngắn gọn nhưng chứa tình cảm của Thanh Sơn dành cho người bà đã khuất. Nam diễn viên không chia sẻ thêm về sự việc, song khoảnh khắc này vẫn khiến những người theo dõi anh không khỏi chạnh lòng.

Diễn viên Thanh Sơn thông báo tin buồn bà qua đời trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Theo cáo phó được gia đình đăng tải, lễ viếng cụ Nguyễn Thị Tiu sẽ diễn ra vào 9 giờ ngày 5/11/2026 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 108, số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 10 giờ cùng ngày.

Sau lễ truy điệu, linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức tại Nghĩa trang Cồn Chùa, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin nam diễn viên chia sẻ nhận được sự quan tâm từ những người theo dõi. Nhiều người mong gia đình Thanh Sơn sớm vượt qua nỗi đau mất mát và gửi lời chia buồn trước sự ra đi của người thân.

Đông đảo khán giả gửi lời chia buồn, mong gia đình Thanh Sơn sớm vượt qua nỗi đau mất mát và gửi lời chia buồn trước sự ra đi của người thân.

Thanh Sơn sinh năm 1991 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh bén duyên với nghệ thuật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và sớm xác định diễn xuất là con đường mình muốn theo đuổi.

Theo chia sẻ của nam diễn viên, bước ngoặt đến vào năm lớp 10, khi anh có cơ hội dàn dựng một tiết mục kịch cho chương trình ngoại khóa và nhận được sự yêu thích của mọi người. Được gia đình ủng hộ, Thanh Sơn quyết định thi vào trường sân khấu để theo đuổi đam mê.

Sau khi tốt nghiệp, nam diễn viên tiếp tục hoạt động trên cả sân khấu kịch lẫn truyền hình, hiện công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trong hơn 15 năm làm nghề, anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Chạm tay vào nỗi nhớ, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Tình yêu và tham vọng, Đừng bắt em phải quên, 11 tháng 5 ngày...

Thanh Sơn bén duyên với nghệ thuật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và sớm xác định diễn xuất là con đường mình muốn theo đuổi. Ảnh: FBNV

Sau khi tốt nghiệp, nam diễn viên tiếp tục hoạt động trên cả sân khấu kịch lẫn truyền hình, hiện công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: FBNV

Thanh Sơn là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nam diễn viên từng kết hôn năm 25 tuổi sau khoảng 3 năm tìm hiểu và có một cô con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài lâu. Tháng 9/2020, anh xác nhận đã ly hôn hơn một năm rưỡi trước đó. Sau chia tay, con gái sống cùng mẹ, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh và cùng chăm sóc con.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Thanh Sơn nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với các bạn diễn nữ, đáng chú ý nhất là Khả Ngân sau khi cả hai đóng chung phim 11 Tháng 5 Ngày. Sự ăn ý trên màn ảnh và những tương tác thân thiết khiến họ được khán giả nhiệt tình ghép đôi, nhưng cả hai đều từng khẳng định chỉ là đồng nghiệp. Đầu năm 2026, nam diễn viên tiếp tục vướng nghi vấn hẹn hò Hoa khôi Lê Thái Bảo Khanh, song chưa lên tiếng xác nhận.