Mario Maurer tuyên bố kết hôn

Danh tính cô dâu của Mario Maurer khiến cho cả mạng xã hội dậy sóng.

Mario Maurer đã gắn bó bên bạn gái - nữ ca sĩ kiêm diễn viên Junji Junpitakchai được 12 năm. Tới nay, trong buổi giao lưu với truyền thông Thái Lan vào hôm 6/11, Mario cho biết anh sẽ cưới Junji trong vòng không quá 2 năm nữa.

Trước ống kính, nam tài tử sinh năm 1988 nở nụ cười rạng rỡ, đồng thời khẳng định hiện tại mình và bạn gái vẫn đang rất hạnh phúc. Dù mỗi người đều bận rộn với công việc, nhưng hễ có thời gian rảnh trùng nhau là cặp đôi lại hẹn hò đi xem phim, ăn uống, lái xe dạo phố, hoặc đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Đối với chuyện kết hôn, Mario thành thật thú nhận: “Tôi và cô ấy đã có nói chuyện qua vì quen nhau cũng lâu rồi mà. Dù chưa thể chốt được ngày tháng cụ thể nhưng tận sâu bên trong tôi cho rằng có lẽ không quá 2 năm nữa (chúng tôi sẽ cưới nhau), bởi vì mọi yếu tố đều đã bắt đầu ổn định và đâu vào đấy rồi”.

Mario chia sẻ thêm, trong khoảng thời gian này, anh và Junji vẫn đang dốc toàn lực vào làm việc để tích lũy tài chính, tạo dựng cơ ngơi, gây dựng sự nghiệp nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.

Mario Maurer cho biết anh sẽ kết hôn với Junji Junpitakchai trong vòng không quá 2 năm nữa. Ảnh: X

Mario Maurer yêu Junji Junpitakchai từ năm 2014 nhưng giấu kín với người hâm mộ và công chúng. Mãi 9 năm sau đó, tài tử xứ chùa vàng mới lần đầu đăng ảnh Junji, gián tiếp thừa nhận hẹn hò với đối phương.

Trong thời gian dài, người hâm mộ đã phản đối quyết liệt mối quan hệ của Mario vì cho rằng Junji chỉ là nghệ sĩ hạng B, từng phẫu thuật thẩm mỹ khắp mặt, không tương xứng với danh tiếng của người bạn trai đình đám.

Vì chuyện này mà Junji từng muộn phiền, khổ sở rất nhiều. Mỗi lần đọc những bình luận mỉa mai, chỉ trích từ khán giả, nữ ca sĩ lại bật khóc nức nở. Trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó, Mario Maurer luôn ở bên bảo vệ, động viên bạn gái. Cuối cùng, họ đã đồng hành bên nhau tới tận ngày hôm nay và đang hướng tới việc tổ chức đám cưới.

Chuyện tình của Mario Maurer - Junji Junpitakchai đã trải qua nhiều sóng gió. Ảnh: Line Today

Mario Maurer sinh năm 1988, mang trong mình 3 dòng máu Thái - Đức và Trung Quốc. Anh học chuyên ngành Nghệ thuật giao tiếp tại Đại học Ramkhamhaeng. Không chỉ vậy, nam tài tử cũng đã có được bằng Thạc sĩ về Truyền thông chính trị tại Đại học Krirk.

Mario Maurer bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ khi còn là 1 cậu thiếu niên với vai trò người mẫu ảnh. Tới năm 2007 sau khi tham gia phim điện ảnh Love Of Siam, tên tuổi của Mario Maurer mới bắt đầu được công chúng biết đến nhiều hơn.

Vào năm 2010, Mario Maurer trở thành cái tên được săn đón nhất ở Thái Lan và cả các nước Đông Nam Á nhờ thành công của phim điện ảnh Crazy Little Thing Called Love bên cạnh Baifern Pimchanok. Sau đó 3 năm, Mario Maurer tiếp tục “làm mưa làm gió” khắp châu Á với tác phẩm điện ảnh kinh điển Tình Người Duyên Ma.

Ngoài điện ảnh, Mario Maurer cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách như Lời Nguyền Của Quỷ, Ánh Dương Tình Yêu, Tình Yêu Duy Nhất, Trò Chơi Vương Quyền, Công Tử Về Vườn, Thầy Lang Trúng Mánh, Là Em,...

Trong khi đó, Junji Junpitakchai sinh năm 1991, kém Mario 3 tuổi, là con lai Trung Quốc - Philippines. Thời mới sang Thái Lan hoạt động nghệ thuật, cô đảm nhận vai trò vũ công, góp mặt trong các video ca nhạc và concert của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Về sau Junji lấn sân ca hát, làm người mẫu và đóng phim, nhưng cô chủ yếu được nhiều khán giả biết đến nhờ vào chuyện tình với nam thần Mario Maurer.

Mario Maurer - Junji Junpitakchai đã gắn bó bên nhau được 12 năm. Ảnh: Line Today

Nguồn: Line Today