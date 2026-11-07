Hoa hậu Hà Trúc Linh: "Trước những cám dỗ, điều quan trọng là mình có chọn bước vào hay không"

Trước khi khép lại nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh nhìn lại hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024 với nhiều trải nghiệm, áp lực và những dự định mới cho tương lai.

Chỉ còn vài giờ nữa, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh sẽ chính thức khép lại nhiệm kỳ, đánh dấu thời điểm chuyển giao sau hơn một năm đảm nhận cương vị cao quý. Từ cô gái bước lên bục đăng quang đến một người đẹp phải học cách thích nghi với ánh hào quang, sự quan sát của công chúng và những trách nhiệm đi kèm danh hiệu, hành trình vừa qua mang đến cho Hà Trúc Linh không ít trải nghiệm, thử thách lẫn những thay đổi trong suy nghĩ.

Trong cuộc gặp gỡ với chúng tôi trước thềm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hà Trúc Linh đã có những chia sẻ chân thành khi nhìn lại chặng đường đương nhiệm, từ áp lực học tập, cách đối diện với những tiêu chuẩn khắt khe dành cho Hoa hậu đến quan điểm về tình yêu, gia đình và những cám dỗ trong showbiz. Người đẹp cũng lần đầu trải lòng nhiều hơn về dự định sau khi kết thúc nhiệm kỳ, mong muốn tiếp tục con đường học vấn, khám phá những vùng đất mới và thử sức với diễn xuất. Đặc biệt, trước thời khắc trao lại vương miện, nàng hậu gửi gắm kỳ vọng đến người kế nhiệm, đồng thời nhìn nhận danh hiệu Hoa hậu Việt Nam như một điểm khởi đầu cho những hành trình mới thay vì dấu mốc khép lại sự nghiệp.

Cuộc trò chuyện trước ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hà Trúc Linh

Cơ hội thi quốc tế không đến,nhưng tôi không xem đó là điều khiến hành trình Hoa hậu Việt Nam trở nên dang dở

Chào Hoa hậu Hà Trúc Linh, vài giờ nữa bạn sẽ kết thúc nhiệm kì Hoa hậu Việt Nam 2024, cảm xúc của bạn lúc này thế nào?

Linh có một chút lo lắng, bồi hồi nhưng cũng rất háo hức. Sự háo hức này không phải vì mình sắp kết thúc nhiệm kỳ, mà bởi Linh mong chờ được chứng kiến khoảnh khắc tìm ra cô gái kế nhiệm để trao lại chiếc vương miện vô cùng danh giá của Hoa hậu Việt Nam. Trong những ngày cuối nhiệm kỳ, Linh luôn chuẩn bị cho mình một sức khoẻ thật tốt. Linh sắp xếp những điều cần thiết cho phần final walk. Chẳng hạn như lựa chọn trang phục, siết cân, siết cơ và luyện tập kỹ năng catwalk để có một màn trình diễn thật mãn nhãn. Ngoài ra, Linh còn chuẩn bị bài phát biểu, bởi đây sẽ là dịp để mình gửi gắm những lời chia sẻ và nói lời khép lại nhiệm kỳ. Linh nghĩ đó là một trong những phần rất quan trọng, xứng đáng được đầu tư và chuẩn bị thật chỉn chu cho đêm chung kết sắp tới.

Nếu được dùng một câu để nói về hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh nghĩ đến điều gì đầu tiên?

Linh nghĩ đó sẽ là: "Nhiệm kỳ của sự chuyển giao". Bởi trước đây, Linh là cô gái đến từ vùng đất Phú Yên - xứ sở hoa vàng cỏ xanh, nhưng hiện tại đã sáp nhập thành Đắk Lắk, biển xanh gặp đại ngàn. Có một điều rất đặc biệt là vào đêm đăng quang, Linh có thể được xem là Hoa hậu đầu tiên của tỉnh Phú Yên cũ và cũng là Hoa hậu cuối cùng của vùng đất này. Theo những gì Linh tìm hiểu, cũng như cách mọi người thường nhắc đến, đó là một dấu mốc khá đặc biệt.

Linh nghĩ chưa bao giờ bản thân cảm nhận rõ sự chuyển giao lớn đến vậy như trong năm 2025 và 2026. Từ thời điểm đăng quang năm ngoái đến hiện tại, đất nước có rất nhiều thay đổi, bước vào một kỷ nguyên mới với sự hội nhập mạnh mẽ. Mọi thứ dường như đều chuyển động, và bản thân Linh cũng không nằm ngoài dòng chảy đó. Đôi khi, Linh tự hỏi tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy và làm thế nào để mình có thể thích nghi kịp. Linh cũng từng lo lắng rằng giữa một giai đoạn mà ai cũng liên tục đổi mới, mình cần làm gì để khán giả vẫn nhớ đến mình?

Đó là câu hỏi Linh luôn suy nghĩ và trăn trở. Tuy nhiên, Linh không muốn bỏ cuộc mà sẽ tiếp tục thử nghiệm nhiều cách khác nhau để tìm ra phương thức kết nối phù hợp nhất với khán giả trong giai đoạn này. Linh rất vui khi những điều mới mẻ mình thử sức cũng nhận được sự đón nhận từ mọi người. Và Linh tin rằng trong tương lai, mình sẽ tiếp tục làm những điều mới hơn, mang đến cho khán giả một góc nhìn khác về Trúc Linh.

Nhìn lại hành trình từ cô gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam đến thời điểm hiện tại, Hà Trúc Linh nghĩ mình đã thay đổi nhiều nhất ở điều gì?

Điều thay đổi lớn nhất mà Linh cảm nhận được sau hơn một năm nhiệm kỳ chính là góc nhìn của mình đã chuyển từ "tôi" sang "chúng ta". Trước đây, khi làm việc cá nhân, Linh thường tập trung vào bản thân nhiều hơn. Nếu trước kia, những mối bận tâm chủ yếu xoay quanh bản thân thì hiện tại, Linh đã học cách nghĩ đến những điều lớn lao hơn, hướng sự quan tâm ra cộng đồng nhiều hơn. Từ sự thay đổi ấy, Linh cũng có thêm rất nhiều bài học và trải nghiệm. Thật ra, đến thời điểm hiện tại, Linh cảm thấy mình khá may mắn vì chưa phải trải qua những bài học quá lớn hay đánh đổi điều gì quá nhiều. Tuy nhiên, hành trình đã đi qua, những con người từng gặp gỡ, kiến thức học được từ thầy cô và các anh chị tiền bối trong quá trình làm việc đã giúp Linh tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm.

Chắc mọi người cũng biết Linh có nhiều thời gian công tác tại miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, bởi công ty có trụ sở ở đây. Vì vậy, Linh phải học cách giao tiếp và làm việc trong một môi trường có nhiều điểm khác biệt so với miền Trung - quê hương của mình, cũng như miền Nam - nơi Linh từng học tập. Điều đó đòi hỏi Linh phải liên tục thích nghi. Linh nghĩ rằng chính sự chủ động và khả năng thích nghi là những yếu tố quan trọng giúp mình học hỏi nhiều hơn, tích lũy thêm trải nghiệm và ngày càng trưởng thành.

Có điều gì khiến Linh tiếc nuối vì chưa thể thực hiện trong hơn một năm nhiệm kỳ vừa qua không?

Chắc chắn là có, bởi nhiệm kỳ của Trúc Linh không kéo dài hai năm mà chỉ khoảng một năm bốn tháng. Khoảng thời gian này chưa đủ để Linh triển khai thêm nhiều dự án lớn như mình mong muốn. Tuy nhiên, nhìn lại hành trình đã qua, Linh cũng nhận thấy mình đã có cơ hội thực hiện những điều rất ý nghĩa. Một trong những dự án mà Linh đặc biệt tâm đắc là xây dựng ngôi trường mơ ước dành cho các em nhỏ tại Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, Linh còn có dịp đến những vùng sâu, vùng xa ở Tây Bắc để gặp gỡ mọi người và trao những phần quà cho các em nhỏ. Đối với Linh, điều đáng quý không chỉ nằm ở việc được trải nghiệm văn hóa mà còn là được trực tiếp tham gia, tự tay thực hiện những hoạt động ấy.

Dù nhiệm kỳ khép lại tại đây, Linh tin rằng hành trình của mình sẽ vẫn tiếp tục. Điều quan trọng hơn cả là trên chặng đường sắp tới, Linh vẫn luôn có mọi người đồng hành. Linh cũng hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương và ủng hộ của khán giả trong những hành trình tiếp theo.

Có ý kiến cho rằng nhiệm kỳ của Hà Trúc Linh chưa tạo được nhiều dấu ấn nổi bật so với các hoa hậu tiền nhiệm như Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà hay Thanh Thủy. Linh nghĩ sao về nhận xét này?

Thật ra, khi nhìn vào những nhiệm kỳ vô cùng rực rỡ của các chị tiền nhiệm, đặc biệt là chị Thanh Thủy, người tiền nhiệm gần nhất của Linh, mình cảm thấy ngưỡng mộ nhiều hơn là áp lực. Bởi mỗi người đều có một màu sắc riêng và bản thân Trúc Linh cũng vậy. Mỗi người sẽ có hành trình và thời kỳ tỏa sáng của riêng mình. Linh tin rằng nếu tiếp tục kiên trì với con đường đã chọn, thời điểm ấy rồi cũng sẽ đến, có thể sớm hoặc muộn. Điều quan trọng nhất vẫn là mình phải không ngừng cố gắng và nỗ lực.

Hà Trúc Linh có nghĩ việc không có cơ hội chinh chiến quốc tế, mang màu cờ sắc áo Việt Nam đến các đấu trường nhan sắc quốc tế đã khiến nhiệm kỳ của mình đôi khi chưa để lại quá nhiều dấu ấn trong lòng công chúng?

Linh nghĩ nhận định này không sai, nhưng đó không phải là điều kiện tiên quyết để quyết định một nhiệm kỳ có đủ sức ảnh hưởng hay không. Bởi với Linh, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam vốn đã vô cùng danh giá và mình luôn trân trọng điều đó. Linh hiểu bản thân cần làm gì để danh hiệu này ngày càng trở nên rực rỡ hơn. Đã là Hoa hậu Việt Nam, trước hết mình phải hướng đến việc phụng sự đất nước.

Còn nếu có cơ hội mang màu cờ sắc áo Việt Nam ra đấu trường quốc tế, Linh nghĩ hành trình ấy không nhất thiết chỉ giới hạn trong các cuộc thi nhan sắc. Mình hoàn toàn có thể đại diện Việt Nam tại những diễn đàn quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Thời gian qua, Trúc Linh cũng có cơ hội góp mặt tại một số diễn đàn như Hành trình Đỏ hay chương trình giao lưu thanh niên văn hóa Việt Nam - Trung Quốc. Ở đó, Linh được tham gia với tư cách đại biểu Việt Nam, chia sẻ về văn hóa và bản sắc dân tộc. Với Linh, đây cũng là một cách để quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế theo dấu ấn riêng của mình.

Hà Trúc Linh có từng kỳ vọng mình sẽ được trao cơ hội đại diện Việt Nam tại một cuộc thi quốc tế không?

Trong cộng đồng sắc đẹp Việt Nam, có nhiều ý kiến cho rằng một cô gái sau khi đăng quang hoa hậu trong nước nên có cơ hội xuất ngoại, góp mặt tại những diễn đàn lớn hơn để tiếng nói và hình ảnh của mình được lan tỏa rộng rãi. Cơ hội ấy chưa đến với Linh, và mình cũng đã học cách chấp nhận, đồng thời tự hỏi nếu không có cơ hội đó thì bản thân sẽ tiếp tục hành trình như thế nào.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam của Linh không phải là để đánh đổi mọi thứ nhằm tìm kiếm cơ hội chinh chiến tại đấu trường quốc tế. Linh nghĩ chuyện này còn phụ thuộc vào chữ duyên. Có những người dành cả cuộc đời nỗ lực và cống hiến nhưng thành công chưa chắc đã đến ngay tại thời điểm họ mong đợi. Ngược lại, cũng có những người rất có duyên với các cuộc thi sắc đẹp, tham gia cuộc thi nào cũng đạt thành tích cao. Linh có một số người em như vậy. Nhưng cũng có những trường hợp không phải cứ đi thi là sẽ đạt được thứ hạng như kỳ vọng. Vì thế, Linh nghĩ kết quả của mỗi cuộc thi đôi khi còn phụ thuộc vào duyên số.

Còn nếu hỏi có hy vọng được đứng trên một diễn đàn lớn hơn hay không thì chắc chắn là có. Linh vẫn luôn nuôi dưỡng mong muốn ấy. Nhưng nếu cơ hội không đến, mình cũng không xem đó là điều khiến hành trình trở nên dang dở. Bởi ngay từ đầu, Linh lựa chọn Hoa hậu Việt Nam với mong muốn khám phá một màu sắc mới của bản thân, đồng thời được thử sức trên sân khấu mà mình đã mơ ước từ khi còn nhỏ. Đây cũng là cuộc thi nhan sắc có lịch sử lâu đời tại Việt Nam, nên được trở thành một phần của hành trình ấy và thỏa mãn niềm đam mê của mình đã là điều khiến Linh cảm thấy rất trọn vẹn.

Hà Trúc Linh có nhắc đến việc một số người đẹp vẫn kiên trì theo đuổi giấc mơ hoa hậu, thậm chí tìm kiếm cơ hội ở một cuộc thi khác nếu chưa có dịp chinh chiến quốc tế sau khi đăng quang. Hiện tại bạn vẫn còn trẻ, vậy sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, Linh có nghĩ đến việc thử sức ở một cuộc thi nhan sắc khác?

Thật sự, mỗi khi đọc những bình luận trên mạng xã hội, Linh cảm thấy rất vui vì không nghĩ mình lại nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương từ mọi người đến vậy. Linh vẫn thường xuyên đọc bình luận, gần như ngày nào cũng dành thời gian theo dõi và xem mọi người chia sẻ điều gì. Tuy nhiên, nếu nói đến việc lựa chọn một cuộc thi nhan sắc khác, với Linh, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam vẫn luôn có một vị trí đặc biệt, là ưu tiên hàng đầu trong lòng mình. Đây là danh hiệu vô cùng cao quý mà Linh luôn trân trọng. Vì vậy, hiện tại, Linh vẫn muốn tập trung hoàn thành nhiệm kỳ thật rực rỡ và ý nghĩa, đúng với tinh thần của một Hoa hậu Việt Nam.

Hành trình của Linh chắc chắn sẽ không dừng lại sau khi nhiệm kỳ khép lại. Mình vẫn có thể thử sức ở những vai trò mới và khám phá thêm những khía cạnh khác của bản thân. Linh xem danh hiệu Hoa hậu Việt Nam là một nền tảng rất tốt để tiếp tục phát triển, từ đó có thêm cơ hội thể hiện tiếng nói, xây dựng hình ảnh và lan tỏa màu sắc cá nhân để đến gần hơn với khán giả.

Vậy theo Hà Trúc Linh, đâu mới là thước đo để công chúng có thể đánh giá một nhiệm kỳ Hoa hậu thành công hay chưa thành công?

Linh nghĩ thước đo của một nhiệm kỳ không nằm ở những con số, lượt theo dõi hay sức ảnh hưởng truyền thông trên các nền tảng số, mà phải được nhìn nhận qua những hành động thực tế và giá trị mà cô gái ấy tạo ra trong suốt hành trình của mình. Không cần nói đến những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ cần nhìn lại xem mình đã giúp đỡ được bao nhiêu người. Mỗi lần có thể hỗ trợ một ai đó, Linh đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Với Linh, đó chính là niềm hạnh phúc của sự cho đi và cũng là một phần tạo nên nhiệm kỳ trọn vẹn của một hoa hậu.

Tuy nhiên, hành trình ấy chắc chắn không nên dừng lại khi nhiệm kỳ kết thúc. Một cô hoa hậu cần tiếp tục tiến xa hơn, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến các bạn sinh viên, người trẻ hay trẻ em. Đây cũng là những đối tượng mà Linh rất tâm huyết và mong muốn dành nhiều sự quan tâm.

Chẳng hạn, trong những chuyến media tour tại các trường đại học, Linh thường chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, từ cách cân bằng việc học và quản lý thời gian đến xây dựng thương hiệu cá nhân (personal branding). Bản thân Linh cũng đang trong quá trình trải nghiệm, nên mình muốn chia sẻ những gì đã học được để mọi người có thể tìm thấy sự đồng cảm và rút ra bài học cho riêng mình. Linh tin rằng những hành động dù nhỏ bé, nếu được thực hiện thường xuyên và lan tỏa đến nhiều người hơn, cũng có thể tạo nên những giá trị tích cực.

Trong giây phút chuyển giao sắp tới, Hà Trúc Linh kỳ vọng điều gì ở tân Hoa hậu Việt Nam 2026?

Điều Linh muốn nhắn nhủ đến tân Hoa hậu là đôi khi ánh hào quang có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng, ngột ngạt, nhưng đừng vì thế mà quên đi lý do ban đầu mình lựa chọn hành trình này. Chúng ta bước đi không chỉ để bản thân được tỏa sáng, mà còn để những người xung quanh có thêm cơ hội tỏa sáng. Đó chính là tinh thần cống hiến và làm những điều có ích cho cộng đồng. Trên chặng đường sắp tới, Linh mong bạn sẽ luôn giữ được tinh thần tích cực, bản lĩnh và sự tỉnh táo để vững vàng bước tiếp, viết nên những hành trình mới. Đặc biệt, hãy luôn thể hiện được màu sắc cá nhân, bởi mỗi người đều có một câu chuyện và dấu ấn riêng. Linh chúc bạn sẽ ngày càng rực rỡ và thành công trên con đường mình đã lựa chọn.

Nếu nói tôi an toàn mà sự an toàn đó không ảnh hưởng đến ai thì tôi cũng chấp nhận

Có ý kiến cho rằng một người bình thường có thể mắc sai lầm và được bỏ qua, nhưng khi đã là hoa hậu, cùng một hành động lại dễ trở thành chủ đề tranh cãi. Hà Trúc Linh có đồng tình rằng người đẹp mang danh hiệu cần chịu những tiêu chuẩn cao hơn, hay đôi khi công chúng đang đặt ra kỳ vọng quá khắt khe?

Linh nghĩ khi trở thành một người có sức ảnh hưởng với công chúng, cuộc sống của mình cũng sẽ khác đi so với những người bình thường. Có thể hình dung chúng ta đang đứng trên một sân khấu, nơi rất nhiều người dõi theo. Linh nghĩ không thể đặt cuộc sống của một người có sức ảnh hưởng bên cạnh cuộc sống của một người bình thường để so sánh hoàn toàn với nhau. Bởi khi đã lựa chọn và chấp nhận bước vào môi trường này, mình cũng cần ý thức rằng bản thân phải có trách nhiệm nhiều hơn với danh tiếng và vị trí mà mình đang có.

Vì vậy, Linh nghĩ mỗi lời nói và hành động đều cần đi kèm với trách nhiệm lớn hơn. Bản thân mình phải có tính kỷ luật, xây dựng những nguyên tắc riêng và cẩn trọng trong cách ứng xử, bởi bất cứ điều gì mình nói hay làm cũng có thể tạo ra ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đã là người của công chúng thì mình càng cần ý thức rõ điều đó và có sự chừng mực nhất định trong cuộc sống.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, một số nghệ sĩ thường đặt ra những nguyên tắc và giới hạn riêng mà bản thân tuyệt đối không muốn vượt qua. Hà Trúc Linh có xây dựng những giới hạn như vậy cho mình không?

Có một câu nói mà ông bà ta ngày xưa thường nhắc nhở, đó là trước khi nói điều gì cũng cần "uốn lưỡi bảy lần". Bản thân Linh cũng luôn ghi nhớ điều này. Trước đây, khi còn trẻ, Linh có một thói quen chưa tốt là thường phản hồi rất nhanh mỗi khi ai đó nói với mình, đôi khi chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. Khi ấy, Linh chỉ là một cô sinh viên bình thường nên chưa ý thức được hết mức độ ảnh hưởng từ lời nói của mình.

Nhưng khi đã trở thành người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng, Linh hiểu rằng mình cần dành thời gian để bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề trước khi đưa ra phản hồi. Nếu cứ vội vàng lên tiếng, để bản thân rơi vào tình trạng "miệng nhanh hơn não" thì sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, đây cũng là một nguyên tắc mà Linh luôn tự nhắc nhở bản thân, phải giữ được sự tỉnh táo, có một cái đầu lạnh và suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra bất cứ điều gì.

Nhưng sự cẩn trọng, dè dặt trước mọi tình huống ấy đôi khi có khiến mọi người đánh giá Hà Trúc Linh là một người khá an toàn không?

Linh cũng không biết thế nào mới được xem là an toàn, bởi với mình, đó đơn giản là một trong những nguyên tắc khi làm việc. Còn nếu nói về sự an toàn theo hướng tích cực, tức là những lựa chọn của mình không gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác, thì Linh nghĩ bản thân cũng sẵn sàng lựa chọn cách đó. Bởi suy cho cùng, nếu sự an toàn ấy không làm tổn thương hay ảnh hưởng đến bất kỳ ai thì Linh thấy đó cũng là một điều tốt.

Trong nhiệm kỳ từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam đến nay, ba mẹ có bao giờ dặn dò hay lo lắng con gái sẽ vướng vào những ồn ào trong showbiz không?

Những lời dặn dò của bố mẹ thì lúc nào cũng có. Từ nhỏ, Linh đã thường xuyên được bố mẹ nhắc nhở, đặc biệt là mẹ luôn là người trò chuyện và dặn dò mình rất nhiều. Có những điều khi còn bé Linh chưa thực sự hiểu hết, nhưng càng trưởng thành, mình càng thấm thía những lời khuyên ấy. Bố mẹ luôn nhắc Linh phải giữ được sự tỉnh táo, biết mình là ai, sống tử tế và làm những điều đúng đắn. Cả bố và mẹ Linh đều là giáo viên, nên mình cũng lớn lên trong môi trường sư phạm, được nuôi dạy bằng những bài học về cách sống và cách làm người. Vì vậy, càng trưởng thành, Linh càng ý thức phải ghi nhớ và xem những lời dạy ấy như nguyên tắc để giữ mình, dù ở bất kỳ môi trường nào.

Hơn một năm rưỡi hoạt động trong showbiz và trải nghiệm cuộc sống của một người nổi tiếng, Hà Trúc Linh nghĩ sao về quan điểm cho rằng đây là môi trường có nhiều cám dỗ?

Linh nghĩ nếu chỉ một người nói thì có thể đó chưa hẳn là nhận định đúng. Nhưng khi nhiều người cùng nhắc đến, có lẽ môi trường này cũng thực sự tồn tại những cám dỗ nhất định. Theo Linh, điều đó xuất phát từ nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là cách mỗi người đối diện và lựa chọn trước những cám dỗ ấy, mình có bước vào hay không, biết cách phòng tránh và giữ bản thân như thế nào.

Với riêng Linh, mình luôn có một câu thần chú, đó là cầu xin ông bà phù hộ để bản thân luôn giữ được sự tỉnh táo. Linh nghĩ trong cuộc đời, ai cũng có thể mắc sai lầm, thậm chí có những sai lầm rất lớn. Mình không dám chắc bản thân sẽ không bao giờ vô tình hay cố ý làm điều gì đó chưa đúng, nhưng luôn tự nhắc mình phải giữ một cái đầu lạnh và sự tử tế với mọi người. Linh tin rằng khi đủ tỉnh táo để lựa chọn cách sống và hành xử đúng đắn, cuộc sống của mình cũng sẽ nhẹ nhàng, bình yên và hạnh phúc hơn.

Người ta thường nói, bên cạnh việc chăm lo cho cuộc sống cá nhân và tự thưởng cho bản thân, một trong những động lực lớn để làm việc là có thể hỗ trợ, san sẻ gánh nặng với gia đình. Trúc Linh có đặt áp lực phải chăm lo cho gia đình trong giai đoạn này không?

Linh vẫn thường xuyên trò chuyện với gia đình và luôn nhận được rất nhiều tình yêu thương, sự ủng hộ từ bố mẹ. Mỗi khi Linh đề nghị hoặc muốn làm điều gì đó để giúp đỡ bố mẹ, câu trả lời mình nhận được thường là: "Con lo cho con trước đi, bố mẹ tự lo được. Chắc gì con đã lo được trước đâu". Bố mẹ luôn dành sự quan tâm và lo lắng cho Linh như vậy.

Không có nghĩa là Linh không thể giúp bố mẹ điều gì. Khi có điều kiện, mình vẫn muốn mua quà hoặc dành tặng bố mẹ những món đồ này kia. Tuy nhiên, bố mẹ lại không quá thích nhận những món quà vật chất. Điều khiến bố mẹ hạnh phúc nhất là nhìn thấy Linh khỏe mạnh, trưởng thành, sống vui vẻ, biết lắng nghe, học hỏi và yêu thương mọi người nhiều hơn. Bố mẹ cũng thường nhắc Linh rằng gia đình không cần con phải làm được điều gì quá lớn lao. Quan trọng hơn cả là khi bước ra ngoài xã hội, Linh sống như thế nào và đối xử với những người xung quanh ra sao. Đó mới là điều bố mẹ thực sự mong muốn ở mình.

Trong hơn một năm qua, kể từ khi trở thành Hoa hậu, món quà hay điều tự thưởng lớn nhất mà Hà Trúc Linh dành cho bản thân là gì?

Thật ra, Linh không có một món quà cụ thể nào được xem là lớn nhất mà mình tự thưởng cho bản thân. Nhưng hình như sau khi đăng quang, Linh có mua tặng mình một món đồ khá đặc biệt, đó là một sợi dây chuyền có mặt màu xanh. Linh không nhớ chính xác giá trị của món quà ấy, nhưng lại nhớ rất rõ vì nó mang ý nghĩa may mắn với mình. Mệnh của Trúc Linh là mệnh Thủy nên mình nghĩ chiếc dây chuyền màu xanh sẽ giống như một vật may mắn luôn đồng hành bên cạnh. Tiếc là sợi dây chuyền ấy đã bị mất rồi. Đó là món quà Linh tự mua để dành tặng bản thân sau khi đăng quang, nên khi không còn giữ được nữa, mình cũng khá tiếc và buồn.

Tôi nghĩ giá trị người phụ nữ không nên gắn với một người đàn ông

Nói đến quan niệm về Hoa hậu và chuyện đời tư, có ý kiến cho rằng các nàng hậu thường lựa chọn người đồng hành là những người đàn ông thành đạt, giàu có hoặc có địa vị trong xã hội. Linh nghĩ đây là định kiến mà mọi người gán lên hình ảnh Hoa hậu, hay đơn thuần là câu chuyện "mây tầng nào gặp gió tầng đó"?

Linh nghĩ câu nói "mây tầng nào gặp gió tầng đó" cũng có phần đúng, bởi đây là quan niệm đã được lưu truyền từ lâu. Tuy nhiên, nếu nói về giá trị của một người phụ nữ, Linh cho rằng không nên đánh giá hay gắn giá trị ấy với người đàn ông bên cạnh họ. Giá trị của một người phụ nữ được thể hiện qua học thức, phẩm chất, trí tuệ, những điều cô ấy cống hiến và những việc cô ấy làm, chứ không đơn thuần nằm ở người đồng hành với mình.

Linh nghĩ phụ nữ ngày càng hiện đại sẽ biết cách đưa ra những lựa chọn phù hợp để bản thân có được cuộc sống hạnh phúc hơn thay vì bị bó buộc trong bất kỳ định kiến nào. Linh nghĩ người phụ nữ đó cũng phải nỗ lực rất là nhiều để ngày càng level up lên, và người đàn ông kia cũng phải như thế. Đến một thời điểm nào đó hai người gặp nhau thì Linh nghĩ là "mây tầng nào gặp gió tầng đó" thôi.

Trong chuyện tình cảm, Hà Trúc Linh là người ưu tiên lý trí hay con tim nhiều hơn?

Linh nghĩ ai cũng từng trải qua giai đoạn mà mọi người thường gọi là tình yêu "gà bông". Khi còn trẻ, mình thường yêu bằng cảm xúc, đơn giản là thích thì yêu chứ chưa suy nghĩ quá nhiều đến những yếu tố khác. Nhưng khi trưởng thành hơn, có công việc, có gia đình phía sau và những trách nhiệm riêng, mình sẽ bắt đầu cân nhắc nhiều hơn. Vì vậy, tình yêu ở giai đoạn này cũng cần có lý trí. Tuy nhiên, Linh vẫn là một người rất giàu cảm xúc khi yêu. Một khi đã dành tình cảm cho ai đó, mình sẽ yêu hết lòng. Linh luôn mong muốn có một tình yêu thật hạnh phúc, nơi mình cảm thấy bình yên và được là chính mình.

Với Linh, khi một người phụ nữ đã có đủ giá trị, phẩm chất và gặp được một người tương xứng, đó là điều rất tuyệt vời. Hai người không chỉ có sự đồng điệu về tâm hồn mà còn có thể trở thành chỗ dựa, cùng hậu thuẫn và ủng hộ nhau trong cuộc sống. Linh thường nghĩ đến chuyện tình của ba mẹ và rất ngưỡng mộ tình cảm ấy. Ba mẹ đến với nhau bằng tình yêu thương và sự tử tế, cùng lựa chọn ở bên, nỗ lực phát triển sự nghiệp để vun vén cho gia đình và mang đến cho Linh một cuộc sống đầy đủ. Đó không chỉ là sự đủ đầy về vật chất mà còn là những trải nghiệm, sự yêu thương và nền tảng tinh thần mà ba mẹ dành cho mình. Có lẽ nhờ vậy mà Linh có được những trải nghiệm để trưởng thành và chững chạc hơn như hôm nay.

Nếu một ngày nào đó có người đồng hành, Hà Trúc Linh nghĩ mình sẽ thuộc tuýp thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng hay muốn giữ mối quan hệ cho riêng mình?

Thật ra, khi gặp được một người đồng điệu, điều đầu tiên Linh nghĩ đến là cả hai cần có một cuộc trò chuyện thẳng thắn về vấn đề này. Mỗi người đều có không gian riêng và quan điểm riêng, vì vậy chuyện công khai hay giữ kín tình cảm cũng cần có sự trao đổi từ cả hai phía.

Nếu cả hai cùng thống nhất muốn chia sẻ mối quan hệ với công chúng thì Linh nghĩ đó là điều rất vui. Ngược lại, nếu mỗi người có những lý do riêng và chưa muốn công khai, Linh cũng sẽ tôn trọng quan điểm của đối phương. Với Linh, quyết định này không thể chỉ xuất phát từ mong muốn của một người mà cần có sự đồng thuận của cả hai. Khi đã tìm được tiếng nói chung, cả hai mới có thể lựa chọn cách phù hợp nhất cho mối quan hệ của mình.

Gia đình Hà Trúc Linh có bao giờ bận tâm, quan tâm hay hỏi han nhiều về chuyện tình cảm của con gái không?

Ngày trước, bố mẹ không chỉ ít hỏi han mà còn có phần nghiêm khắc, thậm chí từng không muốn Linh yêu đương khi còn đi học. Cũng giống như nhiều phụ huynh khác, bố mẹ mong con gái tập trung vào chuyện học hành hơn là dành thời gian cho tình cảm. Càng trưởng thành, Linh càng nhận ra những lời khuyên của bố mẹ đều có lý. Trước đây, đôi khi mình nghĩ bố mẹ lo xa hoặc hơi khó tính, nhưng bây giờ nhìn lại, Linh thấy bố mẹ không khuyên sai điều gì. Bởi khi yêu, mình ít nhiều cũng có thể bị ảnh hưởng đến việc học và những mục tiêu cá nhân.

Hiện tại, khi Linh đã lớn hơn, bố mẹ cũng không còn quá gay gắt về chuyện tình cảm. Những năm gần đây, đôi khi bố mẹ cũng hỏi Linh đã để ý ai chưa. Linh thường trả lời rằng khi nào có người phù hợp, mình sẽ chia sẻ với gia đình, còn hiện tại vẫn muốn tập trung cho công việc và những dự định của bản thân.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, Hà Trúc Linh dự định sẽ làm gì?

Sau khi khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, Linh cũng đã ấp ủ một số dự định lớn. Như Linh vừa chia sẻ, đầu tiên là tiếp tục con đường học vấn của mình. Bên cạnh đó, Linh có niềm yêu thích đặc biệt với việc khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ. Linh có một người truyền cảm hứng cho mình trong hành trình này, đó là anh Khoai Lang Thang. Linh luôn cảm thấy tò mò về cuộc sống xung quanh, đi đến đâu cũng muốn tìm hiểu xem nơi đó có gì thú vị, con người và văn hóa ở đó ra sao. Linh nghĩ rằng phải thật sự bước đi, trải nghiệm nhiều thì mình mới có thể học hỏi thêm được nhiều điều.

Vì vậy, biết đâu trong thời gian tới, Linh sẽ thực hiện một series hoặc kế hoạch riêng xoay quanh những chuyến đi và trải nghiệm của bản thân. Linh muốn ghi lại mọi thứ một cách chân thật, gần gũi và tự nhiên nhất. Đặc biệt, điểm đến đầu tiên có thể sẽ là chính quê hương mình. Linh nghĩ đó cũng sẽ là một hành trình rất thú vị.

Nhiều Hoa hậu lựa chọn những hướng đi thiên về showbiz như ca hát, diễn xuất. Thực tế, không ít diễn viên hiện nay cũng xuất thân từ các cuộc thi nhan sắc. Hà Trúc Linh có nghĩ đến việc thử sức ở những lĩnh vực này để khám phá bản thân không?

Nếu nói về ca hát thì chắc chắn là không rồi (cười). Không phải vì Linh không biết hát, mà mình cảm thấy bản thân không thực sự phù hợp với vai trò ca sĩ. Còn với diễn xuất, thời gian gần đây, Linh cũng bắt đầu có một vài ý tưởng và muốn thử đăng ký một lớp học diễn xuất. Tuy nhiên, việc học không có nghĩa là Linh sẽ lập tức tham gia đóng phim. Trước mắt, mình muốn hiểu bản thân hơn, biết cách kiểm soát cảm xúc và biểu đạt thần thái tốt hơn. Linh nghĩ những kỹ năng này cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc liên quan đến sắc đẹp và hình ảnh cá nhân.

Còn trong tương lai, nếu có cơ hội phù hợp, chẳng hạn sau khóa học được một anh chị đạo diễn chú ý và ngỏ lời mời tham gia dự án, Linh cũng sẵn sàng thử sức. Mình nghĩ đây sẽ là một cách thú vị để khám phá thêm những khả năng của bản thân.

Nhưng nếu cơ hội ấy thực sự đến, Hà Trúc Linh có lo ngại bản thân sẽ chịu nhiều áp lực trước sự soi xét của khán giả khi một Hoa hậu chuyển hướng sang đóng phim không?

Chắc chắn là có áp lực. Để một Hoa hậu có được cơ hội đảm nhận vai diễn, mình nghĩ họ cũng phải trải qua quá trình cố gắng và nỗ lực rất nhiều, từ việc tham gia các lớp học đến trau dồi kỹ năng diễn xuất. Nhưng để một vai diễn được khán giả đón nhận, hay để người nghệ sĩ có thể đi đường dài với nghề, yếu tố quyết định vẫn phải là năng lực thực sự.

Với Linh, khi đã lựa chọn bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới, mình phải chấp nhận việc học lại từ đầu, chấp nhận bản thân có thể mắc sai sót trong những bước đi đầu tiên. Đồng thời, mình cũng cần chuẩn bị tâm lý trước những lời nhận xét, góp ý hay thậm chí là những bình luận chưa tích cực về khả năng của mình. Linh nghĩ điều quan trọng nhất là phải không ngừng học hỏi, trau dồi và biết lắng nghe với tinh thần cầu thị, tích cực.

Cảm ơn những chia sẻ của Hoa hậu Hà Trúc Linh