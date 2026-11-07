Không nhận ra NS Việt Hương

Ở tuổi 50, NS Việt Hương vẫn duy trì lịch trình làm việc bận rộn, cân bằng giữa hoạt động giải trí, kinh doanh và gia đình.

Việt Hương vốn là nghệ sĩ được biết đến có khả năng biến hóa ngoại hình linh hoạt. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô từng xuất hiện với nhiều tạo hình khác nhau, từ những vai diễn hài hước, bình dân đến các nhân vật có chiều sâu tâm lý. Chính sự đa dạng này đã trở thành một trong những dấu ấn riêng của nữ diễn viên.

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương xuất hiện trong một buổi phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân. Đáng chú ý, thay vì hình ảnh tóc tối màu thường thấy, nữ diễn viên lựa chọn mái tóc vàng sáng nổi bật. Trong buổi livestream, Việt Hương diện chiếc áo trắng trễ vai, khoe vẻ ngoài nữ tính. Kiểu tóc mới cũng khiến diện mạo của nữ nghệ sĩ có sự thay đổi rõ rệt.

Ở tuổi 50, Việt Hương vẫn không ngại thử nghiệm những phong cách khác nhau. Nếu trước đây khán giả đã quen với hình ảnh nữ danh hài có ngoại hình giản dị, gần gũi và biểu cảm hài hước, lần xuất hiện này lại mang đến cảm giác điệu đà, nữ tính và có phần mới lạ.

Nghệ sĩ Việt Hương lộ diện với vẻ ngoài khác lạ trên sóng livestream. Ảnh: FBNV

Trước đó, cô gắn liền với mái tóc tối màu quen thuộc. Ảnh: FBNV

Việt Hương tên đầy đủ Nguyễn Việt Hương, sinh năm 1976 tại TP.HCM. Cô là một trong những nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều chương trình sân khấu, truyền hình và điện ảnh.

Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, khả năng ứng biến linh hoạt cùng phong cách hài duyên dáng, Việt Hương được đông đảo khán giả biết đến qua các chương trình như Gala Cười, Người bí ẩn, Thách thức danh hài và nhiều dự án phim ảnh.

Không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên, nghệ sĩ còn thử sức ở các lĩnh vực MC, giám khảo, sản xuất chương trình và kinh doanh. Những năm gần đây, Việt Hương thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, livestream giao lưu và giới thiệu các sản phẩm kinh doanh đến người theo dõi.

NS Việt Hương một trong những nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều chương trình sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Việt Hương còn được nhiều người quan tâm bởi cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Hoài Phương. Sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, gia đình nữ nghệ sĩ đã trở về Việt Nam để phát triển công việc và ổn định cuộc sống. Ông xã Hoài Phương thường xuyên đồng hành cùng vợ trong những hoạt động nghệ thuật và các sự kiện quan trọng. Ở tuổi 50, Việt Hương vẫn duy trì lịch trình làm việc bận rộn, cân bằng giữa hoạt động giải trí, kinh doanh và gia đình.